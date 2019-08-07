Борис Джонсон хочет пересмотра соглашения с ЕС, чтобы исключить из документа прописанный там режим backstop

/ Фото: Pixabay

Еврокомиссия не видит оснований для дальнейших переговоров по Brexit https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/brexit%20%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/brexit%20%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7 2019-08-07T01:57:05+03:00 Евросоюз Борис Джонсон хочет пересмотра соглашения с ЕС, чтобы исключить из документа прописанный там режим backstop

Европейская Комиссия не видит оснований для дальнейших переговоров с Великобританией по соглашению о Brexit, а следовательно опасается неурегулированного выхода Соединенного Королевства из ЕС 31 октября.

Как сообщили дипломаты Еврокомиссии во вторник, 6 августа, представителей 27 стран ЕС, которые останутся у блока после выхода Великой Британии, проинформировали о том, что требования нового премьер-министра Бориса Джонсона несовместимы с позицией Евросоюза, передает Deutsche Welle.

На прошлой неделе представитель премьера Соединенного Королевства Дэвид Фрост встретился с экспертами по Brexit со стороны Еврокомиссии.

Борис Джонсон желает пересмотра соглашения, согласованного с ЕС его предшественницей Терезой Мэй, чтобы исключить из документа прописанный там режим backstop, цель которого предотвратить восстановление жесткого таможенного и пограничного контроля между членом ЕС Республикой Ирландия и частью Соединенного Королевства Северной Ирландией.

Реклама

В то же время Джонсон выражает готовность в случае необходимости вывести Великобританию из ЕС без какого-либо соглашения. Евросоюз, который удовлетворяет сделка в ее нынешнем виде, уже до этого неоднократно отвергал идею новых переговоров по соглашению о Brexit.

Пока остается под вопросом, сможет ли британский парламент остановить неупорядоченный Brexit независимо от позиции правительства, отмечает dpa.

Одним из вероятных сценариев может быть таким, что депутаты обяжут премьера Джонсона просить у Брюсселя отсрочки выхода Великобритании из блока. В таком случае это будет уже третий перенос даты Brexit, которая изначально была запланирована на конец марта 2019 года.

Напомним, ранее новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неоднократно заявлял о намерении вывести свою страну из ЕС к 31 октября 2019 года – с соглашением либо без него.

Кроме того, как мы уже писали, Джонсон допустил, что "жесткого" Brexit можно избежать, если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты новой сделки между Брюсселем и Лондоном.

Ранее "Сегодня" общались с британскими экономистами и юристами и узнали, чего Объединенному Королевству ждать после выхода из Европейского союза. Подробности в видеосюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама