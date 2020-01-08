Аварии на дорогах: штрафы вырастут для пешеходов

На украинских дорогах каждый год гибнут десятки тысяч людей

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В украинском парламенте зарегистрирован проект закона о внесении изменений в статью 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения (№ 2697).

Текст законопроекта размещен на сайте парламента. Его авторами являются трое народных депутатов от "Слуги народа".

Законопроектом предлагается установить, что неподчинение пешеходов сигналам регулирования дорожного движения, переход ими проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед транспортными средствами, которые приближаются, невыполнение других правил дорожного движения влечет наложение штрафа в размере 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (255 грн).

В действующем законодательстве речь идет о наказании в виде предупреждения или наложения штрафа в размере трех необлагаемых минимумов доходов граждан (51 грн).

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Те же нарушения, совершенные вышеуказанными лицами, находящимися в состоянии опьянения, влекут наложение штрафа в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (510 грн) (в действующем законодательстве – восьми необлагаемых минимумов доходов граждан (120 грн).

Нарушения, повлекшие создание аварийной обстановки, влекут за собой наложение штрафа в размере 40 (в действующем законодательстве – 10) необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 12 до 40 часов.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что по решению Верхового суда, пешеход, который станет причиной ДТП, должен возместить водителю ремонт авто. При этом сейчас на пешеходов не действуют ни штрафы, ни аварии – на дорогах ежедневно гибнет по десять человек. Даже война не забирает столько жизней.

Также мы сообщали о том, что в 2019 году в Киеве оштрафовали 3 тысячи пешеходов, однако количество ДТП на украинских дорогах по-прежнему очень высоко.

Также сайт "Сегодня" писал о том, что в Киеве в канун праздников ощутимо выросла аварийность на дорогах. Так, в предпраздничную неделю (23 – 29 декабря) Патрульная полиция зафиксировала в столице 1040 ДТП (для сравнения, неделей ранее – 962). В том числе 62 аварии – с пострадавшими (неделей ранее – 44).

Напомним, за 10 месяцев 2019 года в Украине произошло 129 тысяч ДТП, из которых более 21 тысячи – с пострадавшими. Травмировано более 26 тысяч человек. Погибло 2716 человек. Составлено 96 тысяч административных материалов за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

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