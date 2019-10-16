Большая разборка: что такое торговые войны – битва пошлин и эмбарго

Фото: REUTERS/Jason Lee

В тонкостях ведения торговых войн новости "Сегодня" разбирались при поддержке экономиста Ивана Никитченко.

Что такое торговые войны

Торговые войны — это комплекс действий (экономических, фискальных, административных) для достижения необходимого статуса и баланса в торговых отношениях с другой страной или странами/торговым блоком. Например, правительству страны не нравится, что ее торговый баланс с другой страной, так как он сильно отрицательный. Правительство оценивает товарную структуру экспорта и импорта, выделяет в своем импорте те позиции, которые можно убрать без сильного ущерба своей экономике. Скажем, страна импортирует много риса, хотя она и сама может его производить. Принимается решение: повысить ввозные пошлины на рис или ужесточить фитосанитарный контроль при ввозе крупы (часть поставок начнут "заворачивать", а другие будут долго простаивать на границе); или на внутреннем рынке вводятся разные ставки налогов для риса из определенной страны, другие требования по маркировке и т. д. В результате отечественные производители получают защиту от импорта, начинают больше производить своей продукции и вытесняют с рынка импорт. Благодаря этим мерам торговый баланс с другой страной выравнивается (конечно, если другая страна в ответ не введет свои меры).

Какие торговые войны затронули Украину

Торговая война, которая ведется непосредственно Украиной против России. И со стороны России идет торговая война против нас. При этом РФ практиковала торговые войны против Украины и до 2014 года. Речь идет о запрете на ввоз сыров, "закручивание" газового вентиля и т. д. Стоит отметить, что промежуточные итоги текущей торговой войны — доля России в товарообороте Украины снизилась с 30—35% до 10—12%, в 2019 году РФ впервые опустилась на 2-е место в рейтинге стран — торговых партнеров Украины (на 1-е место вышла Польша). А запрет на ввоз в Украину нефти и топлива со стороны России еще больше повысит долю ЕС в нашей торговле.

Война США и Китая также влияет на Украину. Во-первых, через замедление глобального экономического роста. Во-вторых, через ситуацию на рынке стали, ведь американская "атака" началась с этой торговой позиции китайцев. В итоге конкуренция на внешних рынках стали стала сильнее, а металлургическая продукция является 2-й по объему экспортной статьей Украины.

Когда впервые возникло это экономическое явление

Торговые разборки являются составляющей частью более масштабных геополитических и экономических конфликтов отдельных стран или экономических союзов. Первые торговые войны начались одновременно с началом торговли между разными странами/регионами. Но масштабно торговые войны развернулись после интенсификации мировой торговли, после начала экспансии европейских государств в XV—XVI веках. Всем известные пираты Карибского моря — пример ведения торговых войн еще и "гибридными" методами. Британия, Франция и Испания платили пиратам, которые совершали атаки на суда своих конкурентов, мешая им получать выгоды с торговли и снабжать заморские колонии.

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Опиумные войны Китая и Британии в XIX веке. В результате победы европейцев Британия и европейские государства получили право свободной торговли с Китаем и взяли под контроль стратегически важные порты Китая (Гонконг, Макао и т. д.). В результате Китай превратился в экономически слабое государство, только в конце XX века начал отвоевывать утраченные позиции. Стоит отметить, Всемирная торговая ассоциация (ВТО) была создана именно для снижения "активности" государств в ведении торговых войн.

Из наиболее известных современных крупных торговых войн следует отметить противостояние Китая и США. Первый шаг в этой истории был сделан США, которым не нравится огромный торговый дефицит. Поэтому были введены дополнительные пошлины на тысячи товарных позиций, ввозимых из Китая. Китай в ответ ввел аналогичные пошлины на американские товары. Война двух крупнейших экономик влияет на весь мир: по оценкам МВФ, это может стоит миру до 1% мирового ВВП, а это порядка 850 млрд долларов.

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Какие инструменты чаще используются в войнах, какие меры наиболее эффективны

Самые популярные меры в торговых войнах — это дополнительные пошлины на определенные виды товаров или прямой запрет на экспорт/импорт. Также могут применяться квоты, демпинговые цены и, соответственно, антидемпинговые пошлины. Еще один инструмент — блокирование ввоза продукции на границе из-за несоответствия товара экологическим или санитарным нормам. Как правило, во взаимной торговле стран у каждой из них существуют ключевые позиции товаров или услуг, надавив на которые, другая страна окажет удар ее экономике и/или улучшит ситуацию для отечественных производителей. Поэтому торговая война почти всегда является звеном более глобальных политических процессов.

Ситуация в торговле становится допрычагом давления, аргументом при переговорах по другим вопросам. Но не стоит забывать, что вторая сторона почти всегда будет вводить запреты/ограничения со своей стороны. Во избежание таких проблем в свое время страны ЕС решили создать единое экономическое пространство, не вести торговые войны и активно работать над соглашениями о зоне свободной торговли с другими странами.

Как торговые войны влияют на мировую экономику

В экономической теории считается, что либерализация торговли всегда оказывает положительное влияние на экономики стран. А все потому, что рост товарооборота, как правило, ведет к повышению производства, доходов от торговли и росту доходов населения, которое, в свою очередь, может покупать еще больше товаров. Если же две страны вводят в своей торговле ограничительные меры, данная ситуация, соответственно, имеет обратный для экономики эффект.

Но важно помнить, что любые торговые войны могут быть предметом торгов, переговоров и компромиссов. И это неудивительно, ведь на практике каждая страна должна преследовать свой национальный интерес, поэтому может и уступать в определенных вопросах исключительно в обмен на уступки второй стороны. Поэтому чья позиция в переговорах по конкретной торговой войне оказывается сильнее, та страна фактически выигрывает и политически, и экономически.

Стоит отметить, что либерализация торговли все же более выгодна для глобальной экономики. Но в данных раскладах одни развитые страны выигрывают от нее сильнее других, потому что для крупных производителей полная либерализация выгоднее с точки зрения сбыта их продукции. Поэтому если говорить о развитии глобальной экономики, то во взаимных торговых отношениях стран оптимальным вариантом является соблюдение баланса и учет интересов всех сторон.

Напомним, ранее Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал доклад о перспективах мировой экономики, обновив данные и по странам. В своем июльском докладе "Перспективы развития мировой экономики" МВФ в очередной раз ухудшил прогноз роста мировой экономики. И, хотя изменение прогноза по сравнению с предыдущим, апрельским докладом небольшое – всего минус 0,1%, но МВФ ухудшает прогноз не в первый раз. То есть мировая экономика продолжает ухудшаться быстрее, чем ожидалось.

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