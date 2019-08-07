Еврокомиссия не видит оснований для дальнейших переговоров по Brexit

Европейская Комиссия не видит оснований для дальнейших переговоров с Великобританией по соглашению о Brexit, а следовательно опасается неурегулированного выхода Соединенного Королевства из ЕС 31 октября.
Как сообщили дипломаты Еврокомиссии во вторник, 6 августа, представителей 27 стран ЕС, которые останутся у блока после выхода Великой Британии, проинформировали о том, что требования нового премьер-министра Бориса Джонсона несовместимы с позицией Евросоюза, передает Deutsche Welle.
На прошлой неделе представитель премьера Соединенного Королевства Дэвид Фрост встретился с экспертами по Brexit со стороны Еврокомиссии.
Борис Джонсон желает пересмотра соглашения, согласованного с ЕС его предшественницей Терезой Мэй, чтобы исключить из документа прописанный там режим backstop, цель которого предотвратить восстановление жесткого таможенного и пограничного контроля между членом ЕС Республикой Ирландия и частью Соединенного Королевства Северной Ирландией.
В то же время Джонсон выражает готовность в случае необходимости вывести Великобританию из ЕС без какого-либо соглашения. Евросоюз, который удовлетворяет сделка в ее нынешнем виде, уже до этого неоднократно отвергал идею новых переговоров по соглашению о Brexit.
Пока остается под вопросом, сможет ли британский парламент остановить неупорядоченный Brexit независимо от позиции правительства, отмечает dpa.
Одним из вероятных сценариев может быть таким, что депутаты обяжут премьера Джонсона просить у Брюсселя отсрочки выхода Великобритании из блока. В таком случае это будет уже третий перенос даты Brexit, которая изначально была запланирована на конец марта 2019 года.
Напомним, ранее новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неоднократно заявлял о намерении вывести свою страну из ЕС к 31 октября 2019 года – с соглашением либо без него.
Кроме того, как мы уже писали, Джонсон допустил, что "жесткого" Brexit можно избежать, если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты новой сделки между Брюсселем и Лондоном.
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