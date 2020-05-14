Аграрии в плюсе: чем коронакризис выгоден для Украины

Эксперты рассчитывают на то, что Украина еще больше нарастит экспорт зерна и масла

Последствия коронавируса и возможного дефицита продовольствия для украинского агросектора будут двоякими: производители и экспортеры сырья выиграют, а отрасли с высокой степенью переработки – мясная, молочная, плодоовощная и кондитерская – пострадают. Об этом заявил экономист инвестиционного департамента ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) Андрей Ярмак.

"Упомянутые отрасли дают больше всего рабочих мест, – отметил Андрей Ярмак. – Снижение производства в них будет ощутимым не так для экспорта, как для доходов жителей маленьких городков и сел Украины. А вот наши зерновая и масложировая отрасли выиграют от того, что в мире возникнет недостаток продовольствия. Спрос на их продукцию возрастет за счет падения спроса на продукты с высокой добавленной стоимостью. Ибо зерно и масло – базовые и дешевые продукты, которые нужны всегда".

С ним согласен и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Но импортировать надо не сырье, которое стоит копейки, а готовые продукты, – уверен Пендзин. – Сейчас государство обещает малому и среднему бизнесу кредиты для развития производства, так кредитовать надо прежде всего перерабатывающую промышленность в агросекторе, которая дает высокую прибавочную стоимость. Например, тонна зерна стоит 150 долларов, а тонна муки – 450 долларов, втрое больше. Пора постепенно переходить от импорта зерна к поставкам готового продукта. Причем наш перспективный рынок – это не Европа, где своих продуктов было и будет достаточно, несмотря на кризис, а страны Азии и Африки. Даже арифметика говорит в пользу этого направления: в Европе проживает 10% населения планеты, в Африке – 17%, в Азии – 59%".

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко назвал первоочередные, по его мнению, действия украинских властей, чтобы наш агросектор начал нормально работать.

"Прежде всего – восстановить движение общественного транспорта, естественно, с соблюдением карантинных мер. Ведь аграрная отрасль – это не только поля, но и склады, элеваторы, ремонтные предприятия, фермы, перерабатывающие предприятия. Ну и логистика – порты, перевалочные структуры. У людей сейчас очень большие проблемы, чтобы добраться до работы. Село должно стать драйвером оживления экономики. Цепочка простая: агросектор – торговля – транспорт – промышленность. Тогда экономика начнет постепенно восстанавливаться. Одно созданное рабочее место в селе дает 10 рабочих мест в городе: это водители, грузчики, логисты, маркетологи, экономисты и так далее".

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Подробнее о том, что происходит с ценами на продукты во всем мире прямо сейчас, и о том, чего стоит опасаться в будущем, читайте в материале "После карантина миру грозит нехватка продуктов: чего ждать Украине".

А тем временем в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщают о том, что урожай-2020 беспрецедентно сократится. Главными причинами сокращения объемов сбора зерновых и зернобобовых культур называют дефицит влаги и COVID-19.

Также снижение прогнозов валового сбора урожая зерновых и масличных культур в 2020 году эксперты объясняют уменьшением посевов зерновых и масличных культур и теплой погодой, которая увеличивает риск повреждения урожая грибками и грызунами. Новости "Сегодня" уже рассказывали об этой проблеме:

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