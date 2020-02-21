На топливном рынке Украины разгорается скандал из-за пошлин: что будет с ценами

Введение заградительных пошлин отразится не только на ценниках на АЗС, но и на стоимости продуктов

Разгорается скандал вокруг возможного введения заградительных пошлин на дизельное топливо и сжиженный газ, которые поступают на украинский рынок из России. Свое несогласие уже высказали как участники топливного рынка, так и представители крупнейших потребителей "дизеля".

Если новые пошлины введут, то рядовые украинцы вряд ли будут обрадованы как ростом расходов на заправку своих автомобилей, так и повышением цен на продукты и промтовары из-за увеличения стоимости топливной составляющей. К слову, в январе борьба с детенизацией рынка привела к падению цены литра горючего на 2 гривни.

Сайт "Сегодня" выяснил, как могут развиваться события и к чему приведет введение заградительных пошлин, кто от них выиграет и кто проиграет.

Аргументы за: будет достаточно дешевого топлива

Как сообщила пресс-служба крупнейшего производителя нефтепродуктов в Украине – "Укртатнафта" – 21 января ПАО "Укрнафта", АО "Укртатнафта" и АО "Укргазвыдобування" обратились с совместным заявлением к Минэкономики по факту антиконкурентных действий при поставках в Украину российского дизельного топлива и сжиженного газа, потребовав введения на них пошлин. По закону, не позже 21 февраля в министерстве должны ответить: открывают они антидемпинговое расследование по этому заявлению или нет.

В заявлении указывается, что нарушение правил международной торговли заключается в том, что в России по схеме возврата из бюджета акцизов производителям компенсируют расходы, связанные с производством и экспортом нефтепродуктов, что, по мнению заявителей, является субсидированием и нарушает нормы Всемирной торговой организации (ВТО). В итоге российское топливо оказывается дешевле, чем у конкурентов, и происходит его ползучая экспансия на украинский рынок.

Заявители утверждают, что введение пошлин не приведет ни к дефициту газа и дизтоплива, ни к росту цен, поскольку внутреннее производство, импорт из Беларуси, Литвы, Польши и морские поставки являются конкурентными.

Аргументы против: будет паника на рынке и рост цен

Эксперты и участники нефтегазового рынка, ссылаясь на прошлогодний опыт введения Украиной пошлин на дизтопливо из РФ, предупреждают: можем снова наступить на грабли. Напомним, летом 2019 года были введены 4% пошлины на поставки из РФ "дизеля" и сжиженного газа по трубопроводу, в итоге поставки по "трубе" прекратились, а цены выросли.

По данным Нефтегазовой Ассоциации Украины (НАУ), доля российского импорта во втором полугодии 2019 года снизилась до 28% рынка по сравнению с 44% в первом полугодии. При этом доля украинских производителей осталась на отметке 11%, как и в 2017-2018 годах. То есть, объемы продаж наши НПЗ не нарастили, но за счет роста цен свою прибыль увеличили. Ибо сперва топливо подорожало у всех иностранных экспортеров, потом у наших производителей, не имеющих никакого отношения к трубопроводу.

"Аналогичная ситуация произойдет и в случае реализации инициатив НПЗ, только рост будет еще более существенным, поскольку предлагаемые ими ставки пошлины весьма значительны — от 8,46%", — заявила глава НАУ Неля Привалова. – Если будет принято решение ввести предварительные меры на период расследования, это спровоцирует панику и рост цен последует незамедлительно. Мы сразу потеряем сбалансированный рынок с трендом на снижение цен, который имеем сегодня, в том числе и благодаря усилиям правительства".

Также в НАУ опровергают заявления о наличии неконкурентных ценовых преимуществ со стороны поставщиков российского дизельного топлива и сжиженного газа. По данным НАУ, таможенные цены на российское дизтопливо в 2017-2019 году были выше котировок российского дизтоплива в Средиземноморье: в 2017 году на 16 долларов/тонна, в 2018-м на 22 доллара/тонна, в 2019-м на 27 долларов/тонна.

Что говорят потребители

Против любых ограничений импортных поставок, которые приведут к росту цен, выступили главы отраслевых ассоциаций предприятий горно-металлургического и аграрного комплексов — крупнейших промпотребителей дизтоплива.

По оценкам президента объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, в случае введения пошлин, расходы горно-металлургических предприятий, потребляющих до 7% ДТ в стране, только в первый год вырастут на 600-700 млн грн.

"Повышение цен ударит по всем гражданам, мы говорим о повышении расходов для всех примерно на 11 млрд грн. Из них 600-700 млн грн ляжет на наши горно-металлургические предприятия. Но на этом убытки не закончатся: все наши поставщики услуг также испытывают на себе рост цен и поднимут свои тарифы. Пойдет цепная реакция", — пояснил Александр Каленков. В тренде Укрепление гривни не сработало: эксперт рассказал о ситуации с внешней торговлей

Потери производителей зерна от повышения цен окажутся не меньше, ведь на долю аграриев приходится 6% потребления рынка ДТ, плюс расходы на сжиженный газ, на котором работают установки для сушки зерна. По предварительным оценкам и.о. исполнительного директора Украинской зерновой ассоциации Сергея Иващенко, каждый производитель зерна тратит 60-80 долларов на гектар во время посевной и уборочной кампаний.

"Если умножить расходы на объемы посевных площадей под зерно — в год это 150 млрд. Зерно — биржевой товар, его цены формируются на мировом рынке. Поэтому введение любых пошлин и повышение себестоимости прямо пропорционально влияет на убытки фермера или производителя зерна в Украине", — отметил Сергей Иващенко.

Несложно понять, что дорогое зерно – это подорожавшая мука и больше затрат на хлеб из кармана каждого украинца.

Что говорят эксперты

Эксперт рынка нефтепродуктов, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн считает оценки НАУ корректными. По его словам, только на первом этапе — при начальных пошлинах 8,46% — цена дизтоплива повысится на 1,1 грн/л, сжиженного газа — на 55 коп./л.

"Никаких последствий и результатов, кроме роста цен, эта инициатива украинских НПЗ не принесет. Самая главная угроза — будет разрушена достаточно устойчивая и диверсифицированная система поставки топлива в Украину", — отметил Сергей Куюн.

А вот юристы, наоборот, назвали некорректными просьбы наших производителей, которые просят не только ввести пошлины, но и повышать их ежегодно в течение пяти лет с 8% и до 25%. Партнер юридической компании Анжела Махинова отметила, что это в корне противоречит правилам Всемирной торговой организации (ВТО) и нашему законодательству.

"Размер пошлины устанавливается ретроспективно, если у нас будет расследование, то это для 2019 года и ни о каких дальнейших повышениях в одностороннем порядке не может идти речи", — разъяснила Махинова.

Что делать

Эксперты считают, что введение пошлин создаст большую нагрузку на экономику Украины и на потребителей, но не решит проблем НПЗ.

"Заявители неправильно диагностировали источник своих проблем и соответственно выбрали неверный путь их решения, – уверена Неля Привалова. – Реальные сложности НПЗ связаны с несоответствием структуры производства топлив (главный продукт отечественного производителя – бензин – Авт.) с корзиной потребления, которое появилось за последние годы. Стремительно увеличившийся рынок сжиженного газа (газ вдвое дешевле бензина – Авт.) за последние годы "съел" рынок бензинов. Пошлины это не исправят, лишь поднимут цены для граждан и промышленности, создав огромную финансовую нагрузку на экономику".

НАУ считает, что в сложившейся ситуации национальному производителю необходимы обильные инвестиции в модернизацию производства, направленные на увеличение глубины переработки сырья. У нас она 60%, за рубежом – до 96%. Это снизит себестоимость прежде всего дизтоплива и позволит успешно конкурировать в условиях свободного рынка.

Конструктивными мерами помощи украинской нефтепереработке, по словам Сергея Куюна, могут стать льготы на уплату НДС при импорте дорогостоящего оборудования для НПЗ, снижение портовых сборов для поставок нефти и пересмотр других налогов, влияющих на себестоимость переработки.

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