Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,58
27,04

Цена на газ для населения за год снизилась на 25% – Оржель

7 февраля, 12:43

Благодаря газовому соглашению с РФ стоимость газа для населения снизилась

/ Фото: Pixabay

Цена на газ для населения за год (январь к январю) снизилась на 25%. Об этом в ходе "Часа вопросов" к правительству заявил министр энергетики Алексей Оржель.

"Как нам удалось решить вопрос с ценой на газ? Действительно, были большие риски того, что нам не удастся подписать договор на транспортировку территорией Украины газа. Как результат – вышло", – заявил он.

Оржель отметил, что это позволило обеспечить снижение цены на газ для украинских потребителей в соотношении январь к январю на 25%.

"Нужно говорить честно, что есть и другие факторы, влияющие на конечный тариф. Есть необходимость инвестиционных вложений в инфраструктуру, есть значительная изношенность инфраструктуры и основных фондов. Но мы все-таки, максимально балансируя ситуацию, вкладывали средства для обновления инфраструктуры", – отметил министр.

Реклама

На уточняющий вопрос депутатов о причинах получения украинцами двух платежек за газ, министр отметил, что это европейская практика, отвечающая Третьему энергетическому пакету.

"Это разделение на разные услуги. Есть инфраструктурная составляющая тарифа, а есть товарная составляющая тарифа. Регулятор принимал такое решение. Для того, чтобы была постоянная возможность получать услугу газоснабжения, чтобы было давление в сетях, чтобы были ремонтные бригады и обслуживающий персонал, нужно платить деньги. Не может оно постоянно быть в рабочем состоянии, чтобы за это не платили", – сказал Оржель.

В тренде
Гривня удержалась: в Украине резко подешевели доллар и евро

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что разделение оплаты за газ на две платежки не повлияет на совокупную стоимость платежа.

"Плата за транспортировку всегда существовала, но ранее она входила в общий тариф. Сейчас оплату транспортировки отделили, чтобы в случае необходимости была возможность свободно менять поставщика. А это – европейские правила рынка и борьба с монополиями", – пояснил глава правительства.

Напомним, в Винницкой области мужчина снял ролик об огромном счете за газ, который он получил, хотя не прожил в новом доме ни дня. На видео, которое он выложил в Facebook, Вадим Когут показал газовый счетчик, который зафиксировал, что газ мужчина не использует, а также счет за газ – в квитанции указана плата 385 гривен в месяц.

Новости "Сегодня" выяснили, что подобная проблема может возникнуть у многих украинцев, которые работают за границей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

газ тарифы правительство платежки коммунальные платежи цена на газ тариф на газ Алексей Оржель

Источник: Левый берег

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украину идет аномальная погода: прогноз на февраль
В Украину идет аномальная погода: прогноз на февральУкраина
Украинец снял видео о платежке за газ и собрал 4,7 млн просмотров за три дня
Украинец снял видео о платежке за газ и собрал 4,7 млн просмотров за три дняЭкономика
Зарплаты чиновников изменятся: что придумали в Кабмине
Зарплаты чиновников изменятся: что придумали в КабминеЭкономика
Продать собаку и оплатить коммуналку:
Продать собаку и оплатить коммуналку: "Слуга народа" дал совет пенсионеркеПолитика
Пенсионный возраст придется повышать: эксперт о том, что ждет украинцев
Пенсионный возраст придется повышать: эксперт о том, что ждет украинцевЭкономика
За роды – 8136 грн: стали известны тарифы на медуслуги в Украине
За роды – 8136 грн: стали известны тарифы на медуслуги в УкраинеУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...