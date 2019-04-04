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"Прогресс МС-11" пристыковался к МКС

Сегодня, 20:15

Корабль доставил на станцию топливо, научное оборудование, продукты и медикаменты

Фото: Pixabay
"Прогресс МС-11" пристыковался к МКС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b09/72d/5c8b0972ddc28.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b09/72d/5c8b0972ddc28.jpg Бизнес Корабль доставил на станцию топливо, научное оборудование, продукты и медикаменты

Грузовой корабль "Прогресс МС-11" пристыковался к Международной космической станции (МКС), долетев до нее бо лее короткой схеме. Полет длился чуть более 3:00 20 минут, сообщили в четверг в российском Центре управления полетами (ЦУП). 

"Стыковка грузового корабля "Прогресс МС-11" с орбитальной станцией произошла в автоматическом режиме в 17:22 мск", – сказали в ЦУП, уточнив, что грузовик пришвартовалась к стыковочному отсеку "Пирс".

Отмечается, что Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-11" стартовала с площадки номер 31 космодрома Байконур в 14:01 мск. Через девять минут корабль штатно отделился от третьей ступени носителя и продолжил самостоятельный полет к МКС.

"Корабль доставил на станцию около две тонны различных грузов, в том числе топливо, научное оборудование, продукты, медикаменты", – отмечается в сообщении. 

Ранее мы писали, что у астронавтов США возникли проблемы при работе в открытом космосе. Это первый выход членов экипажа МКС в открытый космос в текущем году.

Напомним, корабль "Союз МС-12" состыковался с МКС. Это первый старт пилотируемого корабля в 2019 году.

В октябре во время запуска корабля "Союз МС-10" произошло аварийное отключение двигателей второй ступени, в результате чего пришлось совершить аварийную посадку. После аварии члены экипажа – россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг – приземлились в степи Казахстана.

Как мы писали, позже в Роскосмосе признали, дефекту, который привел к неполадке, могут быть подвержены еще два носителя. Это было первой за 35 лет аварией при запуске пилотируемого космического корабля "Союз".

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Тег корабль, космос, ракета, мкс, космический корабль

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Источник:

ТАСС

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