Что ждет Украину до 2022 года: экономисты обновили прогноз

58% экспертов сказали об устойчивом росте ВВП, но 25% ожидают нового витка кризиса

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На днях Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) опубликовало очередной выпуск аналитического отчета "Украина: перспективы развития. Консенсус-прогноз". Документ содержит усредненные значения основных прогнозных показателей экономического развития страны, которые рассчитаны на основе экспертных оценок участников опроса – ведущих специалистов в сфере макроанализа и прогнозирования. Но следует учитывать: хотя документ и датирован апрелем 2019 года, свои оценки эксперты готовили в марте, то есть еще до завершения президентских выборов, итоги которых почти наверняка заставили бы скорректировать ожидания.

Формируя оценки перспектив развития Украины, эксперты исходили из своего видения того, какими будут важнейшие макроэкономические показатели в Украине и мире. То есть исходными данными для макроэкономического прогноза являлись не факты, а предположения экспертов.

Например, аналитики ожидают, что цены на сырье, которое экспортирует Украина, будут снижаться в 2019-2020 году, после чего вернутся к росту. Среднегодовая цена на импортный газ останется практически неизменной, а сотрудничество Украины с МВФ продолжится, предполагают эксперты.

Обобщенные предположения макроэкономического прогноза:

2019 2020 2021 2022 Цена нефти марки Brent, среднегодовая, долл./баррель 66,3 66,0 69,5 68,5 Цена на черные металлы, % к предыдущему году -1,6 0,4 1,5 1,0 Цена на железную руду, % к предыдущему году -5,8 -0,8 1,0 2,0 Цена на пшеницу, % к предыдущему году 2,0 2,1 1,3 1,5 Цена на кукурузу, % к предыдущему году 1,8 1,8 2,0 1,7 Среднегодовая цена на импортируемый природный газ, долл. за 1 тыс. куб. м 287 280 277 284 Изменение тарифов на коммунальные услуги (декабрь к декабрю), %, в частности: природный газ 15 20 15 10 горячая вода, отопление 20 15 11 10 Минимальная заработная плата среднегодовая, грн 4173 4962 5500 6000 Урожай зерновых, млн т 63,2 23,0 64,0 62,6 Учетная ставка НБУ, %, на конец года 17,5 15,5 15,0 16,0 Средневзвешенная среднегодовая ставка по кредитам в гривне, % 19 16 15 18 Привлечение кредитов МВФ, млрд долл. 2,5 2,0 1,0 1,0 Доходы бюджета от приватизации, млн грн 1823 1023 967 750

Прогнозируя развитие Украины на ближайшие 5 лет, 58% МЭРТ заявили об устойчивом росте ВВП на уровне 3-4% в год, но 25% все же ожидают формирования нового витка кризиса. По усредненным расчетам, рост ВВП в 2019 году составит 2,7%, в 2020 году – 3%, в 2021 году – 3,5%, в 2022 году – 4%.

Рост потребительских цен (инфляция) по итогам 2019 года в среднем ожидается на уровне 8,7%, в 2020 году – 7,6%, в 2021 году – 6,8%, а в 2022 году – 6%.

Наибольшие угрозы для продолжения экономического роста видятся такими:

медленное проведение реформ (23% респондентов);

активное военное противостояние на Востоке (19%);

высокий уровень коррупции (17%);

отток рабочей силы за границу (12%).

Внутренние и внешние риски

Большинство экспертов считают, что 2019 год является наиболее опасным для экономики Украины именно со стороны реализации внутренних рисков. А вот в 2020 году уже будет усиливаться угроза внешних рисков. Начиная с 2021 года риски (и внешние, и внутренние) снизят влияние, считают экономисты.

Наиболее значимым внутренним риском для отечественной экономики эксперты назвали высокий уровень коррупции (с интегральной оценкой 12 в 2019 году).

Также высокие оценки получили: недостаточно быстрое проведение реформ (11) и факторы усиления трудовой миграции и беженцев (10). При этом эксперты снизили (по сравнению с декабрем 2018 года) оценку вероятности внедрения земельной реформы и введения налога на выведенный капитал.

Оценку 9 баллов в 2019 году получили такие риски и явления:

сохранение низкой кредитной активности банков и недоверие к банковской системе со стороны населения (выражается в уменьшении долгосрочных депозитов);

значительное повышение тарифов на газ для населения и значительный рост дефицита государственного бюджета и кассовых разрывов в Пенсионном фонде.

Сохраняется средняя оценка (8 баллов) для дефицита энергетических ресурсов и логистических проблем на грузовом железнодорожном транспорте.

Впервые в 2019 году были оценены такие риски: усиление конкуренции на внутреннем рынке из-за увеличения импорта из ЕС (8 баллов), полная блокада портов Азовского моря (7) и значительный пересмотр социальных стандартов в сторону их повышения (7).

Ожидаемо высокое значение среди внешних рисков получили:

усиление гибридных угроз национальной безопасности (оценка в 2019 году – 10), влияние которого в дальнейшем будет ослабляться;

дефицит внешнего финансирования и сужение возможностей доступа к международным рынкам капитала (оценка в 2019 году – 9, в 2020 году – 8, 2021-2022 годах – 7).

В 2019-2022 годах стабильным считается риск сужения внешних рынков сбыта из-за высокой конкуренции (оценка – 8). Риск запуска трубопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" получил высокие оценки: в 2020 году – 10, в 2021 году – 9.

Наименее значимым для экономики экспертами оценен риск отказа от сотрудничества с МВФ (интегральная оценка 3 в 2019 году, в 2020-2022 годах – 4 балла). Но произошло так только потому, что эксперты считают это событие маловероятным.

Обобщенный макроэкономический прогноз (средние значения):

2019 2020 2021 2022 Реальный ВВП, изменение за год, % 2,7 3,0 3,5 4,0 Сельское хозяйство, изменение за год, % 1,4 2,0 2,2 2,5 Промышленное производство, изменение за год, % 2,5 3,2 3,6 4,0 Инфляция на декабрь, изменение за год, % 7,6 6,0 5,4 5,0 Экспорт товаров и услуг, млрд долл. 62,0 64,3 67,5 70,7 Импорт товаров и услуг, млрд долл. 73,2 75,8 80,1 85,2 Прямые иностранные инвестиции, млрд долл. 2,5 2,8 3,2 3,5 Международные резервы НБУ, млрд долл. 19,7 20,5 20,1 21,0 Обменный курс на конец года, грн/доллар 29,0 29,8 30,7 30,9 Государственный долг, % ВВП 58,4 53,8 49,7 48,0 Уровень безработицы (по методологии МОТ), % 8,5 8,4 8,2 7,9 Среднемесячная зарплата, грн 10 301 11 852 13 205 15 000 Реальная зарплата, изменение за год, % 7,0 5,9 4,1 2,7

Стимулы экономического роста

Основными видами экономической деятельности, которые могут обеспечить развитие экономики в ближайшие пять лет, названы агро-промышленный комплекс (АПК) (28% ответов), IT-сектор (19%), металлургия (12%), торговля (12%) и военно-промышленный комплекс (ВПК) (10%).

При этом будут ограничивать развитие отечественного производства в ближайшие пять лет такие проблемы:

низкая конкурентоспособность продукции (23%);

дефицит квалифицированной рабочей силы (15%);

высокая стоимость энергетических ресурсов (13%);

инфраструктурные ограничения (логистика) – 11%.

Что может обеспечить экономический рост? По мнению экспертов, в этом помогут фискальные и монетарные стимулы, создание полноценного рынка земли, дерегуляция и активное проведение большой приватизации

К главным фискальным стимулам отнесены: увеличение государственных капитальных инвестиций и внедрение налога на выведенный капитал. А к монетарным: внедрение системы целевого рефинансирования банков, которые кредитуют инвестпроекты, увеличение предложения денег и снижение их стоимости (25%), соблюдение политики инфляционного таргетирования.

Стимулировать привлечение инвестиций в экономику могут повышение доверия к правовой системе страны (19%), политическая стабильность, быстрое и эффективное проведение задекларированных реформ и снижение уровня коррупции.

Что касается развития экспорта, то названы основные мероприятия, которые целесообразно внедрить в ближайшие 12 месяцев:

создание эффективного информационного ресурса для экспортеров;

отмена норм обязательной продажи валютной выручки для экспортеров;

увеличение объемов финансовой поддержки и продвижения экспорта через Офис по продвижению экспорта и Экспортно-кредитное агентство;

улучшение навыков ведения внешнеэкономической деятельности у работников действующих предприятий.

Напомним, ранее "Сегодня" выяснили, есть ли жизнь без транша МВФ: эксперты спрогнозировали курс доллара и цены.

Данные для консенсус-прогноза МЭРТ представили эксперты Министерства экономического развития и торговли, Министерства финансов, Национального банка, Государственного научно-исследовательского института информатизации и моделирования экономики, Академии финансового управления, Института экономики и прогнозирования НАН Украины, Института эволюционной экономики, Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины, Института исследований научно-технического потенциала и истории науки имени М. Доброва НАН Украины, Института экономических исследований и политических консультаций, Международного центра перспективных исследований, Совета предпринимателей при КМУ, Украинской аграрной конфедерации, CASE Украина, Dragon Capital, The Bleyzer Foundation.

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