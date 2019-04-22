Работа будущего в Украине: от нейросетей до вакансий "по случаю"

В Украине сейчас востребованы и суперспецы, и люди без образования

Фото: Pixabay

Инновационные разработки движут мировую экономику вперед, поэтому уже никого не удивишь такими терминами, как интернет вещей, молекулярная биология или нейросети. Но все эти технологии могут развивать лишь профессионалы с нестандартными знаниями, уникальным опытом работы и креативным взглядом на привычные вещи. А все потому, что уже сейчас многие секторы экономики, которые в будущем станут базовыми, создаются буквально с нуля. Параллельно с этим в мире буйным цветом цветут ситуативные вакансии, которые не требуют от работников особых навыков. Готова ли к этим изменениям Украина в целом и местный рынок труда — в частности, разбиралась "Сегодня".

Поиски работы

В озвученных выше условиях будущее рынка труда любой страны выглядит неопределенно, но Украину этот расклад коснется в еще большей мере, считает HR-эксперт сайта rabota.ua Татьяна Пашкина.

"Находясь географически на раздорожье между промышленно развитыми странами Европы и менее прогрессивными соседями из стран СНГ, нам приходится быть трудовыми донорами и для тех, и для других. Поэтому в Украине востребованы и специалисты без квалификации, и гуру высоких технологий", — поясняет Пашкина.

"Судя по аналитике рынка труда, самое больше количество вакансий было представлено для людей без квалификации — нашему рынку их катастрофически не хватает. Но не одними "разнорабочими". На рынок выходят и вакансии будущего. И, скорее всего, в ближайшие годы наш рынок труда будут двигать вперед ниши, относящиеся к 3D-технологиям, — конструкторы, дизайнеры, инженеры", — уточняет Татьяна Пашкина.

А еще в Украине становятся востребованными профессии, касающиеся электромобилей и интернета вещей.

"К системам "умный дом" люди потихоньку привыкают — они на слуху, теперь речь идет о глобальных проектах. Причем мы не находимся "на задворках" технологий, реально построить новое направление с нуля и стать одним из передовых в Украине новаторов в данной области. Впрочем, работать в области интернета вещей предлагают и крупные компании, например, операторы мобильной связи. Тут требуется глобальный и системный, менее эмоциональный подход к Internet of Things — анализ рынка, концепция, бизнес-план, координация разработки, управление жизненным циклом продуктов", — продолжает Пашкина.

Актуальными становятся и вакансии, связанные с созданием новых форм жизни и борьбой с опасными заболеваниями.

"Например, есть запрос на квалифицированных ученых и инновационных врачей в таких сегментах, как агрогеномика и онкология", — уточняет эксперт Анастасия Зозуля.

Тренды

Важно отметить, что инновационных специалистов ищут и в ведомствах, в частности в Министерстве здравоохранения.

"Это значит, что даже во властных структурах думают о том, что профессионализм отечественных специалистов не может уступать мировым стандартам и тенденциям", — считает Пашкина.

Уже есть вакансии в таких направлениях, как нейросети, молекулярная биология, биотехнологии:

"Зачастую такие вакансии закрываются в узком кругу, например, среди выпускников вузов или при поиске через знакомых. Но иногда эти запросы появляются и в популярных сервисах по трудоустройству. Не исключено, что эти объявления являются "пробами почвы", мол, есть ли подходящие специалисты за рубежом и в смежных отраслях и т. д. Поэтому велика вероятность, что эти первые ласточки инновационных вакансий в скором времени станут массовыми", — резюмирует Пашкина.

Рынок. В Украине уже сейчас развиваются профессии будущего — цифровые юристы, киберспортсмены и специалисты 3D-печати

Инноваций ждут в туризме и медицине

Руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что Украина пока отстает в цифровизации рынка труда.

"Разрыв может еще больше увеличиться, если наша страна не будет дальше диджитализироваться и использовать возможности четвертой промышленной революции. Речь идет о внедрении различных технологий в повседневную жизнь человека — в частности роботах, искусственном интеллекте, медицинских 3D-принтерах", — поясняет эксперт.

По его словам, эти тенденции требуют осовременивания отечественного рынка труда:

"На текущий момент больше всего открытых вакансий на украинском рынке труда присутствуют в сфере продаж, на втором месте — рабочие специальности, а третью позицию занимают информационные технологии, о чем свидетельствуют данные крупнейших кадровых порталов и баз центров занятости. Вместе с тем в Украине существуют и активно развиваются профессии будущего — операторы дронов, робототехники, киберспортсмены, цифровые юристы, архитекторы виртуальной реальности, специалисты по ИИ, телемедицине, 3D-печати. И вакансии по этим направлениям уже появляются на кадровых порталах".

При этом Забловский уверен, что, несмотря на отставание, Украина сможет за счет сильного IT-кластера сделать рывок в развитии рынка профессий будущего в перспективе 3—5 лет.

"Важно отметить, что наибольший потенциал для развития профессий будущего в Украине наблюдается в таких отраслях, как туризм, агросектор, медицина, телеком и IT, банковский сектор, оборонно-промышленный комплекс", — уточняет Андрей Забловский.

Кого ищут: молекулярного биолога и эксперта ИИ

Инновационные вакансии редко, но все же появляются на украинских порталах. Так, сегодня в столице ищут молекулярного биолога в биотехнологическую компанию, специализирующуюся на клеточной терапии. Хотя зарплату там не указывают, зато обещают интересную работу: разработку и проведение различных лабораторных экспериментов по молекулярной и клеточной биологии. С радостью возьмут командного человека с хорошим английским и степенью бакалавра или магистра в соответствующей сфере. Преимуществом для кандидата станет опыт в иммуноцитохимии!

Похожий соискатель нужен и другому предприятию для создания экспериментальных моделей канцерогенеза и исследований эффективности действия противоопухолевых средств на моделях. Зарплату обещают выше средней по рынку.

А вот компания-поставщик лабораторного оборудования ищет научного консультанта, разбирающегося в генетике животных и растений. Сотрудник должен будет пояснять непонятные моменты по продуктам компании ее специалистам и клиентам, а еще — поддерживать актуальной базу данных. Должность обещают разговорчивому магистру со специализацией в области генетики и отличным английским. Зарплату назовут на собеседовании.

На днях на просторах сайтов по трудоустройству появилось и другое нестандартное предложение — вакансия для эксперта по искусственному интеллекту. Соискателю предлагают заниматься научными исследованиями на заказ за кругленькую сумму — от 5 до 18 тыс долл в месяц (135—486 тыс. грн). При этом обещают медстраховку и бесплатные апартаменты. Однако и навыки кандидата должны быть сопоставимыми — ищут кандидата наук с продвинутым английским и желательно опытом научной работы за границей.

Деньги на безумном занятии

Параллельно с бурным развитием технологий и появлением на рынке труда инновационных профессий стремительно развивается еще одна ниша вакансий, которая во многом базируется на ситуативности и необычности выбранной сферы услуг или производства.

"Особенно бурно развивается эта ниша в западных странах, где очень развит дух предпринимательства и народ не боится пробовать себя в чем-то необычном, — говорит HR-эксперт Анастасия Зозуля. — Пока наш народ с упорством, достойным лучшего применения, штурмует экономические и юридические вузы ради того чтобы потом не работать по специальности ни дня, на Западе предприниматели очень быстро и чутко реагируют на вызовы времени и тут же занимают любые свободные ниши — любые, порой самые безумные занятия впоследствии приносят хороший доход".

По ее словам, именно благодаря отсутствию страха перед экспериментами появляются безумные на первый взгляд вакансии собачьих тренеров по серфингу, друзей напрокат, лайн-стендеров — людей, которые готовы для кого-то выстоять в очереди — либо в каком-нибудь госучреждении или в погоне за билетами на концерт.

"Кстати, последние вакансии стали мелькать все чаще и на украинских сайтах объявлений", — говорит эксперт, но подчеркивает, что готовых сервисов по предоставлению подобных услуг пока нет — ниша свободна.

"Уверена, Украина уже созрела для подобных вакансий и соискателей — особенно в больших городах, где много молодых, уверенных в себе и креативных людей".

Подруга на заказ: приятная и веселая

На Западе все большей популярностью пользуются услуги наемных подружек невесты. Рекрутеры объясняют это сумасшедшим ритмом жизни в мегаполисах, когда у людей из-за огромного количества задач на работе не остается времени на личную жизнь и общение с друзьями. Кроме того, многие к моменту свадьбы по разным причинам теряют друзей детства. Другие же не хотят неожиданностей в такой важный день, предпочитая доверить функции подружки профессионалу. Требования весьма высокие: приятная внешность, широкий кругозор, отличное чувство юмора и чуток актерских способностей. Зато возраст может быть любым. Иногда от кандидатов требуют и хорошей физподготовки, поясняя, что компаньон должна будет провести весь день на ногах, не только подбадривая невесту и гостей, но и выполняя ее мелкие поручения. Зачастую такая работа оплачивается почасово, а стоят услуги по-разному и зависят от опыта соискателя. Подруги-новички требуют за один потраченный час своего времени около 20—30 долл (540—810 грн), а вот знатоки своего дела — уже 100—300 долл (2700—8100 грн).

Компаньоны просят 20—30 долл в час Фото: Pixabay

Ловец айсбергов: спасает суда от столкновений

Пока одни стоят в очередях, строят карьеры в компаниях или настраивают умные дома, другие охотятся... Нет, не на диких кабанов, а на дичь помасштабнее — на айсберги. Такую работу придумали в начале прошлого века — сразу после крушения "Титаника". Тогда власти многих государств осознали опасность, исходящую от дрейфующих глыб, и приняли решение о создании Международного ледового патруля для предупреждения морских катастроф.

Чаще всего рабочий день ловцов айсбергов проходит в обыкновенном патрулировании вод на своих морских и воздушных судах, отслеживая перемещение опасных ледяных гор и сообщая о них кораблям поблизости. Для этой цели Патруль активно использует и спутники. Однако когда капитаны не могут уклониться от глыбы по каким-либо причинам, работа охотников становится в разы более трудоемкой — им нужно во что бы то ни стало убрать айсберг с пути корабля.

Для того чтобы сдвинуть с места ледяную угрозу, ловцы используют самые мощные буксиры. Они набрасывают на айсберг петлю из специального полипропиленового троса и медленно тянут его в нужную сторону. Попутно Патруль следит за тем, чтобы глыба не перевернулась — волна от этого вполне может затопить буксир. Такая "охота" может длиться и три дня — ведь только для того, чтобы развить скорость, кораблю нужно почти 10 часов. Иногда ловцы отталкивают лед в нужном направлении с помощью сильных водометов.

Несмотря на сложность работу, устроиться на нее не так сложно. От соискателя требуют всего лишь подтверждения хорошего здоровья и физической выносливости, а также отсутствия морской болезни. При этом за буксировку айсбергов предлагают очень солидные, по украинским меркам, деньги — около $50 тыс. в год (1,3 млн грн).

А еще

Трамбовать вагоны 400 грн в час

Украинскому метро в часы пик ой, как не хватает японского опыта. Там профессия трамбовщика вагонов пользуется спросом среди работодателей и уважением среди пассажиров. Эти спецы заняты тем, что в часы пик упаковывают пассажиров в вагоны метро и следят, чтобы их багаж случайно не повредили. Японцы очень трудолюбивы и свободных вакансий мало. Но вот токийское метро сейчас ищет стрессоустойчивых, физически крепких молодых людей, которые будут заниматься "упаковкой" посменно (8 часов смена) и получать за это 1700 йен (около 400 грн) в час.

Плакальщик-профи на похоронах

В Британии в начале нулевых хорошим спросом пользовались профессиональные скорбящие — люди, которых нанимали для присутствия на похоронах. В зависимости от условий за час работы можно было "наплакать" от $30 до $120.

Учитель по серфингу для братьев меньших

Во многих курортных городках серфингу могут научить не только туристов, но и их питомцев. Впрочем, собачьи инструкторы зарабатывают немного — $5—15 в час (135—405 грн).

Стоять в очереди за 800 грн в час

Все чаще в зарубежном интернете можно найти предложения просто постоять в очереди. Нанятые терпеливо выстаивают шеренги на распродажах и в госучреждениях, а когда подходит их время, сообщают об этом заказчику. Стоит услуга $20—30 в час (540—810 грн).

Ешь не хочу: ищут дегустатора конфет

Могут заплатить даже за поглощение конфет — периодически кондитерские компании объявляют набор дегустаторов. На работу мечты может устроиться любой сластена без аллергии, причем за 1—2 тыс. евро в месяц (31—62 тыс. грн).

Фото: AFP

Напомним,

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