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Чумак рассказал, как вырастут зарплаты прокуроров и при каком условии

9 февраля, 16:52

Пока сотрудники прокуратуры получают зарплаты, которые отличаются от средних по Украине

Виктор Чумак. Фото: facebook.com/vik.chumak

Виктор Чумак. Фото: facebook.com/vik.chumak

В Офисе генпрокурора будут платить 29 тысяч гривен зарплаты вместо прежних 7 тысяч без учета премий и надбавок. Такое заявление сделал заместитель генпрокурора, руководитель САП в военной сфере и оборонно-промышленном комплексе Виктор Чумак.

Правда, по его словам, произойдет повышение зарплат только после завершения реформы.

"Мы достаточно серьезно увеличили оклады прокуроров. Это уже серьезные деньги, за которые можно, во-первых, и требовать работу, а во-вторых, которые уменьшают все-таки коррупционные риски", – пояснил Чумак.

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Зарплаты вырастут не только у сотрудников центрального офиса, повысятся они и в регионах. Так, по словам Чумака, оклад у прокурора местной прокуратуры составит 23 тысячи гривен.

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Как известно, средняя зарплата в декабре 2019 года повысилась до 12 264 гривен.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что реформирование прокуратуры предусматривает ликвидацию Главной военной прокуратуры.

Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении президентский законопроект №1032 о ликвидации Генеральной прокуратуры и смены ее на Офис генерального прокурора. Согласно документу, органы прокуратуры ждут серьезные изменения, а военной прокуратуры больше не будет.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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прокуратура зарплаты Виктор Чумак Офис генпрокурора

Источник: Радио "Свобода"

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