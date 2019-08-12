Британцы скупают еду, напитки и лекарства на случай "жесткого" Brexit: названа сумма

Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Около 800 тыс. британцев потратили 4,3 млрд евро на запасы продуктов питания, напитков и лекарств на случай "жесткого" Brexit – выхода Великобритании из Европейского Cоюза без соглашения о дальнейших условиях сотрудничества.

Об этом пишет Euobserver со ссылкой на данные британской финансовой компании Premium Credit.

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Как говорится в материале, граждане опасаются, что выход из ЕС состоится без соглашения, и это повлечет перебои с различными поставками.

Новости "Сегодня" сообщали, что новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неоднократно заявлял о намерении вывести свою страну из ЕС к 31 октября 2019 года – с соглашением или без него.

Он также допустил, что "жесткого" Brexit можно избежать, если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты новой сделки между Брюсселем и Лондоном. В то же время в Еврокомиссии заявили, что требования Джонсона несовместимы с позицией Евросоюза.

Журналисты "Сегодня" также общались с британскими экономистами и юристами и узнали, чего ждать Соединенному Королевству после выхода из Евросоюза. Подробности – в видеосюжете:

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