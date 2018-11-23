"Ночной" бюджет-2019: хватит ли денег на все субсидии и что будет после верификации

Повышение суммы на финансирование субсидий с 55-ти до 58 млрд грн после принятия Радой госбюджета-2019 все равно занижено на фоне необоснованных трат государства на содержание и организацию работы аппарата госслужащих.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал бывший министр экономики Украины Владимир Лановой.

"На мой взгляд, сумма на субсидии занижена, поскольку происходит рост тарифов, а реальная средняя зарплата не повышается. Поэтому будет не меньшее количество тех субсидиантов, которые нуждаются в субсидиях. Правительство намерено сэкономить на этих субсидиях, потому что чиновникам нужно реализовывать другие "интересные" проекты. Например, выделять деньги дороги, на которых "съедается" больше всего средств; на армию, которой недодают средств; тратить деньги на полицию (и неизвестно, куда эти большие средства вообще идут) и проч. Таким образом, в части субсидий сумму трат занижают. Делают это также с ужесточением требований, повышая планку и отказывая тем, кто раньше получал субсидию, внося какие-то "нулевые" субсидии, на которые позже якобы дадут деньги и т.д. Но это с другой стороны закономерно, ведь не может существовать экономика и вся страна только за счет госбюджета. Люди должны зарабатывать, а не ждать милостыни от природы", – отметил он.

Экс-глава Минэкономики добавил, что перераспределение бюджетных средств происходит не совсем справедливо, а при росте тарифов должно быть ощутимое увеличение затрат на содержание сферы ЖКХ.

"Нужно, конечно же, сокращать расходы на госаппарат: на административные нужды, ненормальные зарплаты чиновников, избыточное число полицейских/нацгвардейцев (против кого они тут собираются воевать?!), чрезмерные траты на другие силовые органы и прокуратуру. Мы же знаем, что чиновники высшего разряда про себя не забывают, когда говорят о зарплатах. Также там покупаются лимузины, делаются какие-то ненормальные ремонты, социальные пакеты. Никто из большинства граждан этого не знает, а правительство закрывает на это глаза. А мы потом удивляемся, что у некоторых чиновников (или топ-менеджеров из госсектора экономики) зарплата в тысячу раз выше минимальной зарплаты в стране", – сказал Лановой.

Комментируя в целом принятие проекта госбюджета на 2019 год, он отметил, что не исключено: в какой-то мере и на каком-то уровне "он будет совпадать по доходам и расходам, хотя дефицит колоссальный – около 100 млрд грн".

"Но это так, официально, а неофициально, наверное – больше. И при таком огромном дефиците бюджета деньги из финансовой, банковской, инвестиционной сфер мобилизуются в казну, а Нацбанк работает на облигации, "госсмету", и поэтому средств для кредитования промышленности и других отраслей, естественно, не хватает. Процентные ставки очень высокие, потому что само правительство готово платить повышенные проценты. Еще есть одна хитрость в том, кто именно вкладывает деньги (в гособлигации, – Авт.), какие банки и инвестиционные компании, кому НБУ помогает, а кому нет. Тут мы можем узнать много интересных фамилий, которые якобы покупают ценные бумаги под высокие проценты. Повторюсь, что и Минфин и Нацбанк заинтересованы в высоких процентах. То есть, если бы у нас не было внешних и внутренних долгов, которые и в 2019-м, и в 2020-м будут большие, то можно было бы говорить о том, маленький это или большой дефицит бюджета. А если у нас неоткуда взять деньги, чтобы старые долги обслуживать (погашать), то как можно накапливать новую задолженность из-за такого дефицита бюджета?!", – подчеркнул экс-министр.

Во-вторых, продолжил он, в Кабмине утверждают, что инфляция в 2019 году составит 7%, "хотя газ и услуги по теплоснабжению подорожают на 25% и более, но как они собираются обеспечить 7% – непонятно".

"Инфляция будет больше. Если будет больше инфляция, то доходов в бюджете будет больше. То есть Гройсман прав, что в его параметрах мышления – аккумулировать средства, поднять цены, тарифы и т.д. – действительно будет больше денег. И, мол, не волнуйтесь, бюджет – сбалансированный. Да кому нужна такая сбалансированность, если это подрывает денежную систему, инвестиционный потенциал страны и каждого гражданина, не давая никакой перспективы для развития, модернизации и так далее?!", – аргументировал Лановой.

В свою очередь исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин спрогнозировал сайту "Сегодня": если потребует больше средств в госбюджете на финансирование субсидий, Кабмин может инициировать внесение изменений в главный финансовый документ страны, найдя под эту расходную статью необходимый объем средств.

"Нужно понимать, что количество получателей субсидий зависит от двух факторов: во-первых, это – деньги, а во-вторых – верификация. То есть, с одной стороны, есть сумма в госбюджете, которую нужно поделить, а с другой – есть жесткий отбор тех, кто эти деньги будет получать. Так вот, если вы заметили, сейчас Кабмин взялся за весьма серьезный анализ получателей госпомощи, и уже выявлены более 80 тысяч лиц, несправедливо получающих субсидии в разных частях страны. Уже на сегодняшний день есть примеры, когда людям субсидии не дают по причине, например, дорогостоящих покупок. Есть довольно много критериев, по которым пересматривается право на субсидию. Скорее всего, правительство пойдет по двум путям: контроль за получателями и механизм выделения этих средств. Мы также должны понимать, что бюджет-2019 – документ не в окончательной редакции. Если будет не хватать средств на субсидии, думаю, что на будущий год мы увидим внесение изменений в "госсмету", которые будут поддержаны", – отметил он.

Как добавил Пендзин, ранее в планах властей было повышение цен на газ на 15% в мае следующего года, но тогда в рамках проведенной верификации будет понятно, сколько будет хватать/не хватать денег.

"Тем более, что в КМУ хотят с 1 января начать первый этап монетизации льгот, что тоже в какой-то степени вынудит людей заново подавать заявки на субсидии. Как известно, особенность монетизации заключается в том, что происходит возмещение затрат всем тем, кто будет подаваться первый раз. Второй же ее этап охватит основную массу людей. И пока непонятно, будет ли необходимость подавать заново данные. Скорее всего, что да, и скорее всего тех, кто захочет переходить на "монетизирующие субсидии", попросят подать повторно документы. Считайте это очередным процессом верификации. Думаю, что тех денег, которые выделили, на первое время хватит. Потом – посмотрим", – резюмировал эксперт.

Как сообщалось, пленарное заседание, на котором принимался главный финансовый документ страны, продолжалось в общей сложности 20 часов. Еще вчера утром Верховная Рада проголосовала (хотя и с третьей попытки) за предложение главы парламента Андрея Парубия не закрывать вечернее заседание, пока не будет принят бюджет. Читайте подробней, как принимался бюджет Украины на 2019 год.

При этом после положительного голосования за проект госбюджета-2019 министр финансов Оксана Маркарова заверила, что программа предоставления субсидий будет расширена в плане перехода на монетизацию.

Напомним, перед внесением в Раду проекта решения о "госсмете" на следующий год на второе чтение президент Петр Порошенко потребовал от правительства расширить финансирование программы субсидий, а также пригрозил, что не подпишет бюджет, если не будет расширена программа субсидий для населения.