Чтобы не было мифов: Милованов четко озвучил условия земельной реформы

Министр экономиразвития Тимофей Милованов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" подчеркнул, что главная задача земельной реформы – предоставить людям самим работать на земле.
"Что мы делаем в этой реформе? Чтобы не было мифов. Вот условия реформы. Они заключаются в следующем:
- Отмена моратория. Чтобы человек мог стать собственником.
- Предохранитель по концентрации собственности
- Регистрация цен продажи земли, чтобы мы знали, по какой цене, публично, в реестре, каждый может узнать, по какой цене руководство громады и кому продает. Если вы этого не увидите или вам не понравится, то пожалуйста, выбирайте других людей, открывайте на них уголовные дела.
- Список покупателей. На самом деле закон должен называться не рынок земли, а про детенизацию рынка земли и восстановление исторической справедливости", – отметил Милованов.
От подчеркнул, что подаются и другие законопроекты через депутатов, регламентирующие регуляцию землеустройства, налогообложение в селе.
"Чтобы громады получали налоги с земли – предотвращение рейдерства, укрепление реестров, переводы их в онлайн, создание организаций по созданию кредитных гарантий, реформирование безоплатной приватизации земли, инфраструктура пространственных данных и наконец-то государственная поддержка. То есть это комплексная реформа, которая будет продолжаться более года", – резюмировал Милованов.
Напомним, министр также отмечал, что задача земельной реформы – создать "казацко-куркульскую республику".
Ранее Тимофей Милованов отмечал, что от введения рынка земли и продажи сельскохозяйственных земель выиграют все украинцы.
Напомним, в среду, 25 сентября, в Верховную Раду был внесен законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства.
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