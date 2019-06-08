Большая разборка: что такое инфляция и каков ее оптимальный уровень в Украине

В 2019 году НБУ прогнозирует до 5% инфляции

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В том, что такое инфляция "Сегодня" разбирались при поддержке экономиста Ивана Никитченко.

В чем суть понятия "инфляция"

Термин "инфляция" происходит от лат. inflatio — "вздутие". В экономике это значит повышение цен, удешевление денег.

Инфляция денег бывает открытой. Видим, как растут ценники в магазинах. А бывает скрытой, когда государство искусственно держит цены на продукты. И продукты становятся дефицитом. То есть деньги есть на руках, но ничего купить по заявленным ценам нельзя. Актуальна и "шринкфляция". Тут цена на товар не меняется, но снижается объем товара. Например, в бутылке молока есть 900 г, а не 1 л.

Почему возникает инфляция? Это происходит из-за огромного количества денег в обороте, не подкрепленных реальными товарами. И неважно, что является деньгами — бумажки от Центробанка или золото/серебро. Еще инфляция возникает из-за госрегулирования цен (повышение акцизов или тарифов на ЖКУ), резкого дефицита конкретного товара (дефицит гречки "взвинтил" цены на продукт). Или падения экономики в целом, когда количество денег не меняется, но падает количество товаров. Это может приводить к стагфляции, когда идет одновременное падение ВВП и очень высокая инфляция, как было в Украине в начале 90-х и 2014—2015-х.

Как это влияет на развитие или стагнацию экономики

Инфляция имеет положительные стороны. Рост цен стимулирует население тратить деньги, ведь они обесцениваются, и если не купить товар сегодня — завтра будет стоить дороже. Это приводит к экономической активности в стране. А собственники капитала ищут пути вложения денег для заработка выше уровня инфляции, то есть не держат деньги на депозитах, а инвестируют в производство, бизнесы, фондовый рынок.

Но если инфляция в стране является существенно выше уровня инфляции в регионе или в основных торговых партнерах страны, тогда в долгосрочной перспективе такой расклад негативно влияет на экономику. Это может приводить к перекосам в уровнях цен, что может спровоцировать девальвацию нацвалюты. Тогда производителям тяжелее конкурировать на внешних рынках, ведь цены на сырье и рабочую силу растут быстрее, чем у конкурентов. Да и кредиты для них дороже, ведь ставки по вкладам (и кредитам для бизнеса) для них выше, отображая уровень инфляции в стране.

Что такое гиперинфляция, почему возникает, как влияет на экономики стран

Гиперинфляция — очень высокие показатели инфляции, выше 50% в месяц, или 600% в год. Чаще всего она возникает при сильном дефиците государственного бюджета, который правительство покрывает "печатным станком". То есть Центробанк печатает деньги для "латания" бюджетных "дырок". К примеру, гиперинфляция наблюдалась в Германии после Первой мировой войны, Украине в 1992—94 гг., Зимбабве в 2004—08 гг. и Венесуэле — с 2016 г.

Если гиперинфляция случилась, значит, в экономике существуют большие проблемы. Но, с другой стороны, так государство может расплатиться по большим долгам, если они номинированы в нацвалюте.

В целом, гиперинфляция оказывает негативный эффект на экономику, ведь горизонт планирования бизнес-проектов сводится к дням и даже часам. Никакие долгосрочные инвестиции в таких условиях нецелесообразны. Обуздание гиперинфляции происходит устранением причин — то есть балансируются доходы и расходы бюджета, правительство сокращает денежную массу, проводит деноминацию валюты.

Что такое дефляция, как влияет на экономику

Дефляция означает снижение цен в экономике. Причины дефляции разные. Основная — жесткая монетарная политика государства, когда из экономики активно изымаются деньги из-за высоких ставок по ценным бумагам правительства и Центробанка. А расходы бюджета не превышают или ниже, чем доходы. И банки, бизнес и население вкладывают деньги в депозиты и ценные бумаги, а не тратят на товары. Товаров становится больше, чем денег в обороте, и товары дешевеют, а деньги дорожают.

Длительная дефляция негативна для экономики. Дефляция приводит к снижению или замедлению покупательского спроса, инвестактивности в стране — то есть к замедлению темпов роста ВВП. В истории Украины были примеры дефляции — в 2002 и 2012 годах.

Известный мировой пример дефляции — это Япония. С начала 1990-х ежегодно цены в стране начали снижаться в среднем на 1%. В итоге страна вошла в длительный период дефляции, из которого очень тяжело выйти. Попытки выхода из дефляции начали предприниматься еще в конце 90-х, но относительно стабильные результаты к возврату к небольшой инфляции стали появляться только в последние годы. И до сих пор Япония не перешла к стабильной экономической ситуации в плане получения небольшой инфляции. Центробанк страны даже вводил отрицательные ставки — за хранение денег на счетах с клиентов снимался процент. Так, бизнес и население стимулировали тратить и инвестировать деньги, а не хранить на счетах.

В целом, надо отметить, что инфляция прямо не влияет на благосостояние граждан, ведь оно зависит от реального роста доходов — номинальное повышение доходов минус инфляция. При этом рост доходов для разных отраслей экономики часто имеет разную динамику.

Есть ли оптимальный уровень инфляции

Оптимальная инфляция — 1—3% в год. Цель НБУ в 2019-м — 5%. Для стран с высокими темпами роста ВВП норма — до 10%. Более высокий рост цен там перекрывается высокими темпами роста доходов. Власти "накачивают" экономику деньгами, что ведет к повышению инвестактивности и росту цен. Для стабильных экономик (ЕС, США) не нужны высокие темпы роста ВВП (выше 4%), ведь низкая инфляция — признак стабильности.

В целом, управлять инфляцией можно через учетную ставку и нормы обязательного резервирования Центробанка, бюджетную политику правительства. Регулятор изымает лишние деньги из экономики путем высоких ставок. Банки и бизнес вкладывают их в ценные бумаги, а не пускают в экономику. Регулятор обязывает банки хранить определенный процент от депо, а не отдавать в экономику как кредиты. Сбалансированная бюджетная политика правительства не позволяет финансировать дефицит бюджета необеспеченными деньгами. И наоборот, Центробанк может накачать экономику деньгами, устанавливая низкие ставки и нормы резервирования — банки дешево занимают у регулятора и выдают кредиты. Правительство же накачивает экономику деньгами через повышение расходов — финансируя соцвыплаты, бизнес-проекты. При грамотном управлении полезны оба варианта. При плохом: экономика "душится" из-за недостатка денег (Украина в 2012—13 гг.) или разрушается мегаинфляцией (Украина начала 90-х).

Напомним, по итогам 2018 года потребительская инфляция в стране замедлилась до 9,8%, а в 2017-м рост цен составил 13,7%. Таким образом, впервые за пять лет инфляция в Украине вернулась к однозначному уровню – меньше 10%.

Ранее Государственная служба статистики сообщила, что в апреле 2019 года потребительская инфляция в годовом измерении составила 8,8% (8,6% – в марте). В месячном измерении цены выросли на 1%.

Ранее эксперты объяснили "Сегодня", что происходит с ценами на овощи в Украине:

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