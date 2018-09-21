Что "кормит" украинскую экономику: эксперт назвал источники доходов

К концу 2018 года в Украине ожидается рост ВВП на уровне 3,5 %, которого страна достигнет благодаря экспортерам, в частности – аграриям. Такой прогноз в комментарии сайту "Сегодня" озвучил экономический эксперт Тарас Загородний.

По его мнению, несмотря на войну, которая тормозит развитие, в стране складывается довольно неплохая экономическая ситуация.

"По второму кварталу экономика выросла на 3,8 %. В четвертом квартале традиционно наблюдался бурный рост – потому что и урожай собрали, и экспорт [принес доходы]. При таком раскладе можем выйти и на 3,5 % роста экономики по этому году. Это говорит о том, что не так все печально", – говорит Загородний.

Как считает экономист, в Украине есть надежный драйвер роста экономики.

"У нас большой дефицит торгового баланса, приблизительно 10 миллиардов в год, но он покрывается за счет трансферов наших "заробитчан". Баланс торговый негативный, а платежный баланс, приток валюты в страну, позитивный. Он покрывает этот дефицит и создает дополнительный драйвер роста экономики", – суммирует эксперт.

Напомним, валовой внутренний продукт (ВВП) Украины во втором квартале 2018 года вырос на 3,8% в годовом исчислении при том, что Национальный банк Украины (НБУ) ожидал роста лишь на 3,2%.

Сейчас НБУ прогнозирует, что в Украине заметно "притормозит" рост экономики. Так, по прогнозу Нацбанка, в 2018 году ВВП Украины вырастет на 3,4%, а после 2018 года рост ВВП замедлится – до 2,5% в 2019 году и до 2,9% в 2020 году.

В то же время Кабинет министров дает другие прогнозы. Правительство ожидает роста ВВП в 2018 году на уровне 3,2%. В 2019 году Кабмин прогнозирует рост на 3%, в 2020-м – на 3,8%.

Ранее президент Петр Порошенко также подчеркивал, что ВВП Украины растет во время войны: