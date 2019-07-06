Цены, налоги, аферы: что изменилось за неделю

Какие купюры в Украине подделывают чаще всего

Фото: пресс-центр НБУ.

На сколько именно сократился объем сбережений украинцев и что нужно делать, чтобы на вас не навесили чужой кредит: читайте главные экономические новости уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Расходы украинцев превысили доходы

Доходы населения Украины в первом квартале 2019 года составили 803,4 млрд грн, а расходы – 852,4 млрд грн. Сумма расходов украинцев превысила доходы на 49 млрд грн, таким образом, объем сбережений украинцев сократился.

"Располагаемый доход в расчете на одного человека составлял 14 398 грн", – говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 1 июля.

Госстат также разместил инфографику, на которой указывается, что реальный доход украинцев в первом квартале 2018 года вырос на 13,3%, во втором – на 10,2%, в третьем – на 11,1%, в четвертом – на 6,8%, а в первом квартале 2019 года – на 7,7%.

Из предварительных данных следует, что рост реальных доходов замедлился в январе-марте этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ведомстве также сообщили, что в январе-марте 2018 года зарплата в структуре доходов украинцев составляла 49,4%, а годом позже – 50,4%.

При этом приобретение услуг и товаров в структуре расходов и сбережений увеличилось с 91,2% до 94,9%.

Как мошенники " чистят " банковские карты и оформляют кредиты на граждан

Вы проснулись утром, а SIM-карта в телефоне неактивна. На электронной почте – сообщения о смене пароля в онлайн-банкинге и письма об оформлении быстрых кредитов. За ночь мошенники могут обчистить ваши банковские карты и "навешать" на вас долгов.

Афера очень проста. Злоумышленнику нужен лишь ваш номер телефона,к которому привязаны банковские карты. Как не потерять деньги и причем тут мобильный номер телефона, разбирался сайт "Сегодня".

Дистанционную услугу "Замена SIM-карты"предоставляют Vodafone и "Киевстар". Например, у Vodafone достаточно купить новую SIM-карту и позвонить оператору. Проверка состоит из вопроса, на какие два номера вы звонили чаще всего, или когда и на какую сумму последний раз пополнялся счет. Затем надо указать серийный номер новой SIM-карты. Некоторое время, и – готово, номер телефона перенесен на новую SIM-карту. "Киевстар" предлагает заменить SIM-карту через USSD-запрос. С новой карточки надо ввести код запроса, в котором указывается старый номер телефона и 8 цифр PUK1. Заявку оператор обещает выполнить через семь часов.

Банковские карты и профили на сайтах онлайн-кредитования – все подвязано к мобильным номерам. Заполучив финансовый телефонный номер, мошенники восстановливают доступ к онлайн-банкингу. Дальше мошенники оформляют на SIM-карту онлайн-кредиты и выводят средства с банковских карт.

Это только один из множества примеров в Судебном реестре Украины. После десятка случаев банки усложнили восстановление пароля, а операторы – замену SIM-карт. Например, на номер телефона сразу отправляется предупреждение о замене SIM-карты. В сообщении добавили инструкцию, что делать, если замену SIM-карты заказали не вы.

Однако это не означает, что мошенники не найдут другой способ.

Более 95% телефонных номеров украинцев – анонимные. SIM-карты не закрепляются за конкретным человеком, говорят в Vodafone Украина. Проверить личность владельца номера очень сложно.

Поэтому оператор проверяет информацию, которую должен знать только владелец номера. Например, номера, на которые сам клиент звонит чаще всего, puk-код, который указан на стартовом пакете, сумму и время последнего пополнения счета.

"Мошенники разными способами узнают такую ​​информацию от клиентов: звонят и прерывают разговор, просят перезвонить, представляются сотрудниками телеком-компании или банка, чтобы получить персональную информацию от самого владельца сим-карты, пополняют счет владельца сим-карты. Они придумывают такие сценарии, в которых могут, не вызвав подозрения, получить необходимую информацию от владельца сим-карты", – рассказывают в Vodafone Украина.

90% всех мошеннических действий совершается при участии самих клиентов. Мошенникам достаточно просто собрать "досье" на жертву. Номер телефона, как и номер счета клиент сообщает при заключении договоров на оплату коммунальных платежей, учебы или других регулярных оплат. Номер паспорта клиент показывает везде, например, при отправке или получении посылок на почте. После этого получить доступ к средствам клиента – это уже вопрос технический.

"Согласно договору, который клиент подписывает с банком, финансовый номер является информацией, достаточной для идентификации клиента в банке. Если по какой-то из причин клиент теряет контроль над своим номером телефона и последний попадает к мошенникам, при помощи определенных действий, таких, как удаленная замена SIM-карты, мошенники могут получить доступ сначала к смс-сообщениям, а потом и к интернет-банкингу. Если говорить о мошенничестве с заменой SIM-карт, важно понимать, что мобильный оператор, меняя SIM-карту без согласия своего клиента, фактически меняет клиента для банка. Это все равно, что кража паспорта или ИНН", – говорит Тарас Базир, начальник Управления финансово-экономической безопасности ПУМБ.

Таким образом, для связи и для финансовых услуг лучше всего завести две разные SIM-карты. Номер телефона, за которым закреплены банковские карты, не стоит размещать в объявлениях, соцсетях, разглашать третьим лицам. По этому телефону контактируйте только с банками.

Также мобильные операторы предлагают услугу "запрета на дистанционную замену SIM-карты". Если ее активировать, то поменять карточку можно будет только в магазине оператора.

Налог на посылки из-за границы: как изменились правила и сколько заплатим с 1 июля

С 1 июля в Украине ужесточились лимиты на посылки из-за границы. Теперь придется платить НДС на посылки стоимостью от 100 евро, а не 150 евро, как это было с января 2019 года.

Так, за посылку, содержимое которое стоит дороже 100 евро, нужно заплатить НДС в 20% и 10% пошлины. Налоги платятся не со всей суммы, а только с разницы, которая выше установленных 100 евро. Например, если вы закажете на зарубежном сайте MP3-плеер стоимостью в 160 евро, то НДС нужно будет заплатить только с этих 60 евро – 12 евро (20% от 60) и еще плюс 10% пошлины – 6 евро:

Для подакцизных товаров также следует оплатить акциз. К таким товарам в Украине относятся, например, спирт, спиртовые дистилляты, алкогольные напитки, пиво; табачные изделия, табак, промышленные заменители табака; нефтепродукты, сжиженный газ; автомобили и кузова для них и т.д.

Заплатить можно прямо на почте при получении посылки – функции налогового агента наложили на почтовых операторов. При расчете стоимости посылки будут применять официальный курс, установленный НБУ на 00:00 дня подачи таможенной декларации или определения налоговых обязательств.

Получить паспорт в Украине стало дороже: новые цены

С сегодняшнего дня, 1 июля, получить загранпаспорт и ID-карту в Украине стало дороже. Новые цены будут распространяться и на первое оформление, и на восстановление или замену утерянных, украденных или испорченных документов.

Стоимость изготовления биометрического заграничного паспорта повышается впервые за три года – сразу на 22%, то есть 125 гривен:

за 20 рабочих дней – 682 грн (352 грн за услугу и 330 грн за бланк), ранее – 557,32 грн;

за семь рабочих дней или за три при наличии оснований – 1034 грн (704 грн за услугу и 330 грн за бланк), ранее – 810,32 грн.

Стоимость услуг по оформлению ID-карты изменилась следующим образом:

за 20 рабочих дней – 345 грн (126 грн за услугу и 219 грн за бланк), ранее – 279 грн;

за 10 рабочих дней – 471 грн (252 грн за услугу и 219 грн за бланк), ранее – 366 грн.

Напомним, благодаря биометрическому паспорту, украинцы могут путешествовать по многим странам ЕС без виз. Только в 2018 году украинцы оформили 4,5 млн биометрических загранпаспортов. По данным Государственной миграционной службы, всего биометрические загранпаспорта сейчас имеют почти 11 млн украинских граждан.

Поддельные гривни: какие купюры популярны у фальшивомонетчиков

Директор Департамента денежного обращения Национального банка Украины (НБУ) Виктор Зайвенко рассказал, какие купюры популярны у фальшивомонетчиков. Так, чаще всего подделывают гривневые банкноты старого образца – в порядке убывания популярности это купюры 500, 100, 200 и 50 гривен. При этом подделки банкнот нового образца почти не встречаются.

"Но общее количество поддельных гривневых банкнот незначительное – 2,5 штуки на один миллион настоящих по итогам 2018 года. И динамика положительная – в 2017 году было 3,6 подделки на миллион настоящих", – отметил он.

По его словам, старые банкноты пользуются большей популярностью у фальшивомонетчиков, так как новые более защищены от подделки. Он добавил, что есть "незначительные случаи грубой имитации, которую можно отличить невооруженным глазом".

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