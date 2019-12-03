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IKEA перенесла открытие первого магазина в Украине: названа причина

3 декабря, 10:36

Компания уже второй раз пересматривает сроки начала работы в Киеве

/ Фото: Getty Images

Шведская компания IKEA, которой ранее уже пришлось скорректировать планы выхода на украинский рынок, снова перенесла сроки открытия своего магазина в Киеве. Теперь компания собирается открыть торговое пространство в Киеве после запуска электронной коммерции, который запланирован на весну 2020 года, сообщает "НВ.Бизнес".

"Для того, чтобы как можно быстрее создать ассортимент функциональных товаров IKEA с привлекательным дизайном и ценами, доступными как можно большему количеству людей в Украине, компания решила сначала запустить электронную коммерцию. Ожидаемая дата запуска – весна 2020 года", – отметили в компании.

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В IKEA подчеркнули, что предоставят дополнительную информацию, как только она будет доступна и добавили, что "IKEA подтверждает свою приверженность Украине и планирует открыть первый физический магазин в Киеве как можно быстрее".

Ранее сообщалось, что открытие магазина IKEA городского формата в Киеве было запланировано на конец 2019 года. Тогда украинские СМИ выяснили, что ритейлер подписал договор на открытие магазина площадью около 6 тыс. кв. м в киевском ТРЦ Blockbuster Mall.

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Напомним, в сентябре 2018 года компания IKEA официально заявила об открытии первого в Украине магазина в 2019 году. Изначально предполагалось, что объект появится в ТРЦ Ocean Mall в середине 2019 года.

Отметим, что IKEA начнет работу в Украине не с классического формата, а с относительно нового Сity store. Сity store – это формат небольших магазинов IKEA в составе более крупных торговых центров. Классический формат работы этого бренда – строительство собственных ТЦ, которое в Украине пока не планируется.

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