Картина карантина: что творится в супермаркетах

Люди стоят в очередях за мясом и разбирают муку

Украинцы, похоже, начинают понимать: карантин из-за коронавируса – это всерьез и надолго. И постепенно привыкают жить в условиях ограничений. Но продуктовой паники пока нет, еду впрок тележками не закупают. В этом убедились журналисты сайта "Сегодня", побывав в одном из крупных супермаркетов известной торговой сети.

Кто без масок – штраф

Казалось бы, обычный воскресный день, люди семьями и поодиночке совершают традиционный шопинг, отовариваясь необходимым на неделю вперед, но чувствуется, что-то не так: все продавцы и кассиры в масках.

Строгости начинаются сразу на входе – охранник настоятельно советует тоже надеть маску. Естественно – свою, если она у вас есть. Охранник добавил, что c утра полиция уже штрафовала людей без масок, правда, это были сотрудники супермаркета. Зато охрана предлагает всем желающим по паре одноразовых перчаток. Раньше они висели на входе рядом с бесплатным дезинфектором, но, по словам охранника, люди воровали перчатки десятками, а дезинфектор кто-то из посетителей вырвал с мясом и унес.

Надеваю маску, беру парочку перчаток. Присматриваюсь: около 80% покупателей – тоже в масках, многие в одноразовых перчатках, детей в торговом зале не видно, люди озабоченные и необычно вежливые. Еще пару дней назад было наоборот – 80% ходили без масок.

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Покупают мясо и муку

В торговом зале тоже, вроде бы, все как обычно. Ан нет. Холодильники с мясом, обычно заполненные под завязку, пусты, как и стеллажи с фасованной курятиной. Есть только дорогое куриное филе. К продавщице, отпускающей развесную свинину и курятину, выстроилась очередь из десятка покупателей всех возрастов.

Самое ходовое – свиная лопатка, поджарка, куриные тушки и четверти – заканчиваются, поэтому некоторые покупатели даже оправдываются, что берут много.

"Едем в село к родным, а там сейчас купить мясо негде, – оправдывается пожилой мужчина, купивший около пяти килограммов мяса и даже сала. – Раньше мясо и сало из деревни в город везли, теперь наоборот приходится".

Очередь хмуро безмолвствует. В тележках у людей все как обычно, нет ни упаковок пресловутой туалетной бумаги, ни "батарей" из бутылок с подсолнечным маслом, ни десятков пакетов с гречневой крупой. Оно и понятно – цена на гречку кусается – по 33 грн за кило, это почти вдвое дороже, чем пару месяцев назад.

Выросли в цене и другие продукты: например, лук стоит 20 грн/кг, хотя три дня назад был по 12 грн/кг, картофель очень среднего качества – по 15 грн/кг, морковь – по 10. На 1-2 гривни за кило подорожали и фрукты: яблоки от 22 грн/кг, мандарины – более 30 грн/кг.

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Рядом рыбный отдел, многие берут замороженную скумбрию, сегодня на нее акция – скидка почти 25%. Много и других скидок: на дорогие сыры (свыше 250 грн/кг) – до 30%, на колбасы, особенно вареные, у которых подходит к концу срок реализации – тоже до 30%. Можно выгодно приобрести сливочное и подсолнечное масло, бакалейные товары, яйца, молочные продукты – стеллажи ломятся, но покупателей почти нет.

А вот стеллажи с мукой зияют пустотой – ее разобрали почти всю, и народ все подходит, берут по 2-3 пакета.

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- Зачем вам столько муки? – спрашиваю у дамы, положившей в тележку несколько пакетов. - Будем хлеб печь, вот и хлебопечку покупаем! – отвечает.

Действительно, в корзине с покупками видна упакованная хлебопечка.

Что будет с продуктами и ценами

Под видом обычного покупателя подхожу к стойке администрации: мол, когда привезут муку, куриные тушки? Ответ неутешителен: такой информации нет. Но уверяют, что без продуктов покупатели не останутся. Просто в связи с введением карантина поначалу возможны временные перебои с поставками отдельных категорий товаров.

Экономисты также говорят, что пустых прилавков опасаться не следует. Возможно, ассортимент чуть оскудеет за счет снижения поставок импортных продуктов. Но хуже другое – у населения может не оказаться денег, чтобы купить еду.

"На сегодня со стороны государственных органов, ассоциаций или операторов рынка продовольственных товаров не зафиксирован рост цен на продукты так называемой социальной корзины, – говорит глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. – Спровоцировать рост цен может курс гривни, тогда постепенный рост до 5% будет происходить по импортным и отечественным продуктам. А товарных запасов сейчас более чем достаточно".

А вот недавнее закрытие продовольственных рынков может, по мнению Алексея Дорошенко, привести к очень негативным последствиям в виде повышения цен в условиях малого предложения. Прежде всего это касается небольших населенных пунктов, где нет магазинов от крупных торговых сетей. О более негативных последствиях для потребительского рынка и каждого из нас можно будет говорить, если карантин продолжится после 3 апреля, а мировая экономика будет продолжать пикировать.

То, что еды в стране достаточно, уверен и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Проблема, по его мнению, в другом.

"В борьбе с коронавирусом власти одновременно сделали две вещи: ввели карантин, закрыв вещевые и продуктовые рынки, промтоварные магазины и так далее и прекратили всякое транспортное сообщение в стране, – анализирует член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – Для предотвращения распространения эпидемии это хорошо, для экономики – плохо. Частные предприниматели остались без заработка, многие наемные работники, даже якобы работающие удаленно, по факту находятся в оплачиваемых и неоплачиваемых отпусках. На пару месяцев у них хватит продуктов и сбережений, а дальше, если карантин продолжится, начнется элементарный голод. Власти вряд ли рискнут вводить продуктовые карточки, это крайне непопулярная мера. Значит, им придется создавать какие-то центры раздачи продуктов нуждающимся либо выплачивать всем подряд денежную помощь. И не тысячу гривен, как обещают пенсионерам, а намного больше. Возвращаются трудовые мигранты с полными карманами заработанных долларов. Они будут способствовать росту цен на продукты. Основная масса населения окажется в очень тяжелом положении".

Эксперт отметил еще один момент: в апреле начнется сезон массовой посадки картофеля. А доехать из городов до "фазенд" смогут немногие, ведь транспортное сообщение между регионами остановлено: не ходят ни автобусы, ни электрички. Как власти станут решать эту аграрную проблему – тоже пока неясно. Но решать ее надо, иначе осенью могут возникнуть сложности похуже коронавируса.

О том, что покупали украинцы после объявления карантина, смотрите в сюжете:

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