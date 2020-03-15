Из-за коронавируса украинцы смогут бесплатно звонить из роуминга на горячие линии госучреждений

В связи с распространением коронавируса звонки с мобильных телефонов на горячии линии государственных учреждений Украины станут бесплатными. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Как написали на сайте, министерство договорилось с тремя ключевыми мобильными операторами Украины о бесплатных звонках из роуминга на номера государственных горячих линий по распространению коронавируса.

"В специальной смс-рассылке граждане Украины за рубежом также получат информацию о обратной связи с органами государственной власти (горячие линии МИД, Минздрава, Правительственного контактного центра и др.) для оперативного решения насущных вопросов", – отметили в ведомстве.

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Напомним, ранее мы писали, что Минздрав будет присылать украинцам информацию о коронавирусе с помощью SMS. В сообщениях будут краткие рекомендации относительно личной гигиены и предотвращения COVID-19.

Кроме того, на экстренном заседании Кабмина приняли решение временно закрыть границу с Европой для иностранцев. Кроме того, будет приостановлено пассажирское авиасообщение.

Также, в ночь на 17 марта в Украине прекращается регулярное международное авиасообщение. Гражданам Украины, которые не успеют в течение этого времени вернуться домой, в Кабмине рекомендуют обратиться в ближайшие консульства нашей страны в странах пребывания. Смотрите, куда звонить и писать, чтобы вернуться в Украину.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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