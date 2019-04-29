Цукерберг хочет разделить Facebook на два независимых бизнеса

Распределение планируется в ближайшие 5 лет

Фото: Getty Images

CEO социальной сети Facebook Марк Цукерберг планирует разделить компанию на два относительно независимых бизнеса. Таким образом будут существовать отдельные пространства: общественный форум или "городская площадь" и зашифрованное пространство или "гостиная".

Как пишет издание Busines Insider, Цукерберг планирует осуществить распределение в ближайшие 5 лет.

Как это будет работать, глава Facebook пока не объяснил. Однако, недавно были слухи об объединении аудитории мессенджеров Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger. Поэтому, вероятно, на их базе будет сформирована "зашифрованная гостиная".

По словам Цукерберга, уже в ближайший год компания проведет консультации с экспертами, правительством и органами охраны правопорядка.

Напомним, власти США собрались оштрафовать Facebook на пять миллиардов. Соцсеть и специалисты F.T.C. по защите прав потребителей уже несколько месяцев ведут переговоры о штрафе.

Ранее Facebook снова оказался в центре скандала. Данные миллионов пользователей попали в открытый доступ.

Также мы писали, что Facebook сообщил об утечке фотографий почти семи миллионов пользователей. Ошибка дала возможность разработчикам сторонних приложений получить доступ к фотографиям пользователей, в частности к загруженным в Facebook, но не опубликованным.

Кроме того, уполномоченная Великобритании по вопросам информации Элизабет Денам выписала американской компании Facebook штрафную квитанцию на 500 тыс. фунтов стерлингов (более 645 тыс. долларов). Штраф на Facebook наложили из-за скандала вокруг британской компании Cambridge Analytica.

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