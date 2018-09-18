Трамп хочет ввести дополнительную пошлину в 200 млрд долларов на продукцию из Китая

Главный советник президента США Дональда Трампа Ларри Кадлоу подтвердил планы Белого дома ввести дополнительные тарифы на импорт из Китая на общую сумму $200 млрд.

Об этом он заявил в понедельник, находясь на конференции в Нью-Йорке, сообщил американский центральный телеканал CNBC.

"Президент предложил (ввести – ред.) тарифы на пару сотен миллиардов долларов на товары из Китая", – цитирует телеканал слова Кадлоу.

Советник главы Белого дома добавил, что президент Трамп "недоволен переговорами с Китаем" в вопросах внешней торговли и предположил, что о введении тарифов официально станет известно уже вскоре.

"Думаю, объявление об этом будет сделано в ближайшее время", – отметил экономический советник президента США.

Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило о том, что Трамп планирует ввести дополнительные пошлины на сумму $200 млрд на китайские товары. Эта информация появилась в то время, как администрация Белого дома пытается перезапустить двусторонние переговоры с Китаем.

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Ранее Трамп призвал Apple перенести производство из Китая в США, так как стоимость товаров компании может вырасти из-за американских пошлин в отношении Пекина.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести пошлины на дополнительный объем импорта китайских товаров на сумму $267 млрд в год. При этом он отметил, что американские власти заканчивают подготовку к введению ранее объявленных пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд.

Как сообщалось, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что введение администрацией США нового пакета торговых пошлин будет агрессивным актом в отношении Китая, однако не сможет сломить его.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на фоне обвала курса турецкой лиры страна будет бойкотировать электронику из США, особенно Apple. По его мнению именно США виноваты в обвале курса турецкой валюты.