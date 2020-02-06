В Украине запустили приложение "Дия": Зеленский рассказал о плюсах

Украина за полгода сделала то, на что другие страны тратили годы, отметил президент

/ Фото: president.gov.ua

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В Украине запустили работу мобильного приложения "Дия", презентацию которого посетил президент Владимир Зеленский.

Он напомнил о своей мечте кардинально изменить отношения между государством и гражданами страны. Глава государства считает, что государство должно быть для человека удобным, простым и понятным сервисом.

"Сегодня мы делаем первый шаг – презентуем мобильное приложение "Дия". Теперь он доступен в Apple store и Google Play. Отныне девять миллионов украинцев могут пользоваться водительским удостоверением и свидетельством о регистрации автомобиля в своем самртфоне. Другие страны идут к этому годами – мы смогли за полгода. И этом большое достижение. Насколько мне известно, Украина стала третьей страной Европы, которая имеет нечто подобное", – сказал Зеленский.

Президент уточнил, что на создание данного приложения не было потрачено ни копейки с госбюджета. Он подчеркнул, что до конца зимы украинцы должны получить доступ к цифровым паспортам.

"С помощью смартфона украинцы смогут удостоверять личность путешествуя железной дорогой, во время медобслуживания, банковских операций", – подчеркнул глава государства и добавил, что в 2020 году будет расширена по Украине услуга еМалятко.

Видео: president.gov.ua

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Зеленский первым в Украине получил ID-карту с электронной подписью. Такие карты имеют надежную защиту, содержат биометрические данные и данные обмена между всеми реестрами.

Ранее министр цифровой информации Михаил Федоров рассказывал, что украинцев будут учить цифровой грамотности. Нужно это для того, чтобы каждый мог пользоваться онлайн-доступом к государственным услугам, не стоять в очередях для оформления документов на жилье, автомобиль или чтобы заплатить за коммуналку.

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