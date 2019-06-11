Слияние Fiat и Renault пытаются оживить после провала – СМИ

По неофициальным данным, Renault нужно одобрение Nissan

Фото: REUTERS/Stephane Mahe.

Fiat Chrysler и Renault ищут способы оживить план слияния, от которого неожиданно отказался Fiat. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило агентство Reuters.

По его данным, Renault пытается получить одобрение автопроизводителя Nissan для слияния с Fiat Chrysler. Отмечается, что Nissan готов пойти на встречу Renault в обмен на значительное сокращение ее доли в японской компании.

При этом пока неизвестно, удастся ли компаниям прийти к соглашению для восстановления плана о слиянии.

Ранее в Fiat Chrysler объяснили отказ от слияния с Renault позицией французских властей. По словам сотрудников в компании, сделку не удалось завершить из-за того, что правительство Франции готово было поддержать слияние только при условии сохранения рабочих мест и штаб-квартиры в стране.

Ранее руководство автомобильного альянса Nissan – Renault – Mitsubishi провело совещание относительно возможности объединения. Однако не успело принять окончательного решения, так как правительство Франции высказалось за то, чтобы отложить переговоры.

В случае заключения сделки Fiat Chrysler и Renault стали бы третьим в мире по величине автоконцерном после Volkswagen и Toyota, выпуская совместно около 8,7 млн автомобилей в год.

Как известно, ранее арестованный экс-глава Nissan – Renault – Mitsubishi Карлос Гон заявил о заговоре против него.

(c) 2019 Thomson Reuters

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