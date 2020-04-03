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Шмыгаль рассказал, как Украина будет выходить из карантина

3 апреля, 12:54

Сергей Мартынец

Процесс отмены ограничений будет проходить в несколько этапов

В Украине карантин продлен до 24 апреля и в случае снижения инфицирования коронавирусом в стране уже в конце месяца могут быть отменены некоторые ограничения – люди пойдут на работу и пустят транспорт. Об этом рассказал в своем видеообращении премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Украина не может позволить себе не работать полгода, или даже два-три месяца. По нашим подсчетам, за три недели те, кто уже сейчас заболел на COVID-19, должны выздороветь, а введение ограничений помешают болезни распространяться дальше", – сказал он.

По его словам, если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать постепенно ослабление карантинных мер. Этот процесс будет проходить в несколько этапов.

"Первый – на работу пойдут люди трудоспособного возраста, параллельно будет частично возобновляться движение общественного транспорта. Это позволит нам уже с начала мая рестарт экономики", – сказал Шмыгаль.

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Глава правительства отметил, что в то же время это не будет означать ослабления других карантинных мер.

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"Поскольку угроза распространения коронавируса за три недели никуда не исчезнет, ограничения на прогулки, массовые собрания и другие развлечения будут все равно действовать. Все без исключения обязаны будут носить маски и придерживаться карантина. Для старших людей, студентов, школьников карантин будет продлен", – резюмировал премьер и добавил, что правительство пытается держать баланс между карантинными мерами и сохранением экономики.

А тем временем Кабмин ввел новые ограничения для украинцев. Теперь на улице нельзя собираться более двух человек, никаких компаний на шашлыки, а прибывающие из-за границы отправляются на обязательную обсервацию.

Отметим, что пока динамика распространения вируса только увеличивается. Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 3 апреля в Украине были лабораторно подтверждены 942 случая заражений коронавирусом, из которых 23 с летальным исходом и еще 19 человек выздоровели. Виктор Ляшко ранее отмечал, что практически все умершие имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, что и стало основной причиной смерти. Смотрите подробней карту заболевших по регионам.

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карантин коронавирус Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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