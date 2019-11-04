Блокада угля: кто толкает украинскую энергетику в мертвую петлю

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В Сосновке Львовской области больше месяца блокируют грузовые вагоны с российским углем. Министр энергетики, который не исключает возможность прямых поставок газа из России, говорит, что на складах не хватает собственных запасов. Кроме того еще российский уголь смешивают с украинским, чтобы соблюсти экологические нормы.

За первое полугодие этого года государство импортировало 10,5 млн тонн угля из России, США и Казахстана. При этом 33 государственные шахты – на грани закрытия, а шахтеры выезжают на заработки за границу. Им уже четыре месяца задерживают выплату зарплаты.

"Просто закрывать угольную отрасль в Украине и покупать, в частности, в России уголь – это измена государству", – считает председатель первичной профсоюза шахты № 9 "Нововолынская" ГП "Волыньуголь" Василий Гура.

Горняки – как с востока, так и с запада страны – собирались на минувшей неделе ехать в Киев на акции протеста. Но в последний момент митинги решили отложить, потому что правительство пообещало срочно погасить задолженность по зарплате. Верховная Рада 31 октября выделила на это миллиард гривен. Но когда деньги дойдут до шахтеров – неизвестно.

"Точной даты нет – только обещания – но если они будут резину тянуть, то я думаю, протестные акции неизбежны. В Киеве будут", – говорит Гура.

Местные ветераны АТО в Сосновке больше месяца блокируют вагоны с российским углем. Активистов пытались разогнать силой.

"С самого начала были предложены очень большие деньги – нам обещали и дороги, и больницы и дать так – лишь бы мы пропустили этот уголь", – рассказывает Юрий Радченко, участник блокады российского угля.

Говорят, к ним приезжал и народный депутат, председатель комитета по вопросам энергетики Андрей Герус. Обещал им, что импорт российского угля в Украину прекратят. Активисты уверяют, что даже подписали меморандум с нардепом. Но сам Герус вскоре от этого открестился.

Это еще больше возмутило блокадников. Активисты из Львовской области на минувшей неделе приезжали в Киев – в комитеты Верховной Рады и требовали встречи с Андреем Герусом. Но пока получили только обещания. А выполнит ли их власть – неизвестно.

Покупать российский уголь – это загонять Украину в ловушку. Схема очень простая: чем больше Украина импортирует, тем меньше производит собственного топлива, тем больше украинских шахт закрываются. И тем больше Украина начинает быть зависимой от импорта. И этим может воспользоваться Россия, как это уже было не раз.

"Давайте вспомним 2015 год. Октябрь-ноябрь, когда Россия остановила поезда, эшелоны с российским углем из Сибири на границе с Украиной. А этот уголь был оплачен", – говорит Михаил Волынец, народный депутат Украины, член комитета по вопросам энергетики и ЖКХ.

Тогда Кремль мог шантажировать Украину: или вы идете на уступки, или не получаете уголь, и ваши тепловые электростанции не смогут работать на полную. А это – холодные батареи в квартирах и веерные отключения по всей стране. Интересно, что тогда Андрей Герус – еще не депутат, а просто общественный активист – критиковал власть за закупку энергоносителей из России и из неподконтрольных территорий Донбасса, собирал митинги.

"Я хотел бы, чтобы мы в этой ситуации употребляли тот термин, который Герус употреблял в 2015-2016 годах, когда Украина покупала уголь в ОРДЛО, они называли это – "торговля на крови". В данном случае мы начали "торговлю на крови", – говорит политолог Виктор Таран.

К тому же с октября Украина начала закупать у России электроэнергию. Это стало возможным благодаря поправкам в законодательство, которые внес Андрей Герус. Опасности здесь – те же, что и с углем.

"Это зависимость от Российской Федерации. Была ситуация в 2015 году, когда у нас был договор с ней на аварийные поставки и мы попросили эти аварийные поставки, а она отказала нам. Это – угроза национальной энергетической безопасности", – убеждена Ольга Кошарная, медиадиректор ассоциации "Украинский ядерный форум".

У Украины сейчас нет необходимости покупать электроэнергию. Страна производит ее вполне достаточно.

"Дефицита производства электроэнергии в Украине сегодня нет. К началу отопительного сезона загружены работой и работают как блоки атомных электростанций, так и тепловые электростанции", – говорит Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических исследований.

Однако Андрей Герус уверяет, что российская электроэнергия дешевле. И ее пустили на украинский рынок для того, чтобы снизить цену внутри страны. Мол – это конкуренция, рыночные условия. Впрочем, как говорят эксперты, Герус здесь явно преувеличивает.

Дешевую электроэнергию из России закупают крупные предприятия – ферросплавные заводы, связанные с группой "Приват".

"Входит в круг интересов Игоря Коломойского – говорить можно о его интересах", – отмечает эксперт.

Эксперты подозревают, что Герус лоббирует интересы Коломойского в Верховной раде.

"Нужен был не закон – приняли его быстренько. Уже через пять дней импорт электроэнергии последовал за счет тех компаний – близких к Игорю Коломойскому", – говорит эксперт.

Кроме того, парламентский комитет на минувшей неделе еще и провел поправку, согласно которой российскую электроэнергию можно перепродавать за границу – в Молдову или в ЕС – и зарабатывать на этом. Решение в комитете по вопросам энергетики, которым руководит Андрей Герус, принимаются непрозрачно. Об этом говорит депутат – член этого комитета Михаил Волынец. Многие депутаты просто не хотят вникать во все тонкости, прописанные в законопроектах.

А Андрей Герус утверждает, что сейчас из России в Украину якобы идет очень мало электроэнергии – всего один процент от того, что потребляет государство. Но здесь опасен сам прецедент. Так же, как и с российским углем.

"Есть шахты, где балансовые запасы – 130 млн тонн. Почему отключают электроэнергию на этих шахтах, почему они затапливаются, почему не выплачивают зарплату? Просто все делается для того, чтобы уничтожить эти шахты. Легче сесть на потоки российской электроэнергии, российского угля, получить откаты через офшорные счета и не беспокоиться за граждан. А для украинцев создать такие условия, чтобы они массово выехали за границу", – убежден Волынец.

Кроме того, Украине очень трудно будет впредь просить ЕС, США и в дальнейшем сохранять санкции против России.

О том, какие еще последствия может иметь возобновление импорта электроэнергии из России, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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