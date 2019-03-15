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Что может встать между Украиной и МВФ: эксперты назвали угрозы

Сегодня, 19:10

Деньги МВФ очень важны для экономики страны, считают эксперты

Фото: AFP
Что может встать между Украиной и МВФ: эксперты назвали угрозы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d63/7cb/5c5d637cbe784.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d63/7cb/5c5d637cbe784.jpg Экономика Деньги МВФ очень важны для экономики страны, считают эксперты

5-13 марта в Украине работала техническая миссия Международного валютного фонда. Ее целью было изучение прогресса во внедрении реформ, предусмотренных программой stand-by. Может ли Украина по-прежнему рассчитывать на кредит, сайт "Сегодня" расспросил у экспертов.

По мнению экономиста Бориса Кушнирука, результаты этой миссии не влияют на решения о предоставлении транша, поскольку миссия – техническая. А вот результаты выборов могут задать иной тон сотрудничеству.

"Выборы ставят историю сотрудничества на паузу", – отметил Кушнирук.

Решающей в вопросе предоставления транша будет майская миссия, говорит финансовый эксперт Тарас Козак. Из четырех основных маяков программы Украина не выполнила два. Среди них – закон о "сплите", но не он вносит камень раздора в сотрудничество с МВФ. 

"Если бы было выполнено все, кроме "сплита" – дали бы транш. Но тут Конституционный суд и отмена (уголовной – ред.) ответственности за незаконное обогащение. Это решение спутало карты всем", – считает Козак.

Поэтому, по его мнению, нужно прописать другую "антикоррупционную" статью, согласовав ее с международными партнерами, однако это маловероятно до президентских выборов. 

Тем временем в НБУ не видят в отмене Конституционным судом нормы о незаконном обогащении угрозы для дальнейшего сотрудничества с МВФ.

Помимо всего, Украину ждут трения во взаимоотношениях с МВФ из-за монетизации субсидий, считает исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

"Кэш – это не то, о чем было оговорено <…> Монетизация субсидий должна быть деньгами на спецсчета на оплату коммунальных услуг. МВФ будет серьезно мониторить ситуацию с коммунальными платежами, так как это может повлиять на дефицит госбюджета", – объяснил он.

Также могут быть претензии по поводу того, что до сих пор не разделены Налоговая и Таможенная службы, не начал работу Антикоррупционный суд.

Все же договариваться с международными партнерами придется. Ведь без поддержки МВФ Украине не обойтись в ближайшие три года, говорит исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский. Украине нужно выплатить 20 млрд долл внешнего долга до 2021 года, но резервов для этого нет. Однако Украина, добавляет Вышлинский, скорее всего, получит транш, так как выполнила почти все условия. 

Напомним, 18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил новую программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в размере 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.

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Тег транш, stand-by, Конституционный суд, МВФ, миссия МВФ, кредит МВФ, сплит

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АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

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