Что ждет Украину до 2022 года: экономисты обновили прогноз
58% экспертов сказали об устойчивом росте ВВП, но 25% ожидают нового витка кризиса
На днях Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) опубликовало очередной выпуск аналитического отчета "Украина: перспективы развития. Консенсус-прогноз". Документ содержит усредненные значения основных прогнозных показателей экономического развития страны, которые рассчитаны на основе экспертных оценок участников опроса – ведущих специалистов в сфере макроанализа и прогнозирования. Но следует учитывать: хотя документ и датирован апрелем 2019 года, свои оценки эксперты готовили в марте, то есть еще до завершения президентских выборов, итоги которых почти наверняка заставили бы скорректировать ожидания.
Формируя оценки перспектив развития Украины, эксперты исходили из своего видения того, какими будут важнейшие макроэкономические показатели в Украине и мире. То есть исходными данными для макроэкономического прогноза являлись не факты, а предположения экспертов.
Например, аналитики ожидают, что цены на сырье, которое экспортирует Украина, будут снижаться в 2019-2020 году, после чего вернутся к росту. Среднегодовая цена на импортный газ останется практически неизменной, а сотрудничество Украины с МВФ продолжится, предполагают эксперты.
Обобщенные предположения макроэкономического прогноза:
2019
2020
2021
2022
Цена нефти марки Brent, среднегодовая, долл./баррель
66,3
66,0
69,5
68,5
Цена на черные металлы, % к предыдущему году
-1,6
0,4
1,5
1,0
Цена на железную руду, % к предыдущему году
-5,8
-0,8
1,0
2,0
Цена на пшеницу, % к предыдущему году
2,0
2,1
1,3
1,5
Цена на кукурузу, % к предыдущему году
1,8
1,8
2,0
1,7
Среднегодовая цена на импортируемый природный газ, долл. за 1 тыс. куб. м
287
280
277
284
Изменение тарифов на коммунальные услуги (декабрь к декабрю), %, в частности:
природный газ
15
20
15
10
горячая вода, отопление
20
15
11
10
Минимальная заработная плата среднегодовая, грн
4173
4962
5500
6000
Урожай зерновых, млн т
63,2
23,0
64,0
62,6
Учетная ставка НБУ, %, на конец года
17,5
15,5
15,0
16,0
Средневзвешенная среднегодовая ставка по кредитам в гривне, %
19
16
15
18
Привлечение кредитов МВФ, млрд долл.
2,5
2,0
1,0
1,0
Доходы бюджета от приватизации, млн грн
1823
1023
967
750
Прогнозируя развитие Украины на ближайшие 5 лет, 58% МЭРТ заявили об устойчивом росте ВВП на уровне 3-4% в год, но 25% все же ожидают формирования нового витка кризиса. По усредненным расчетам, рост ВВП в 2019 году составит 2,7%, в 2020 году – 3%, в 2021 году – 3,5%, в 2022 году – 4%.
Рост потребительских цен (инфляция) по итогам 2019 года в среднем ожидается на уровне 8,7%, в 2020 году – 7,6%, в 2021 году – 6,8%, а в 2022 году – 6%.
Наибольшие угрозы для продолжения экономического роста видятся такими:
- медленное проведение реформ (23% респондентов);
- активное военное противостояние на Востоке (19%);
- высокий уровень коррупции (17%);
- отток рабочей силы за границу (12%).
Внутренние и внешние риски
Большинство экспертов считают, что 2019 год является наиболее опасным для экономики Украины именно со стороны реализации внутренних рисков. А вот в 2020 году уже будет усиливаться угроза внешних рисков. Начиная с 2021 года риски (и внешние, и внутренние) снизят влияние, считают экономисты.
Наиболее значимым внутренним риском для отечественной экономики эксперты назвали высокий уровень коррупции (с интегральной оценкой 12 в 2019 году).
Также высокие оценки получили: недостаточно быстрое проведение реформ (11) и факторы усиления трудовой миграции и беженцев (10). При этом эксперты снизили (по сравнению с декабрем 2018 года) оценку вероятности внедрения земельной реформы и введения налога на выведенный капитал.
Оценку 9 баллов в 2019 году получили такие риски и явления:
- сохранение низкой кредитной активности банков и недоверие к банковской системе со стороны населения (выражается в уменьшении долгосрочных депозитов);
- значительное повышение тарифов на газ для населения и значительный рост дефицита государственного бюджета и кассовых разрывов в Пенсионном фонде.
Сохраняется средняя оценка (8 баллов) для дефицита энергетических ресурсов и логистических проблем на грузовом железнодорожном транспорте.
Впервые в 2019 году были оценены такие риски: усиление конкуренции на внутреннем рынке из-за увеличения импорта из ЕС (8 баллов), полная блокада портов Азовского моря (7) и значительный пересмотр социальных стандартов в сторону их повышения (7).
Ожидаемо высокое значение среди внешних рисков получили:
- усиление гибридных угроз национальной безопасности (оценка в 2019 году – 10), влияние которого в дальнейшем будет ослабляться;
- дефицит внешнего финансирования и сужение возможностей доступа к международным рынкам капитала (оценка в 2019 году – 9, в 2020 году – 8, 2021-2022 годах – 7).
В 2019-2022 годах стабильным считается риск сужения внешних рынков сбыта из-за высокой конкуренции (оценка – 8). Риск запуска трубопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" получил высокие оценки: в 2020 году – 10, в 2021 году – 9.
Наименее значимым для экономики экспертами оценен риск отказа от сотрудничества с МВФ (интегральная оценка 3 в 2019 году, в 2020-2022 годах – 4 балла). Но произошло так только потому, что эксперты считают это событие маловероятным.
Обобщенный макроэкономический прогноз (средние значения):
2019
2020
2021
2022
Реальный ВВП, изменение за год, %
2,7
3,0
3,5
4,0
Сельское хозяйство, изменение за год, %
1,4
2,0
2,2
2,5
Промышленное производство, изменение за год, %
2,5
3,2
3,6
4,0
Инфляция на декабрь, изменение за год, %
7,6
6,0
5,4
5,0
Экспорт товаров и услуг, млрд долл.
62,0
64,3
67,5
70,7
Импорт товаров и услуг, млрд долл.
73,2
75,8
80,1
85,2
Прямые иностранные инвестиции, млрд долл.
2,5
2,8
3,2
3,5
Международные резервы НБУ, млрд долл.
19,7
20,5
20,1
21,0
Обменный курс на конец года, грн/доллар
29,0
29,8
30,7
30,9
Государственный долг, % ВВП
58,4
53,8
49,7
48,0
Уровень безработицы (по методологии МОТ), %
8,5
8,4
8,2
7,9
Среднемесячная зарплата, грн
10 301
11 852
13 205
15 000
Реальная зарплата, изменение за год, %
7,0
5,9
4,1
2,7
Стимулы экономического роста
Основными видами экономической деятельности, которые могут обеспечить развитие экономики в ближайшие пять лет, названы агро-промышленный комплекс (АПК) (28% ответов), IT-сектор (19%), металлургия (12%), торговля (12%) и военно-промышленный комплекс (ВПК) (10%).
При этом будут ограничивать развитие отечественного производства в ближайшие пять лет такие проблемы:
- низкая конкурентоспособность продукции (23%);
- дефицит квалифицированной рабочей силы (15%);
- высокая стоимость энергетических ресурсов (13%);
- инфраструктурные ограничения (логистика) – 11%.
Что может обеспечить экономический рост? По мнению экспертов, в этом помогут фискальные и монетарные стимулы, создание полноценного рынка земли, дерегуляция и активное проведение большой приватизации
К главным фискальным стимулам отнесены: увеличение государственных капитальных инвестиций и внедрение налога на выведенный капитал. А к монетарным: внедрение системы целевого рефинансирования банков, которые кредитуют инвестпроекты, увеличение предложения денег и снижение их стоимости (25%), соблюдение политики инфляционного таргетирования.
Стимулировать привлечение инвестиций в экономику могут повышение доверия к правовой системе страны (19%), политическая стабильность, быстрое и эффективное проведение задекларированных реформ и снижение уровня коррупции.
Что касается развития экспорта, то названы основные мероприятия, которые целесообразно внедрить в ближайшие 12 месяцев:
- создание эффективного информационного ресурса для экспортеров;
- отмена норм обязательной продажи валютной выручки для экспортеров;
- увеличение объемов финансовой поддержки и продвижения экспорта через Офис по продвижению экспорта и Экспортно-кредитное агентство;
- улучшение навыков ведения внешнеэкономической деятельности у работников действующих предприятий.
Напомним, ранее "Сегодня" выяснили, есть ли жизнь без транша МВФ: эксперты спрогнозировали курс доллара и цены.
Данные для консенсус-прогноза МЭРТ представили эксперты Министерства экономического развития и торговли, Министерства финансов, Национального банка, Государственного научно-исследовательского института информатизации и моделирования экономики, Академии финансового управления, Института экономики и прогнозирования НАН Украины, Института эволюционной экономики, Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины, Института исследований научно-технического потенциала и истории науки имени М. Доброва НАН Украины, Института экономических исследований и политических консультаций, Международного центра перспективных исследований, Совета предпринимателей при КМУ, Украинской аграрной конфедерации, CASE Украина, Dragon Capital, The Bleyzer Foundation.
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