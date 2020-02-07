Цена на газ для населения за год снизилась на 25% – Оржель

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Цена на газ для населения за год (январь к январю) снизилась на 25%. Об этом в ходе "Часа вопросов" к правительству заявил министр энергетики Алексей Оржель.

"Как нам удалось решить вопрос с ценой на газ? Действительно, были большие риски того, что нам не удастся подписать договор на транспортировку территорией Украины газа. Как результат – вышло", – заявил он.

Оржель отметил, что это позволило обеспечить снижение цены на газ для украинских потребителей в соотношении январь к январю на 25%.

"Нужно говорить честно, что есть и другие факторы, влияющие на конечный тариф. Есть необходимость инвестиционных вложений в инфраструктуру, есть значительная изношенность инфраструктуры и основных фондов. Но мы все-таки, максимально балансируя ситуацию, вкладывали средства для обновления инфраструктуры", – отметил министр.

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На уточняющий вопрос депутатов о причинах получения украинцами двух платежек за газ, министр отметил, что это европейская практика, отвечающая Третьему энергетическому пакету.

"Это разделение на разные услуги. Есть инфраструктурная составляющая тарифа, а есть товарная составляющая тарифа. Регулятор принимал такое решение. Для того, чтобы была постоянная возможность получать услугу газоснабжения, чтобы было давление в сетях, чтобы были ремонтные бригады и обслуживающий персонал, нужно платить деньги. Не может оно постоянно быть в рабочем состоянии, чтобы за это не платили", – сказал Оржель.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что разделение оплаты за газ на две платежки не повлияет на совокупную стоимость платежа.

"Плата за транспортировку всегда существовала, но ранее она входила в общий тариф. Сейчас оплату транспортировки отделили, чтобы в случае необходимости была возможность свободно менять поставщика. А это – европейские правила рынка и борьба с монополиями", – пояснил глава правительства.

Напомним, в Винницкой области мужчина снял ролик об огромном счете за газ, который он получил, хотя не прожил в новом доме ни дня. На видео, которое он выложил в Facebook, Вадим Когут показал газовый счетчик, который зафиксировал, что газ мужчина не использует, а также счет за газ – в квитанции указана плата 385 гривен в месяц.

Новости "Сегодня" выяснили, что подобная проблема может возникнуть у многих украинцев, которые работают за границей.

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