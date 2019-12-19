Часть бюджетных выплат приостановили: в Кабмине объяснили, что происходит – видео

Правительство до конца фингода будет каждый день в ручном режиме отслеживать каждый бюджетный платеж

Появившуюся в СМИ информацию о приостановке выплат по незащищенным статьям бюджета прокомментировали премьер-министр Алексей Гончарук и глава Минфина Оксана Маркарова.

"Сейчас в очередной раз распространяются фейки о том, что якобы у государства нет средств, что у нас какой-то дефолт, проблемы с бюджетом... Это фейк, не верьте этим неправдивым сообщениям. <...> Ситуация абсолютно под контролем. У государства есть деньги и для того, чтобы выплатить пенсии, и зарплаты, и субсидии, и социальные выплаты, и другие защищенные статьи. Проблем по этим платежам нет. До конца года осталось восемь финансовых рабочих дней. Это означает, что государство заканчивает бюджетный год. <...> Почему так происходит? Все последние десятилетия государство имеет очень неэффективные процессы и качество данных. Поэтому проектируя бюджет на следующий год, как правило, государство очень ошибается, и потом в конце года эти ошибки нужно исправлять в ручном режиме. Ничего чрезвычайного не происходит. <...> Этот бюджетный год мы заканчиваем без долгов по пенсиям, зарплатам, соцвыплатам. Следующий год начнем так, чтобы в конце 2020 года таких проблем не возникало", – сказал Алексей Гончарук в своем видеообращении в Facebook.

Он уточнил, что до конца фингода – 27 декабря – правительство будет каждый день в ручном режиме отслеживать каждый бюджетный платеж, чтобы "ни копейка не была украдена".

В свою очередь Оксана Маркарова уточнила, что приостановку выплат по незащищенным статьям бюджета "Минфин и ответственные распорядители делают ежегодно для обеспечения соблюдения всех бюджетных показателей – как по маякам дефицита, так и по другим параметрам, при этом обеспечивая, что все расходы соответствуют критериям эффективности и паспортам бюджетных программ".

Министр отметила, что до конца бюджетного года осталось 8 дней.

"Теоретически, на сегодня большинство важных расходов должно было уже давно быть подано в ГКСУ (Государственную казначейскую службу Украины) и на них открыто ассигнования, что на самом деле большинство ответственных распорядителей и сделало. Но, как известно, ежегодно именно вторая половина декабря – это время попыток множества "перекидок" из программы на программу, запросов срочных авансов, подачи хоть каких-то документов в казну и остальных "освоений" средств и проведения кассы, на которые почему-то не хватило 11 с половиной месяцев года", - написала она в Facebok.

При этом министр подчеркнула:

все защищенные расходы финансируются в обычном режиме;

все незащищенные расходы 11 месяцев тоже было полностью открыто к финансированию, но даже по ним на десятки миллиардов так и не прошла касса, потому что не подано ни одного документа или даже не проведено тендеров;

все важные переброски – финансирование Охматдета, дополнительные зарплаты шахтеров, все расходы на безопасность и оборону – будут профинансированы.

"Для сравнения, в прошлом году не было профинансировано 21,7 млрд грн расходов. поэтому в следующем году будем очень большое внимание уделять планированию и ограничениям "перекидок", которые являются очевидным свидетельством проблем с планированием, о чем давно говорят Счетная палата, Бюджетный комитет, Минфин", - написала Оксана Маркарова.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в государственный бюджет Украины на 2019 год, принятый Верховной Радой. Среди важных изменений – сокращение плана доходов на 20,4 млрд грн.

Изменения в бюджет-2019 пришлось вносить для того, чтобы увеличить финансирование по отдельным бюджетным программам, в частности, выделить средства на реорганизацию министерств, а также предусмотреть дополнительное финансирование программы "Реструктуризация угольных шахт" в сумме 1 млрд грн на выплату зарплат шахтерам.

Напомним, ранее новости "Сегодня" выяснили, где украинские горняки получают зарплату 25 тысяч гривен:

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