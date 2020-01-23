Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,33
26,98

Гончарук в Давосе научил инвесторов говорить: "Слава Украине!" (видео)

23 января, 13:17

Премьер-министр порекомендовал предпринимателям выучить эти слова

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на Всемирном экономическом форуме в Давосепосоветовал инвесторам выучить слова "Слава Украине!", чтобы стать успешными в нашей стране.

"Чтобы быть успешным в Украине инвестором, вы должны знать только пару слов: "Слава Украине!". Если вы знаете эти два слова, точно будете чувствовать себя в Украине, как дома", – сказал Гончарук и обратился к публике с просьбой повторить за ним слова "Слава Украине" – "Героям слава!".

Напомним, также Гончарук во время Украинского завтрака в Давосе заявлял, что Украина готова предложить интересные условия каждому инвестору, который захочет вложить деньги в экономику страны. Например, правительство планирует ввести особые условия для инвесторов, которые участвуют в приватизации украинского госимущества.

Кроме того, как уже заявлял президент Украины Владимир Зеленский, инвесторам назначат "няню", если они вложат в Украину 100 млн долларов.

Сайт также "Сегодня" писал о том, что президент Зеленский призвал инвесторов всего мира вкладывать деньги в Украину: по его словам, Украина – "именно то место, где случаются чудеса", а миру в преддверии нового экономического кризиса как раз не хватает чуда.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

инвестиции видео инвесторы Слава Украине Героям Слава Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Деятельность ФОПов упростят: Нацбанк отменит один из запретов
Деятельность ФОПов упростят: Нацбанк отменит один из запретовФинансы
Главные изменения законопроекта
Главные изменения законопроекта "О труде": можно не работать "от звонка до звонка" и нельзя уволить за пьянствоБизнес
В Украине выросли штрафы для бизнеса
В Украине выросли штрафы для бизнесаБизнес
Парламент принял новацию для ФЛП: подробности
Парламент принял новацию для ФЛП: подробностиЭкономика
Рада дала добро на доступные кредиты для малого бизнеса
Рада дала добро на доступные кредиты для малого бизнесаФинансы
Пятая компания в мире достигла капитализации в триллион долларов
Пятая компания в мире достигла капитализации в триллион долларовБизнес

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...