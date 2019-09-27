Чтобы не было мифов: Милованов четко озвучил условия земельной реформы

На самом деле закон должен называться не рынок земли, а про детенизацию рынка земли, уверен министр

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Министр экономиразвития Тимофей Милованов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" подчеркнул, что главная задача земельной реформы – предоставить людям самим работать на земле.

"Что мы делаем в этой реформе? Чтобы не было мифов. Вот условия реформы. Они заключаются в следующем: Отмена моратория. Чтобы человек мог стать собственником. Предохранитель по концентрации собственности Регистрация цен продажи земли, чтобы мы знали, по какой цене, публично, в реестре, каждый может узнать, по какой цене руководство громады и кому продает. Если вы этого не увидите или вам не понравится, то пожалуйста, выбирайте других людей, открывайте на них уголовные дела. Список покупателей. На самом деле закон должен называться не рынок земли, а про детенизацию рынка земли и восстановление исторической справедливости", – отметил Милованов.

От подчеркнул, что подаются и другие законопроекты через депутатов, регламентирующие регуляцию землеустройства, налогообложение в селе.

"Чтобы громады получали налоги с земли – предотвращение рейдерства, укрепление реестров, переводы их в онлайн, создание организаций по созданию кредитных гарантий, реформирование безоплатной приватизации земли, инфраструктура пространственных данных и наконец-то государственная поддержка. То есть это комплексная реформа, которая будет продолжаться более года", – резюмировал Милованов.

Напомним, министр также отмечал, что задача земельной реформы – создать "казацко-куркульскую республику".

Ранее Тимофей Милованов отмечал, что от введения рынка земли и продажи сельскохозяйственных земель выиграют все украинцы.

Напомним, в среду, 25 сентября, в Верховную Раду был внесен законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства.

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