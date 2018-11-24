Растаможка "евроблях": названа дата вступления законов в силу

Сегодня, 13:12

Сегодня документы опубликовали в газете "Голос Украины"

Законы 8487 и 8488 о растаможке вступят в силу 25 ноября
Законы 8487 и 8488 о растаможке вступят в силу 25 ноября

Парламентское издание "Голос Украины" опубликовало законы №8487 и №8488, касающиеся правил растаможивания автомобилей на еврономерах, т.наз. "евроблях", а завтра, 25 ноября, они вступят в действие.

На этой неделе, 21 ноября, народные депутаты разблокировали процесс подписания законов о "евробляхах". Так, парламентарии не поддержали два проекта постановления, которыми предлагалось отменить результаты голосования за закон. На следующий день документы подписал спикер Верховной Рады Андрей Парубий, а 23 ноября их подписал президент Петр Порошенко.

Законопроекты о растаможке автомобилей на иностранных номерах уже были учтены в расчете доходов бюджета-2019 при подготовке этого документа ко второму чтению. Сегодня, 23 ноября, Верховная Рада приняла главную смету страны.

Как известно, связанные законопроекты № 8487 и № 8488, принятые Радой во втором чтении 8 ноября, устанавливают правила временного пребывания в Украине автомобилей с иностранной регистрацией. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Законопроект № 8487 устанавливает базовые ставки акцизного налога для нового автомобиля в зависимости от типа топлива и объема двигателя:

  • для авто с бензиновым двигателем объемом 1000 куб. см – 50 евро; от 3000 куб. см – 100 евро;
  • для "дизеля" с двигателем 1500 куб. см – 75 евро; от 3500 куб. см – до 150 евро.

Чтобы определить размер акциза для конкретного авто, к базовой ставке будут применять коэффициенты. Формула будет такой:

"Ставка = Ставка базовая × Коэффициент двигателя × Возраст двигателя".

2345453

На оформление нерастаможенных авто дается 180 рабочих дней. При этом акцизный налог уменьшается на 50% для авто, которые будут растаможены в течение первых 90 дней после вступления закона в силу. В оставшиеся 90 дней "льготного" периода ставки станут полными, но штрафы за нарушение сроков пребывания накладываться не будут.

Законопроект № 8488 предусматривает штрафы за нарушение условий временного ввоза и транзита авто. Также в законе прописаны штрафы за нарушение срока пребывания нерастаможенного автомобиля на территории Украины – от 170 гривен до 170 тысяч гривен или конфискации авто.
растаможка, евробляхи, евробляхеры, растаможка авто

Вы сейчас просматриваете новость "Растаможка "евроблях": названа дата вступления законов в силу". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Фото: архив "Сегодня"

Порошенко доходчиво объяснил, почему подписал законы о "евробляхах"

Вчера, 09:35

Глава государства призвал автовладельцев воздержаться от акций протеста

Авто

Порошенко дал добро на легализацию "евроблях"

Вчера, 08:33

Президент подписал законы о растаможке авто на иностранных номерах
Загрузка...

Авто

Фото: Pixabay

Парубий подписал законы о растаможке "евроблях"

22 Ноября, 11:54

Доходы от легализации автомобилей на еврономерах уже учтены в проекте бюджета-2019

Политика

Автор фото: Данил Павлов, "Сегодня"

Это компромисс: политолог оценил результаты движения "евробляхеров"

22 Ноября, 08:30

По мнению эксперта, владельцы автомобилей на иностранной регистрации добились выполнения части требований, и государство сумело отстоять свои интересы
Загрузка...