Корабль "Союз МС-12" состыковался с МКС

Это первый старт пилотируемого корабля в 2019 году

Фото: Pixabay

Корабль "Союз МС-12" состыковался с МКС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b09/72d/5c8b0972ddc28.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b09/72d/5c8b0972ddc28.jpg 2019-03-15T04:10:09+02:00 Россия Это первый старт пилотируемого корабля в 2019 году

Корабль "Союз МС-12" с экипажем очередной экспедиции прибыл на Международную космическую станцию с космодрома Байконур

А в автоматическом режиме корабль причалил к стыковочному узлу российского сегмента МКС.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз" стартовала с космодрома Байконур в четверг.

Это был первый старт пилотируемого корабля в 2019 году.

В составе экипажа МКС-59/60 космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавты НАСА Ник Хейг и Кристина Кук.

Россиянин и американец должны были прибыть на МКС еще 11 октября 2018 года.

Сработавшая система аварийного спасения отстрелила спускаемый аппарат с Овчининым и Хейгом, которые благополучно приземлились вблизи города Жезказган в Казахстане. После этого запуски ракет типа "Союз" были приостановлены. Это было первой за 35 лет аварией при запуске пилотируемого космического корабля "Союз".

Напомним, что в октябре во время запуска корабля "Союз МС-10" произошло аварийное отключение двигателей второй ступени, в результате чего пришлось совершить аварийную посадку. После аварии члены экипажа – россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг – приземлились в степи Казахстана.

Как мы писали, позже в Роскосмосе признали, дефекту, который привел к неполадке, могут быть подвержены еще два носителя. Это было первой за 35 лет аварией при запуске пилотируемого космического корабля "Союз".

После аварии космонавт и астронавт прошли курс реабилитации и начали готовиться к следующему старту, однако в этот раз к ним присоединилась соотечественница Хейга – Кристина Кук.

После того, как экипаж был признан медиками годным к полету, он успешно сдал предполетные экзамены и был рекомендован межведомственной комиссией к старту.

Космонавты будут помогать на орбите ученым с Земли разрабатывать стойкие к биокоррозии полимерные материалы. Всего в научной программе экспедиции около 300 исследований.

Планируемая продолжительность полета экипажа составляет 204 дня.

Кроме того, ранее на пристыкованном к МКС российском пилотируемом корабле "Союз" произошла утечка воздуха.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Корабль "Союз МС-12" состыковался с МКС". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Интерфакс Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.