Работа будущего в Украине: от нейросетей до вакансий "по случаю"
В Украине сейчас востребованы и суперспецы, и люди без образования
Инновационные разработки движут мировую экономику вперед, поэтому уже никого не удивишь такими терминами, как интернет вещей, молекулярная биология или нейросети. Но все эти технологии могут развивать лишь профессионалы с нестандартными знаниями, уникальным опытом работы и креативным взглядом на привычные вещи. А все потому, что уже сейчас многие секторы экономики, которые в будущем станут базовыми, создаются буквально с нуля. Параллельно с этим в мире буйным цветом цветут ситуативные вакансии, которые не требуют от работников особых навыков. Готова ли к этим изменениям Украина в целом и местный рынок труда — в частности, разбиралась "Сегодня".
Поиски работы
В озвученных выше условиях будущее рынка труда любой страны выглядит неопределенно, но Украину этот расклад коснется в еще большей мере, считает HR-эксперт сайта rabota.ua Татьяна Пашкина.
"Находясь географически на раздорожье между промышленно развитыми странами Европы и менее прогрессивными соседями из стран СНГ, нам приходится быть трудовыми донорами и для тех, и для других. Поэтому в Украине востребованы и специалисты без квалификации, и гуру высоких технологий", — поясняет Пашкина.
"Судя по аналитике рынка труда, самое больше количество вакансий было представлено для людей без квалификации — нашему рынку их катастрофически не хватает. Но не одними "разнорабочими". На рынок выходят и вакансии будущего. И, скорее всего, в ближайшие годы наш рынок труда будут двигать вперед ниши, относящиеся к 3D-технологиям, — конструкторы, дизайнеры, инженеры", — уточняет Татьяна Пашкина.
А еще в Украине становятся востребованными профессии, касающиеся электромобилей и интернета вещей.
"К системам "умный дом" люди потихоньку привыкают — они на слуху, теперь речь идет о глобальных проектах. Причем мы не находимся "на задворках" технологий, реально построить новое направление с нуля и стать одним из передовых в Украине новаторов в данной области. Впрочем, работать в области интернета вещей предлагают и крупные компании, например, операторы мобильной связи. Тут требуется глобальный и системный, менее эмоциональный подход к Internet of Things — анализ рынка, концепция, бизнес-план, координация разработки, управление жизненным циклом продуктов", — продолжает Пашкина.
Актуальными становятся и вакансии, связанные с созданием новых форм жизни и борьбой с опасными заболеваниями.
"Например, есть запрос на квалифицированных ученых и инновационных врачей в таких сегментах, как агрогеномика и онкология", — уточняет эксперт Анастасия Зозуля.
Тренды
Важно отметить, что инновационных специалистов ищут и в ведомствах, в частности в Министерстве здравоохранения.
"Это значит, что даже во властных структурах думают о том, что профессионализм отечественных специалистов не может уступать мировым стандартам и тенденциям", — считает Пашкина.
Уже есть вакансии в таких направлениях, как нейросети, молекулярная биология, биотехнологии:
"Зачастую такие вакансии закрываются в узком кругу, например, среди выпускников вузов или при поиске через знакомых. Но иногда эти запросы появляются и в популярных сервисах по трудоустройству. Не исключено, что эти объявления являются "пробами почвы", мол, есть ли подходящие специалисты за рубежом и в смежных отраслях и т. д. Поэтому велика вероятность, что эти первые ласточки инновационных вакансий в скором времени станут массовыми", — резюмирует Пашкина.
Рынок. В Украине уже сейчас развиваются профессии будущего — цифровые юристы, киберспортсмены и специалисты 3D-печати
Инноваций ждут в туризме и медицине
Руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что Украина пока отстает в цифровизации рынка труда.
"Разрыв может еще больше увеличиться, если наша страна не будет дальше диджитализироваться и использовать возможности четвертой промышленной революции. Речь идет о внедрении различных технологий в повседневную жизнь человека — в частности роботах, искусственном интеллекте, медицинских 3D-принтерах", — поясняет эксперт.
По его словам, эти тенденции требуют осовременивания отечественного рынка труда:
"На текущий момент больше всего открытых вакансий на украинском рынке труда присутствуют в сфере продаж, на втором месте — рабочие специальности, а третью позицию занимают информационные технологии, о чем свидетельствуют данные крупнейших кадровых порталов и баз центров занятости. Вместе с тем в Украине существуют и активно развиваются профессии будущего — операторы дронов, робототехники, киберспортсмены, цифровые юристы, архитекторы виртуальной реальности, специалисты по ИИ, телемедицине, 3D-печати. И вакансии по этим направлениям уже появляются на кадровых порталах".
При этом Забловский уверен, что, несмотря на отставание, Украина сможет за счет сильного IT-кластера сделать рывок в развитии рынка профессий будущего в перспективе 3—5 лет.
"Важно отметить, что наибольший потенциал для развития профессий будущего в Украине наблюдается в таких отраслях, как туризм, агросектор, медицина, телеком и IT, банковский сектор, оборонно-промышленный комплекс", — уточняет Андрей Забловский.
Кого ищут: молекулярного биолога и эксперта ИИ
Инновационные вакансии редко, но все же появляются на украинских порталах. Так, сегодня в столице ищут молекулярного биолога в биотехнологическую компанию, специализирующуюся на клеточной терапии. Хотя зарплату там не указывают, зато обещают интересную работу: разработку и проведение различных лабораторных экспериментов по молекулярной и клеточной биологии. С радостью возьмут командного человека с хорошим английским и степенью бакалавра или магистра в соответствующей сфере. Преимуществом для кандидата станет опыт в иммуноцитохимии!
Похожий соискатель нужен и другому предприятию для создания экспериментальных моделей канцерогенеза и исследований эффективности действия противоопухолевых средств на моделях. Зарплату обещают выше средней по рынку.
А вот компания-поставщик лабораторного оборудования ищет научного консультанта, разбирающегося в генетике животных и растений. Сотрудник должен будет пояснять непонятные моменты по продуктам компании ее специалистам и клиентам, а еще — поддерживать актуальной базу данных. Должность обещают разговорчивому магистру со специализацией в области генетики и отличным английским. Зарплату назовут на собеседовании.
На днях на просторах сайтов по трудоустройству появилось и другое нестандартное предложение — вакансия для эксперта по искусственному интеллекту. Соискателю предлагают заниматься научными исследованиями на заказ за кругленькую сумму — от 5 до 18 тыс долл в месяц (135—486 тыс. грн). При этом обещают медстраховку и бесплатные апартаменты. Однако и навыки кандидата должны быть сопоставимыми — ищут кандидата наук с продвинутым английским и желательно опытом научной работы за границей.
Деньги на безумном занятии
Параллельно с бурным развитием технологий и появлением на рынке труда инновационных профессий стремительно развивается еще одна ниша вакансий, которая во многом базируется на ситуативности и необычности выбранной сферы услуг или производства.
"Особенно бурно развивается эта ниша в западных странах, где очень развит дух предпринимательства и народ не боится пробовать себя в чем-то необычном, — говорит HR-эксперт Анастасия Зозуля. — Пока наш народ с упорством, достойным лучшего применения, штурмует экономические и юридические вузы ради того чтобы потом не работать по специальности ни дня, на Западе предприниматели очень быстро и чутко реагируют на вызовы времени и тут же занимают любые свободные ниши — любые, порой самые безумные занятия впоследствии приносят хороший доход".
По ее словам, именно благодаря отсутствию страха перед экспериментами появляются безумные на первый взгляд вакансии собачьих тренеров по серфингу, друзей напрокат, лайн-стендеров — людей, которые готовы для кого-то выстоять в очереди — либо в каком-нибудь госучреждении или в погоне за билетами на концерт.
"Кстати, последние вакансии стали мелькать все чаще и на украинских сайтах объявлений", — говорит эксперт, но подчеркивает, что готовых сервисов по предоставлению подобных услуг пока нет — ниша свободна.
"Уверена, Украина уже созрела для подобных вакансий и соискателей — особенно в больших городах, где много молодых, уверенных в себе и креативных людей".
Подруга на заказ: приятная и веселая
На Западе все большей популярностью пользуются услуги наемных подружек невесты. Рекрутеры объясняют это сумасшедшим ритмом жизни в мегаполисах, когда у людей из-за огромного количества задач на работе не остается времени на личную жизнь и общение с друзьями. Кроме того, многие к моменту свадьбы по разным причинам теряют друзей детства. Другие же не хотят неожиданностей в такой важный день, предпочитая доверить функции подружки профессионалу. Требования весьма высокие: приятная внешность, широкий кругозор, отличное чувство юмора и чуток актерских способностей. Зато возраст может быть любым. Иногда от кандидатов требуют и хорошей физподготовки, поясняя, что компаньон должна будет провести весь день на ногах, не только подбадривая невесту и гостей, но и выполняя ее мелкие поручения. Зачастую такая работа оплачивается почасово, а стоят услуги по-разному и зависят от опыта соискателя. Подруги-новички требуют за один потраченный час своего времени около 20—30 долл (540—810 грн), а вот знатоки своего дела — уже 100—300 долл (2700—8100 грн).
Ловец айсбергов: спасает суда от столкновений
Пока одни стоят в очередях, строят карьеры в компаниях или настраивают умные дома, другие охотятся... Нет, не на диких кабанов, а на дичь помасштабнее — на айсберги. Такую работу придумали в начале прошлого века — сразу после крушения "Титаника". Тогда власти многих государств осознали опасность, исходящую от дрейфующих глыб, и приняли решение о создании Международного ледового патруля для предупреждения морских катастроф.
Чаще всего рабочий день ловцов айсбергов проходит в обыкновенном патрулировании вод на своих морских и воздушных судах, отслеживая перемещение опасных ледяных гор и сообщая о них кораблям поблизости. Для этой цели Патруль активно использует и спутники. Однако когда капитаны не могут уклониться от глыбы по каким-либо причинам, работа охотников становится в разы более трудоемкой — им нужно во что бы то ни стало убрать айсберг с пути корабля.
Для того чтобы сдвинуть с места ледяную угрозу, ловцы используют самые мощные буксиры. Они набрасывают на айсберг петлю из специального полипропиленового троса и медленно тянут его в нужную сторону. Попутно Патруль следит за тем, чтобы глыба не перевернулась — волна от этого вполне может затопить буксир. Такая "охота" может длиться и три дня — ведь только для того, чтобы развить скорость, кораблю нужно почти 10 часов. Иногда ловцы отталкивают лед в нужном направлении с помощью сильных водометов.
Несмотря на сложность работу, устроиться на нее не так сложно. От соискателя требуют всего лишь подтверждения хорошего здоровья и физической выносливости, а также отсутствия морской болезни. При этом за буксировку айсбергов предлагают очень солидные, по украинским меркам, деньги — около $50 тыс. в год (1,3 млн грн).
А еще
- Трамбовать вагоны 400 грн в час
Украинскому метро в часы пик ой, как не хватает японского опыта. Там профессия трамбовщика вагонов пользуется спросом среди работодателей и уважением среди пассажиров. Эти спецы заняты тем, что в часы пик упаковывают пассажиров в вагоны метро и следят, чтобы их багаж случайно не повредили. Японцы очень трудолюбивы и свободных вакансий мало. Но вот токийское метро сейчас ищет стрессоустойчивых, физически крепких молодых людей, которые будут заниматься "упаковкой" посменно (8 часов смена) и получать за это 1700 йен (около 400 грн) в час.
- Плакальщик-профи на похоронах
В Британии в начале нулевых хорошим спросом пользовались профессиональные скорбящие — люди, которых нанимали для присутствия на похоронах. В зависимости от условий за час работы можно было "наплакать" от $30 до $120.
- Учитель по серфингу для братьев меньших
Во многих курортных городках серфингу могут научить не только туристов, но и их питомцев. Впрочем, собачьи инструкторы зарабатывают немного — $5—15 в час (135—405 грн).
- Стоять в очереди за 800 грн в час
Все чаще в зарубежном интернете можно найти предложения просто постоять в очереди. Нанятые терпеливо выстаивают шеренги на распродажах и в госучреждениях, а когда подходит их время, сообщают об этом заказчику. Стоит услуга $20—30 в час (540—810 грн).
- Ешь не хочу: ищут дегустатора конфет
Могут заплатить даже за поглощение конфет — периодически кондитерские компании объявляют набор дегустаторов. На работу мечты может устроиться любой сластена без аллергии, причем за 1—2 тыс. евро в месяц (31—62 тыс. грн).
Напомним,
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