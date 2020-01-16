Каждый третий бизнесмен в Украине не знает своих прав при проверках – опрос

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В Украине станет меньше проверок бизнеса. При этом треть украинских предпринимателей считают себя не достаточно проинформированными для прохождения проверок. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Офисом эффективного регулирования BRDO.

Кроме того, по данным опроса, 58% респондентов убеждены, что существенным фактором, который мешает бизнесу соблюдать требования законодательства и проходить проверки без нарушений, является деятельность инспекторов, которые выискивают любые основания для фиксации нарушений.

"Большинство предпринимателей не знает, где найти полную и актуальную информацию о проверках. Ее поиск занимает много времени и не дает возможности своевременно подготовиться к визиту инспектора", – отметила эксперт BRDO Яна Горюнова.

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По ее мнению, проблему может решить запуск интерактивной платформы, где будет содержаться вся необходимая для предпринимателей информация. Кроме того, по словам экспертов, бизнес нужно обучать защите своих прав в случае злоупотреблений.

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"Украинский малый и средний бизнес, в подавляющем большинстве, не имеет большого штата квалифицированных юристов, которые на постоянной основе советовали, как правильно проходить плановые или внеплановые проверки и избегать злоупотреблений со стороны госорганов. Именно поэтому существует потребность в инструменте, который бы предоставил крайней мере базовые знания каждому предпринимателю, как не допустить злоупотреблений инспекторов", – добавил эксперт EasyBusines Кирилл Криволап.

Напомним, ранее эксперты также выяснили, что в Украине проверяют меньше 1% ФЛП. При этом президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о двухлетнем моратории на проверки ФЛП всех категорий, кроме "рисковых". Такой мораторий поможет удержать уровень проверок ФЛП на уровне 0,3%.

Кроме того, в ходе пресс-марафона президент Зеленский говорил , что изменения налогового законодательства относительно физлиц-предпринимателейпомогут устранить схемы по уклонению от налогов.

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