Медтехника, кофе и цветные носки: как крупный бизнес помогает бороться с коронавирусом в Украине

Украинский бизнес, благотворительные фонды и политики не остаются в стороне

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по миру. Украина, как и многие страны, пытается устоять перед наступлением опасного вируса и остро нуждается в помощи в борьбе с ним.

16 марта поздно вечером президент Украины Владимир Зеленский собрал за одним столом представителей крупного бизнеса и призвал их помочь в закупке и поставке партий тестов, медицинского оборудования и защитных средств.

В свою очередь бизнесмены согласились с предложениями президента и пообещали оказать необходимую помощь государству в осуществлении превентивных мер по противодействию распространению коронавируса. Украина, заверили участники встречи, является пространством стратегических интересов для представителей крупного бизнеса, которые планируют здесь жить и работать.

Список меценатов публикует на своей страничке в Facebook директор мониторинговой организации Charity Tuner Екатерина Жук.

Так, ФондРината Ахметова 28 февраля, еще до того, как ВОЗ объявил пандемию, передал украинским медикам оборудование, необходимое для эффективного лечения больных с тяжелыми последствиями коронавируса: мобильный аппарат искусственной вентиляции легких и концентратор кислорода для него. В этот же день в обсервацию в санатории "Новые Санжары" Фонд доставил средства спецзащиты: респираторы и защитные очки, а также инфракрасные термометры. Вся эта работа велась и ведется исключительно в тесной координации с Минздравом Украины, что позволяет оперативно реагировать на вызовы, с которыми столкнулась страна в условиях угроз.

Объемы помощи увеличивались. Менее двух недель спустя украинские медики получили от Фонда еще аппараты искусственной вентиляции легких и другое оборудование, изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных, защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой. И это помимо десятка тысяч защитных масок, инфракрасных термометров.

Когда стало известно, что Донецкая область оказалась единственной в стране без оборудования для выявления коронавируса, Учредитель Фонда лично принял решение помочь региону. В ближайшее время в Мариуполь будет доставлен анализатор проб Convergys® PCRtist в комплекте с тест-картриджами для него. Эта уникальная лаборатория очень поможет эффективно выявлять опасное заболевание. Сейчас Фонд также закупает 20 000 экспресс-тестов.

А недавно стало известно, что Ринат Ахметов направляет 300 миллионов гривен на борьбу с COVID-19. Для этого он объединил все ресурсы – Благотворительного фонда, компаний ДТЭК и Метинвест, ФК "Шахтер" и всех активов SCM – для помощи Украине. В частности, по личному решению Учредителя Фонд для всей страны закупит ещё 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Кроме того, дополнительно будут приобретены как минимум 200 аппаратов ИВЛ, необходимых для спасения жизней людей.

Компания "Новая почта" выделила 25 млн гривен на закупку недостающего оборудования и средств индивидуальной защиты для больниц в Полтаве и Полтавской области. Первое оборудование уже передали полтавской инфекционной больнице. Кроме того, с 18 марта "Новая почта" отменила плату за хранение посылок клиентов до конца карантина.

Благотворительные Фонды Елены Пинчук и Виктора Пинчука передадут в больнице страны 10 новейших аппаратов искусственной вентиляции легких. По одному аппарату ИВЛ будет направлено в больницы Волынской, Донецкой, Закарпатской, Львовской, Луганской, Одесской и Черновицкой областей и еще три аппарата – в больницы Киева.

Совладелец портового оператора TIS Андрей Ставницер, который возглавил антикризисный штаб в Одесской области и уже профинансировал закупку 4 аппаратов ИВЛ, сообщил, что за последние дни ТИС уже перечислил и перечислит в ближайшее время 20,5 млн грн в национальный фонд борьбы с коронавирусом и более 2,5 млн грн на нужды Одесской области.

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Альфа-Банк (Украина) вместе с постоянным партнером БФ "Твоя опора" приобрел швейцарский аппарат ИВЛ для нужд пациентов инфекционного бокса Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова.

С 16 марта ПриватБанк в рамках Фонда "Дыши!" запустил благотворительную программу "Вместе против коронавируса". За деньги банка и пожертвования клиентов там купили четыре аппарата искусственной вентиляции легких. Их передадут больницам Киева, Одессы и Лисичанска.

Службы такси UKLON, BOLT, UBER согласились возить врачей, задействованных в борьбе с вирусом, на работу во время карантина. В частности, известно о такой договоренности во Львове, Одессе, Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье, Виннице.

Сеть мини-отелей "Киев Скай Груп" в Киеве решила предоставить бесплатные номера для медиков, которые задействованы в оказании помощи пациентам с COVID-19.

Благодаря Виктору Медведчуку и Оксане Марченко для больниц Закарпатье было закуплено 350 экспресс-тестов для выявления коронавируса, 38 тысяч перчаток, 20 тысяч масок, 500 комбинезонов и 2 аппарата ИВЛ.

Благотворительный Фонд Порошенко профинансировал восстановление десяти аппаратов искусственной вентиляции легких для Киевской городской клинической больницы скорой помощи. Фонд также закупил реанимационные комплекты, которые в ближайшее время будут направлены в областные центры.

Его партия "Европейская солидарность" создала сайт волонтерской помощи для пенсионеров и одиноких украинцев, которые не в состоянии сами сходить за продуктами или лекарствами. Сейчас на платформе зарегистрировалось более 400 волонтеров.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что каждый нардеп от фракции передал средства от "депутатских полномочий" в сумме 35 тыс. гривен в фонд борьбы с коронавирусом.

В тренде Разработана система защиты: генеральный директор SCM Олег Попов обратился к сотрудникам

Константин Ефименко и фармацевтическая компания "Биофарма" закупили оборудование на 5 млн грн. В Киевскую городскую инфекционную больницу купили два аппарата ИВЛ, микроскопы. Кроме того, еженедельно компания выделяет 500 000 грн для поддержки пенсионеров.

17 марта руководство компании Gemini Espresso – производителя свежеобжаренного кофе – приняло решение об установке кофемашин и обеспечении натуральным кофе киевских больничных заведений, специально оборудованных и готовых к массовому приему и лечению инфицированных украинцев.

Львовский бренд цветных носков Dodo Socks запускает благотворительную коллекцию, средства от продажи которой будут переданы Благотворительному фонду "Крылья надежды", который занимается закупкой оборудования, дезинфицирующих средств и другого необходимого для детской больницы Охматдет.

Ректор и сотрудники Тернопольского НЭУ закупили два аппарата ИВЛ.

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Всеукраинская благотворительная организация "Благотворительный фонд семьи Жебровских" (правопреемник Благотворительного фонда "Фармак") выделила 10 млн гривен на противодействие распространению коронавируса в Украине. В компании отмечают, что средства пойдут на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, экспресс-тестов на коронавирус, защитных костюмов и масок, дезинфицирующих растворов для нужд больниц. В целом "Фармак" готов под нужды государства освоить выпуск новых для предприятия препаратов, которые могут быть эффективны в борьбе против пандемического заболевания, в пределах технологических возможностей и в минимальные сроки.

Народный депутат, глава киевской партийной организации "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Столар организовал поставки защитного обмундирования и других необходимых материалов для опорных больниц столицы, которые принимают больных коронавирусом.

Компания SoftServe направила 10 миллионов на медицинские нужды в борьбе с коронавирусом. Средства будут перечислены в корпоративный благотворительный фонд "Відкриті очі" и направлены на решение неотложных медицинских потребностей в тех локациях, где расположены офисы компании. Два аппарата ИВЛ уже переданы в одну из львовских больниц.

Сеть строительных гипермаркетов "Эпицентр" планирует закупить 100 аппаратов искусственной вентиляции легких для больниц Киева и других городов Украины.

"Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп, выделяет на закупку экспресс-тестов для диагностики коронавируса 55 млн грн.

Транспортная компания SAT инициирует благотворительную акцию, цель которой – доставлять необходимые продукты пожилым людям, чтобы минимизировать риск их заражения коронавирусом. С 19 марта SAT начала доставку первых 70 продуктовых наборов в Днепровском районе столицы совместно с волонтерами БФ "Старушки" и работниками районной социальной службы. Социальные службы помогают определить пожилых людей, нуждающихся в такой помощи. Совместно с ними и волонтерами фонда компания SAT будет доставлять продукты прямо до двери.

Украинский бизнесмен Александр Ярославский, руководитель Харьковского антикризисного штаба, перечислил 2 млн на финансирование закупки товаров, необходимых региону для противодействия эпидемии коронавируса. За деньги бизнесмена будут приобретены 450 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Тест-системы этого вида закупят в дополнение к тестовым ПЦР-системам, которые на днях прибудут в Украину из Китая, в соответствии с договоренностями Александра Ярославского и владельца Alibaba Джека Ма.

Созданный в связи с карантином в Харькове для помощи жителям города региональный антикризисный штаб (в него вошли мэр Харькова Геннадий Кернес, глава ХОГА Алексей Кучер, президент группы "DCH" Александр Ярославский, председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов, первый заместитель городского головы Игорь Терехов, бизнесмены, ректоры вузов и другие влиятельные представители города) оплатил передвижной рентген-аппарат, который вскоре прибудет в Харьков; оплачены два аппарата искусственной вентиляции легких для грудничков, которые также скоро будут доставлены в два харьковских роддома; сформированы и уже находятся в процессе упаковки 22 000 аптечек для социально незащищенных людей пожилого возраста и для них собраны деньги на 100 000 продуктовых наборов; в процессе – закупка за внебюджетные средства 500 000 масок.

Руководитель "Кулиничей" Владимир Мисик перечислил 240 000 долларов на покупку современных 13 аппаратов УЗИ.

Александр Брагинский выделил 50 000 долларов на покупку 3-х аппаратов УЗИ.

Бизнесмен Павел Фукс перечислил 560 000 долларов на покупку ИВЛ.

Кондитерская корпорация Roshen закупает первую партию комплектов костюмов индивидуальной защиты медработников. 10 тысяч комплектов костюмов – это первая поставка.

Ранее мы писали, что три ключевых мобильных оператора Украины отменили плату за звонки в роуминге на номера государственных "горячих линий" по распространению коронавируса.

А авиакомпания SkyUp Airlinesвыполнит ряд спецрейсов для эвакуации украинцев из 17 стран мира.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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