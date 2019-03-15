Корабль "Союз МС-12" состыковался с МКС
Это первый старт пилотируемого корабля в 2019 году
Корабль "Союз МС-12" с экипажем очередной экспедиции прибыл на Международную космическую станцию с космодрома Байконур
А в автоматическом режиме корабль причалил к стыковочному узлу российского сегмента МКС.
Ракета-носитель "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз" стартовала с космодрома Байконур в четверг.
Это был первый старт пилотируемого корабля в 2019 году.
В составе экипажа МКС-59/60 космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавты НАСА Ник Хейг и Кристина Кук.
Россиянин и американец должны были прибыть на МКС еще 11 октября 2018 года.
Сработавшая система аварийного спасения отстрелила спускаемый аппарат с Овчининым и Хейгом, которые благополучно приземлились вблизи города Жезказган в Казахстане. После этого запуски ракет типа "Союз" были приостановлены. Это было первой за 35 лет аварией при запуске пилотируемого космического корабля "Союз".
Напомним, что в октябре во время запуска корабля "Союз МС-10" произошло аварийное отключение двигателей второй ступени, в результате чего пришлось совершить аварийную посадку. После аварии члены экипажа – россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг – приземлились в степи Казахстана.
Как мы писали, позже в Роскосмосе признали, дефекту, который привел к неполадке, могут быть подвержены еще два носителя. Это было первой за 35 лет аварией при запуске пилотируемого космического корабля "Союз".
После аварии космонавт и астронавт прошли курс реабилитации и начали готовиться к следующему старту, однако в этот раз к ним присоединилась соотечественница Хейга – Кристина Кук.
После того, как экипаж был признан медиками годным к полету, он успешно сдал предполетные экзамены и был рекомендован межведомственной комиссией к старту.
Космонавты будут помогать на орбите ученым с Земли разрабатывать стойкие к биокоррозии полимерные материалы. Всего в научной программе экспедиции около 300 исследований.
Планируемая продолжительность полета экипажа составляет 204 дня.
Кроме того, ранее на пристыкованном к МКС российском пилотируемом корабле "Союз" произошла утечка воздуха.
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