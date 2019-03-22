У астронавтов США возникли проблемы при работе в открытом космосе
Это первый выход членов экипажа МКС в открытый космос в текущем году
В ходе выхода в пятницу в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) у американских астронавтов возникли технические проблемы при монтаже одного из новых аккумуляторов для солнечных батарей, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
По имеющимся данным, из-за застрявшего винта им некоторое время не удавалось отвинтить одну из адаптерных панелей для подключения аккумулятора, хранившейся на внешней складской платформе МКС.
По словам астронавтов, после нескольких безрезультатных попыток им пришлось с силой отвинтить панель.
После успешного отделения панели астронавты продолжили монтаж третьего и последнего в рамках задания аккумулятора на опорном сегменте P4 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей.
Как сообщалось, в пятницу американские астронавты вышли в космос с борта Международной космической станции (МКС) для замены старых никель-водородных аккумуляторов на новые более мощные литий-ионные аккумуляторы.
Это первый выход членов экипажа МКС в открытый космос в текущем году и 214-й в истории станции. Астронавты Энн Макклейн и Ник Хейг отправились за пределы станции из американского шлюза Quest в 15:05 МСК. В ходе 6,5-часового выхода в космос они должны установить три новых аккумулятора на внешней стороне МКС.
Новые аккумуляторы были доставлены на МКС в сентябре прошлого года седьмым по счету японским грузовым кораблем H-II Transfer Vehicle (сокр. – HTV-7).
Обновление системы энергоснабжения станции началось еще в январе 2017 года, когда в ходе двух выходов в космос астронавты установили шесть таких аккумуляторов. Отработанные аккумуляторные блоки в дальнейшем будут с помощью механической руки-манипулятора Canadarm-2 перенесены на японский грузовой корабль, который при схождении с орбиты сгорит в плотных слоях атмосферы.
После завершения монтажа новых аккумуляторов, срок службы которых составляет 10 лет, они будут заряжаться от солнечных батарей МКС, передавая станции энергию в те периоды времени, когда она находится в тени Солнца.
По сообщению NASA, 29 марта планируется также совершить первый в истории выход в открытый космос с МКС с участием одних только женщин-астронавтов – американок Энн Макклейн и Кристины Кох, которые продолжат монтаж новых более энергоёмких аккумуляторов для солнечных панелей станции.
Еще один выход в космос членов экипажа МКС намечен на 8 апреля.
Напомним, корабль "Союз МС-12" состыковался с МКС. Это первый старт пилотируемого корабля в 2019 году.
В октябре во время запуска корабля "Союз МС-10" произошло аварийное отключение двигателей второй ступени, в результате чего пришлось совершить аварийную посадку. После аварии члены экипажа – россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг – приземлились в степи Казахстана.
Как мы писали, позже в Роскосмосе признали, дефекту, который привел к неполадке, могут быть подвержены еще два носителя. Это было первой за 35 лет аварией при запуске пилотируемого космического корабля "Союз".
Кроме того, ранее на пристыкованном к МКС российском пилотируемом корабле "Союз" произошла утечка воздуха.
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