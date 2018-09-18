Трамп хочет ввести дополнительную пошлину в 200 млрд долларов на продукцию из Китая

Сегодня, 01:24

Советник главы Белого дома добавил, что президент Трамп "недоволен переговорами с Китаем"

фото AFP
фото AFP

Главный советник президента США Дональда Трампа Ларри Кадлоу подтвердил планы Белого дома ввести дополнительные тарифы на импорт из Китая на общую сумму $200 млрд.

Об этом он заявил в понедельник, находясь на конференции в Нью-Йорке, сообщил американский центральный телеканал CNBC.

"Президент предложил (ввести – ред.) тарифы на пару сотен миллиардов долларов на товары из Китая", – цитирует телеканал слова Кадлоу.

Советник главы Белого дома добавил, что президент Трамп "недоволен переговорами с Китаем" в вопросах внешней торговли и предположил, что о введении тарифов официально станет известно уже вскоре.

"Думаю, объявление об этом будет сделано в ближайшее время", – отметил экономический советник президента США.

Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило о том, что Трамп планирует ввести дополнительные пошлины на сумму $200 млрд на китайские товары. Эта информация появилась в то время, как администрация Белого дома пытается перезапустить двусторонние переговоры с Китаем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ранее Трамп призвал Apple перенести производство из Китая в США, так как стоимость товаров компании может вырасти из-за американских пошлин в отношении Пекина.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести пошлины на дополнительный объем импорта китайских товаров на сумму $267 млрд в год. При этом он отметил, что американские власти заканчивают подготовку к введению ранее объявленных пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд.

Как сообщалось, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что введение администрацией США нового пакета торговых пошлин будет агрессивным актом в отношении Китая, однако не сможет сломить его.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на фоне обвала курса турецкой лиры страна будет бойкотировать электронику из США, особенно Apple. По его мнению именно США виноваты в обвале курса турецкой валюты.
Китай, США, пошлина, Трамп, пошлины

Вы сейчас просматриваете новость "Трамп хочет ввести дополнительную пошлину в 200 млрд долларов на продукцию из Китая". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

фото AFP

Трамп раскритиковал торговлю Китая с США

10 Сентября, 03:04

По его словам, прошли дни, когда другие страны "грабили США"

Другие страны

Фото: Digital Trends

Цены на Apple могут "взлететь": Трамп назвал причину

8 Сентября, 20:40

Глава Белого дома предложил строить заводы на территории США, чтобы избежать этого
Загрузка...

Экономика

Фото из открытых источников

Пошлины США на китайские товары превысят $500 млрд

8 Сентября, 01:03

Американские власти заканчивают подготовку к введению ранее объявленных пошлин

Экономика

Глава МИД ФРГ Хайко Маас. Фото: AFP

Как кролик перед удавом: глава МИД Германии сделал заявление по торговой войне ЕС и Штатов

2 Сентября, 11:04

Хайко Маас уверен, что не нужно сидеть сложа руки

Другие страны

Отношения между странами накаляются. Фото: из открытых источников

В Китае жестко ответили на намерение Трампа по новым пошлинам

31 Августа, 11:35

Такой способ оказания давления не сработает с Китаем, а также не будет содействовать разрешению проблемы, заявили в Пекине

Евросоюз

Фото: Pixabay

ЕС готов снизить до нуля пошлины на авто из США

30 Августа, 16:40

В Еврокомиссии заявили о готовности пойти на такой шаг, если США также снизят пошлины на европейские автомобили
Загрузка...