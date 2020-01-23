Гончарук в Давосе научил инвесторов говорить: "Слава Украине!" (видео)

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на Всемирном экономическом форуме в Давосепосоветовал инвесторам выучить слова "Слава Украине!", чтобы стать успешными в нашей стране.

"Чтобы быть успешным в Украине инвестором, вы должны знать только пару слов: "Слава Украине!". Если вы знаете эти два слова, точно будете чувствовать себя в Украине, как дома", – сказал Гончарук и обратился к публике с просьбой повторить за ним слова "Слава Украине" – "Героям слава!".

Напомним, также Гончарук во время Украинского завтрака в Давосе заявлял, что Украина готова предложить интересные условия каждому инвестору, который захочет вложить деньги в экономику страны. Например, правительство планирует ввести особые условия для инвесторов, которые участвуют в приватизации украинского госимущества.

Кроме того, как уже заявлял президент Украины Владимир Зеленский, инвесторам назначат "няню", если они вложат в Украину 100 млн долларов.

Сайт также "Сегодня" писал о том, что президент Зеленский призвал инвесторов всего мира вкладывать деньги в Украину: по его словам, Украина – "именно то место, где случаются чудеса", а миру в преддверии нового экономического кризиса как раз не хватает чуда.

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