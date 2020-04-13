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Аграрии получат господдержку в полном объеме: в бюджете не урезали суммы для АПК

13 апреля, 18:35

Виктория Подолянец

Деньги из бюджета помогут создать тысячи новых рабочих мест и привлекут миллиардные инвестиции

Правки в госбюджет, принятые Верховной Радой 13 апреля, не коснутся суммы государственной поддержки АПК в размере 4 млрд грн. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

"Мы ожидаем, что нынешняя поддержка позволит привлечь около 14,7 млрд грн инвестиций в экономику Украины и создать более 85 тыс. новых рабочих мест", – написал он в Facebook в понедельник.

Дотации для аграриев, в частности, предусмотрены по программам:

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  • государственная поддержка развития животноводства (1 млрд грн);
  • частичная компенсация стоимости сельхозтехники и оборудования отечественного производства (1 млрд);
  • финансовая поддержка мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов (1,2 млрд грн);
  • финподдержка развития садоводства, виноградарства и хмелеводства (400 млн грн);
  • правительственная программа поддержки развития фермерских хозяйств (400 млн грн).

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что предельный запас прочности украинской экономики в условиях пандемии и карантина не превышает шести месяцев, а для некоторых предприятий и отраслей исчисляется неделями. Однако, возможно, сельское хозяйство поможет сгладить последствия мирового кризиса для Украины.

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В прошлом году на рынки ЕС Украина поставила сельхозпродукции на 7,3 млрд евро.

Несмотря на прогнозы о потере Украиной рекордного урожая в 2020 году, с начала весенней посевной кампании украинские аграрии засеяли яровыми зерновыми, зернобобовыми и техническими культурами 2,7 млн га, или 18% от прогноза.

Как сообщалось, снижение прогнозов по валовому сбору урожая зерновых и масличных культур в 2020 году эксперты объясняют уменьшением посевов зерновых и масличных культур и теплой погодой, которая увеличивает риск повреждения урожая зерновых грибками и грызунами. Ранее новости "Сегодня" уже рассказывали об этой проблеме:

Все подробности в спецтеме Заседание Рады в карантин

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инвестиции земля госбюджет аграрии АПК бюджет-2020

Источник: Сегодня

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