Ученые впервые создали на 3D-принтере сердце из тканей человека
Исследователи собираются через 10 лет "печатать" любые органы из тканей человека, которому нужна пересадка
Ученым впервые удалось создать искусственное сердце из человеческих тканей – напечатанный на 3D-принтере мини-орган размером с вишню, включает желудочки и кровеносные сосуды.
Израильские исследователи из Тель-Авивского университета, которые совершили научный прорыв, сделают десятки таких сердец, после чего пересадят их животным, чтобы проверить на выносливость.
Они уверены в том, что это станет прорывом в трансплантологии, и уже через 10 лет планируют "печатать" любые органы из тканей человека, которому нужна пересадка.
"Впервые для печати использованы биоматериалы и клетки человека, и нам удалось воспроизвести сложную геометрию сердца. Во время предыдущих попыток мы использовали, прежде всего, синтетические и неорганические материалы, которые могли не прижиться", – говорит израильский ученый Надав Нур.
Напомним, ранее мы писали о 3D-печати органов в США, где в результате прорыва, совершенного сотрудниками Института регенеративной медицины, такие органы пересаживают людям, и они приживаются так же, как и настоящие.
Кроме того, сообщалось, что в конце прошлого года в Австралии провели первую в мире операцию по имплантации челюсти, которая была целиком напечатана на 3D-принтере.
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