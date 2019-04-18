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Зеленский представил команду

Сегодня, 21:29

Кандидат в президенты отметил, что это профессиональные люди

Фото: AFP

Кандидат в президент Владимир Зеленский представил команду. Об этом Зеленский сообщил в эфире программы "Право на власть", – передает РБК-Украина.

Так, Руслан Стефанчук является идеологом партии Зеленского, Иван Баканов – председателем партии "Слуга народа", Дмитрий Разумков отвечает за вопросы внутренней политики, Александр Данилюк отвечает за международные отношения, Руслан Рябошапка отвечает за охрану порядка и антикоррупционную политику, Галина Янченко – эксперт антикоррупционной политики, Денис Монастырский ответственный за правоохранительные органы, Ирина Венидиктова отвечает за реформы в судебной системе, Даниил Гетьманцов отвечает за экономику, Виктория Страховая – за банковскую деятельность, Александр Мережко - за международные отношения, Марина Бандини отвечает за политику равных прав, Сергей Кальченко – эксперт по избирательному законодавсту, Евгений Комаровский – советник по медицине.

"Это профессиональные люди. Специалисты... Они пойдут со мной в администрацию", – сообщил Зеленский.

Ранее Зеленский назвал всех своих советников. Так, спикером его команды по вопросам избирательной кампании является политтехнолог Дмитрий Разумков. Глава предвыборного штаба – руководитель ООО "95 квартал" Иван Баканов. Идеолог партии "Слуга народа" – Руслан Степанчук. В качестве координатора штаба выступает Александра Корниенко, за цифровое направление отвечают Михаил Федотов и Святослав Юраш.

Бывший первый заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер является экспертом по транспортным вопросам, а бывший первый заместитель председателя Национальной телерадиокомпании Александр Харебин – экспертом по вопросам информационной и языковой политики. Президент юридической компании Jurimex Даниил Гетманцев – курирует вопросы налогообложения, публичных финансов, банковского права.

Напомним, Гройсман рассказал, готов ли работать с Зеленским в случае его президентства. Глава правительства призвал не спешить угадывать результат второго тура выборов.

Ранее кандидат в президенты Владимир Зеленский подтвердил, что в случае победы на выборах ранее введенные украиноязычные квоты на телевидении останутся. В то же время он не совсем доволен, как они работают.

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Тег Зеленский, команда , Разумков

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