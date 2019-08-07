Украинцы скупают электрокары: назван ТОП-5 популярных моделей

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Украинцы в январе-июле 2019 года приобрели и поставили на учет 4035 электромобилей, что на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них – 3742 легковых и 293 коммерческих.

Об этом информирует Ассоциация автопроизводителей Украины ("Укравтопром"), ранее назвавшая ТОП-10 самых продаваемых новых легковых авто на украинском рынке.

"Основную часть (91%) первичного рынка электромобилей сформировали машины, бывшие в эксплуатации", – сказано в сообщении.

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Ассоциация также назвала ТОП-5 моделей легковых электрокаров у украинцев за семь месяцев:

Nissan Leaf – 1899 авто;

Tesla Model S – 318 авто;

BMW i3 – 216 авто;

Fiat 500e – 178 авто;

Renault Zoe и Volkswagen E-Golf – по 154 авто.

"В коммерческом сегменте лучший результат у Renault Kangoo Z.E. – 272 регистрации за семь месяцев", – добавили в "Укравтопроме".

Новости "Сегодня" писали, что за первое полугодие 2019 года спрос на "заряженные" авто в Украине повысился на 58% и составил 3185 автомобилей с электрическими двигателями.

Мы также сообщали, что с июля 2019 года в странах Евросоюза начали действовать новые правила относительно электрокаров. Теперь машины с электромотором должны звучать так же, как и обычные автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

В Украине развивается и корпоративный сегмент использования электромобилей. В частности, ДТЭК Киевские электросети начал использовать электромобили для выезда на вызовы киевлян. В целом в ДТЭК уже эксплуатируется 23 электромобиля:

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