Цены на аренду земли изменятся после открытия рынка: Милованов раскрыл детали

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Стоимость аренды участков после открытия рынка земли в 2020 году будет повышаться, но не быстрыми темпами. Такой прогноз озвучил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в интервью "РБК-Украина".

"Я уверен, что [стоимость аренды] вырастет. Не быстро, но постепенно будет расти. Дополнительные новые люди, возможно, придут на рынок, но это не будет взрыв спроса. Кто хотел, уже купил землю через долгосрочную аренду. Для большего спроса мы могли только добавить иностранцев, которые хотят инвестировать, а не обрабатывать", - объяснил министр.

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Милованов добавил, что, по его мнению, аренда будет дорожать не из-за повышенного спроса.

"Цена будет расти не из-за спроса, а из-за того, что будет расти продуктивность. На гектаре можно больше заработать, прибыль должна вырасти. А для этого нужна переработка, которую за два месяца не запустишь", – сказал глава Минэкономики.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Милованов назвал главную цель земельной реформы. При этом Милованов не считает большой проблемой доступ иностранцев к украинскому рынку земли.

Напомним, в середине ноября депутаты Верховной Рады в первом чтении одобрили проект закона, который разрешает продажу земель сельхозназначения. Это голосование дало старт земельной реформе, в рамках которой планируют навести порядок в кадастрах, свести все реестры, упорядочить земельные отношения и дать возможность распоряжаться своей землей ее собственникам. При этом накануне рассмотрения в Верховной Раде законопроекта о рынке земли президент Владимир Зеленский сделал срочное заявление о собственности украинцев на землю. Он отметил, что закрепленное в Конституции право украинских граждан на владение землей не соответствует действительности. Кроме того, президент отметил, что иностранцы не смогут покупать украинскую землю без референдума. По его словам, после запуска рынка земли право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании. Соответствующие правки планируют внести в законопроект при его подготовке ко второму чтению.

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