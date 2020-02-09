Чумак рассказал, как вырастут зарплаты прокуроров и при каком условии

В Офисе генпрокурора будут платить 29 тысяч гривен зарплаты вместо прежних 7 тысяч без учета премий и надбавок. Такое заявление сделал заместитель генпрокурора, руководитель САП в военной сфере и оборонно-промышленном комплексе Виктор Чумак.
Правда, по его словам, произойдет повышение зарплат только после завершения реформы.
"Мы достаточно серьезно увеличили оклады прокуроров. Это уже серьезные деньги, за которые можно, во-первых, и требовать работу, а во-вторых, которые уменьшают все-таки коррупционные риски", – пояснил Чумак.
Зарплаты вырастут не только у сотрудников центрального офиса, повысятся они и в регионах. Так, по словам Чумака, оклад у прокурора местной прокуратуры составит 23 тысячи гривен.
Как известно, средняя зарплата в декабре 2019 года повысилась до 12 264 гривен.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что реформирование прокуратуры предусматривает ликвидацию Главной военной прокуратуры.
Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении президентский законопроект №1032 о ликвидации Генеральной прокуратуры и смены ее на Офис генерального прокурора. Согласно документу, органы прокуратуры ждут серьезные изменения, а военной прокуратуры больше не будет.
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