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Биткоин обвалился на 50%: криптовалюта пережила крупнейшее в своей истории падение

13 марта, 14:56

Виктория Подолянец

Трейдеры "выходят" из биткоина, чтобы вложить деньги в другие активы

Цена самой популярной криптовалюты – биткоина – продолжает колебаться на торгах в Азии в пятницу. За последние два дня биткоин пережил крупнейшее в своей истории падение – стоимость снизилась на 50%. Об этом сообщает Bloomberg.

Биткоин снизился на 32% до 3915 долларов – самого слабого показателя с марта 2019 года перед тем, как немного отыграть позиции на бирже Гонконга.

По состоянию на 00:25 13 марта на бирже Гонконга биткоин упал на 7,8% до 5280 долларов.

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С максимальных пиков стоимости в феврале 2020 года биткоин снизился примерно на 50%.

"Трейдеры "вытягивают" деньги из биткоина, чтобы вложить их в другой класс активов. Возможно, трейдеры полагают, что в ближайшем будущем будут лучшие краткосрочные возможности перейти к другим классам активов", – заявил главный финансовый директор DeversiFi Росс Миддлтон.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что стоимость биткоина в 2020 году могла бы вырасти в цене до 90 тысяч долларов. 9 февраля цена на эту криптовалюту преодолела отметку в 10 тысяч долларов.

Также мы сообщали, что в украинском парламенте планируют принять законопроект о легализации криптовалют в Украине.

Напомним, в конце февраля коронавирус взвинтил цены на золото, тогда цена на него побила шестилетний рекорд.

Отметим, что на данный момент в Украине подтвердили три случая заражения коронавирусом. Два из них были зафиксированы в Черновицкой области, еще один – в Житомирской.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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