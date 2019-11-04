"Бюджет развития и безопасности": Гончарук рассказал о главной смете страны

/ Фото: пресс-центр НБУ

Правительство Украины утвердило проект бюджета-2020 ко второму чтению. Как заявил премьер-министр Алексей Гончарук, это будет бюджет "развития страны и безопасности людей".

"Наша философия очень проста. Государство должно не мешать, а наоборот создавать честные и конкурентные условия для развития тех, кто этого хочет, и оказывать поддержку тем, кто действительно в этом нуждается. Самая высокая ценность государства – социальный капитал, люди со всеми их достижениями. Именно поэтому , мы заложили в бюджет следующего года развитие стратегически важных направлений для людей. Один из них – медицина. в частности, речь идет о системе экстренной медицинской помощи", – написал Гончарук на своей странице в Facebook.

По его словам, еще одной целью является сокращение дефицита бюджета и уменьшение долговой нагрузки без повышения налогов.

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"Мы будем больше зарабатывать внутри страны – за счет приватизации, внутренних и внешних инвестиций, либерализации рынков. В проекте много инновационных вещей, в которых заложена капитализация роста. За счет этого у нас будут средства, чтобы повышать социальные стандарты", – заверил Гончарук.

Он также анонсировал презентацию обновленного проекта 5 ноября.

Напомним, 22 октября Министерство экономики представило обновленный макроэкономический прогноз на 2020 год, который позднее утвердил Кабинет министров. Прогноз предполагает рост ВВП на уровне от 3,7% (консервативный сценарий) до 4,8% (оптимистический сценарий) при инфляции в 5,5%. На этом прогнозе основаны расчеты в проекте бюджета-2020 ко второму чтению.

Также новости "Сегодня" вместе с экспертами уже разбирались, что не так в изначальном проекте госбюджетаи как можно исправить документ ко второму чтению:

Согласно законодательству, первое чтение проекта госбюджета в Верховной Раде должно состояться до 20 октября, второе – до 20 ноября, а третье (если оно понадобится) – до 25 ноября. Крайний срок принятия бюджета – 1 декабря. График рассмотрения проекта бюджета на 2020 год учитывает эти требования закона.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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