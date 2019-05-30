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Что ждет Украину до 2022 года: экономисты обновили прогноз

30 мая, 09:33

58% экспертов сказали об устойчивом росте ВВП, но 25% ожидают нового витка кризиса

Фото: Pixabay

На днях Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) опубликовало очередной выпуск аналитического отчета "Украина: перспективы развития. Консенсус-прогноз". Документ содержит усредненные значения основных прогнозных показателей экономического развития страны, которые рассчитаны на основе экспертных оценок участников опроса – ведущих специалистов в сфере макроанализа и прогнозирования. Но следует учитывать: хотя документ и датирован апрелем 2019 года, свои оценки эксперты готовили в марте, то есть еще до завершения президентских выборов, итоги которых почти наверняка заставили бы скорректировать ожидания.

Формируя оценки перспектив развития Украины, эксперты исходили из своего видения того, какими будут важнейшие макроэкономические показатели в Украине и мире. То есть исходными данными для макроэкономического прогноза являлись не факты, а предположения экспертов.

Например, аналитики ожидают, что цены на сырье, которое экспортирует Украина, будут снижаться в 2019-2020 году, после чего вернутся к росту. Среднегодовая цена на импортный газ останется практически неизменной, а сотрудничество Украины с МВФ продолжится, предполагают эксперты.

Обобщенные предположения макроэкономического прогноза:

2019

2020

2021

2022

Цена нефти марки Brent, среднегодовая, долл./баррель

66,3

66,0

69,5

68,5

Цена на черные металлы, % к предыдущему году

-1,6

0,4

1,5

1,0

Цена на железную руду, % к предыдущему году

-5,8

-0,8

1,0

2,0

Цена на пшеницу, % к предыдущему году

2,0

2,1

1,3

1,5

Цена на кукурузу, % к предыдущему году

1,8

1,8

2,0

1,7

Среднегодовая цена на импортируемый природный газ, долл. за 1 тыс. куб. м

287

280

277

284

Изменение тарифов на коммунальные услуги (декабрь к декабрю), %, в частности:

природный газ

15

20

15

10

горячая вода, отопление

20

15

11

10

Минимальная заработная плата среднегодовая, грн

4173

4962

5500

6000

Урожай зерновых, млн т

63,2

23,0

64,0

62,6

Учетная ставка НБУ, %, на конец года

17,5

15,5

15,0

16,0

Средневзвешенная среднегодовая ставка по кредитам в гривне, %

19

16

15

18

Привлечение кредитов МВФ, млрд долл.

2,5

2,0

1,0

1,0

Доходы бюджета от приватизации, млн грн

1823

1023

967

750

Прогнозируя развитие Украины на ближайшие 5 лет, 58% МЭРТ заявили об устойчивом росте ВВП на уровне 3-4% в год, но 25% все же ожидают формирования нового витка кризиса. По усредненным расчетам, рост ВВП в  2019 году составит 2,7%, в 2020 году – 3%, в 2021 году – 3,5%, в 2022 году – 4%.

Рост потребительских цен (инфляция) по итогам 2019 года в среднем ожидается на уровне 8,7%, в 2020 году – 7,6%, в 2021 году – 6,8%, а в 2022 году – 6%.

Наибольшие угрозы для продолжения экономического роста видятся такими:

  • медленное проведение реформ (23% респондентов);
  • активное военное противостояние на Востоке (19%);
  • высокий уровень коррупции (17%);
  • отток рабочей силы за границу (12%).

Внутренние и внешние риски

Большинство экспертов считают, что 2019 год является наиболее опасным для экономики Украины именно со стороны реализации внутренних рисков. А вот в 2020 году уже будет усиливаться угроза внешних рисков. Начиная с 2021 года риски (и внешние, и внутренние) снизят влияние, считают экономисты.  

Наиболее значимым внутренним риском для отечественной экономики эксперты назвали высокий уровень коррупции (с интегральной оценкой 12 в 2019 году).

Также высокие оценки получили: недостаточно быстрое проведение реформ (11) и факторы усиления трудовой миграции и беженцев (10). При этом эксперты снизили (по сравнению с декабрем 2018 года) оценку вероятности внедрения земельной реформы и введения налога на выведенный капитал.

Оценку 9 баллов в 2019 году получили такие риски и явления:

  • сохранение низкой кредитной активности банков и недоверие к банковской системе со стороны населения (выражается в уменьшении долгосрочных депозитов);
  • значительное повышение тарифов на газ для населения и значительный рост дефицита государственного бюджета и кассовых разрывов в Пенсионном фонде.

Сохраняется средняя оценка (8 баллов) для дефицита энергетических ресурсов и логистических проблем на грузовом железнодорожном транспорте.

Впервые в 2019 году были оценены такие риски: усиление конкуренции на внутреннем рынке из-за увеличения импорта из ЕС (8 баллов), полная блокада портов Азовского моря (7) и значительный пересмотр социальных стандартов в сторону их повышения (7).

Ожидаемо высокое значение среди внешних рисков получили:

  • усиление гибридных угроз национальной безопасности (оценка в 2019 году – 10), влияние которого в дальнейшем будет ослабляться;
  • дефицит внешнего финансирования и сужение возможностей доступа к международным рынкам капитала (оценка в 2019 году – 9, в 2020 году – 8, 2021-2022 годах – 7).

В 2019-2022 годах стабильным считается риск сужения внешних рынков сбыта из-за высокой конкуренции (оценка – 8). Риск запуска трубопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" получил высокие оценки: в 2020 году – 10, в 2021 году – 9. 

Наименее значимым для экономики экспертами оценен риск отказа от сотрудничества с МВФ (интегральная оценка 3 в 2019 году, в 2020-2022 годах – 4 балла). Но произошло так только потому, что эксперты считают это событие маловероятным.

Обобщенный макроэкономический прогноз (средние значения):

2019

2020

2021

2022

Реальный ВВП, изменение за год, %

2,7

3,0

3,5

4,0

Сельское хозяйство, изменение за год, %

1,4

2,0

2,2

2,5

Промышленное производство, изменение за год, %

2,5

3,2

3,6

4,0

Инфляция на декабрь, изменение за год, %

7,6

6,0

5,4

5,0

Экспорт товаров и услуг, млрд долл.

62,0

64,3

67,5

70,7

Импорт товаров и услуг, млрд долл.

73,2

75,8

80,1

85,2

Прямые иностранные инвестиции, млрд долл.

2,5

2,8

3,2

3,5

Международные резервы НБУ, млрд долл.

19,7

20,5

20,1

21,0

Обменный курс на конец года, грн/доллар

29,0

29,8

30,7

30,9

Государственный долг, % ВВП

58,4

53,8

49,7

48,0

Уровень безработицы (по методологии МОТ), %

8,5

8,4

8,2

7,9

Среднемесячная зарплата, грн

10 301

11 852

13 205

15 000

Реальная зарплата, изменение за год, %

7,0

5,9

4,1

2,7

Стимулы экономического роста

Основными видами экономической деятельности, которые могут обеспечить развитие экономики в ближайшие пять лет, названы агро-промышленный комплекс (АПК) (28% ответов), IT-сектор (19%), металлургия (12%), торговля (12%) и военно-промышленный комплекс (ВПК) (10%).

При этом будут ограничивать развитие отечественного производства в ближайшие пять лет такие проблемы:

  • низкая конкурентоспособность продукции (23%);
  • дефицит квалифицированной рабочей силы (15%);
  • высокая стоимость энергетических ресурсов (13%);
  • инфраструктурные ограничения (логистика) – 11%.

Что может обеспечить экономический рост? По мнению экспертов, в этом помогут фискальные и монетарные стимулы, создание полноценного рынка земли, дерегуляция и активное проведение большой приватизации

К главным фискальным стимулам отнесены: увеличение государственных капитальных инвестиций и внедрение налога на выведенный капитал. А к монетарным: внедрение системы целевого рефинансирования банков, которые кредитуют инвестпроекты, увеличение предложения денег и снижение их стоимости (25%), соблюдение политики инфляционного таргетирования.

Стимулировать привлечение инвестиций в экономику могут повышение доверия к правовой системе страны (19%), политическая стабильность, быстрое и эффективное проведение задекларированных реформ и снижение уровня коррупции.

Что касается развития экспорта, то названы основные мероприятия, которые целесообразно внедрить в ближайшие 12 месяцев:

  • создание эффективного информационного ресурса для экспортеров;
  • отмена норм обязательной продажи валютной выручки для экспортеров;
  • увеличение объемов финансовой поддержки и продвижения экспорта через Офис по продвижению экспорта и Экспортно-кредитное агентство;
  •  улучшение навыков ведения внешнеэкономической деятельности у работников действующих предприятий.

Напомним, ранее "Сегодня" выяснили, есть ли жизнь без транша МВФ: эксперты спрогнозировали курс доллара и цены.

Данные для консенсус-прогноза МЭРТ представили эксперты Министерства экономического развития и торговли, Министерства финансов, Национального банка, Государственного научно-исследовательского института информатизации и моделирования экономики, Академии финансового управления, Института экономики и прогнозирования НАН Украины, Института эволюционной экономики, Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины, Института исследований научно-технического потенциала и истории науки имени М. Доброва НАН Украины, Института экономических исследований и политических консультаций, Международного центра перспективных исследований, Совета предпринимателей при КМУ, Украинской аграрной конфедерации, CASE Украина, Dragon Capital, The Bleyzer Foundation.

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Тег экономика, прогноз, эксперты, ВВП, Украина, проведение, прогнозы, риски, прогноз инфляции

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АВТОР:

Сергей Гусев

Источник:

Сегодня

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