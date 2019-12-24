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Цифровая грамотность украинцев: Гончарук сделал заявление

24 декабря, 11:25

Повышение уровня цифровой грамотности должно значительно усилить конкурентоспособность украинской экономики

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Кабинет министров, где ранее анонсировали возможность оформления паспорта через смартфон, ставит перед собой цель значительно повысить уровень цифровой грамотности как минимум шести миллионов украинцев, заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время представления результатов социологического исследования цифровых навыков украинцев.

"Наше правительство с самого начала поставило перед собой цель как минимум шесть миллионов украинцев значительно продвинуть в направлении цифровой грамотности. Это даст нам огромное количество разных возможностей", – сказал он.

По словам главы правительства, повышение уровня цифровой грамотности является требованием сегодняшнего дня и должно значительно усилить конкурентоспособность украинской экономики.

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Как добавил присутствовавший на мероприятии министр цифровой трансформации Михаил Федоров, показателя в шесть миллионов планируют достичь за три года.

Напомним, 16 декабря стартовал период бета-тестирования мобильного приложения "Дія". Первыми станут доступны электронные водительские права и цифровой технический паспорт на авто.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что министр внутренних дел Арсен Аваков объяснил, что электронные документы будут иметь равнозначную юридическую силу с бумажными. Глава МВД добавил, что еще одним новшеством будет внедрение виртуальных номерных знаков. Создать электронный образ можно будет только по документам современного образца, то есть пластиковым.

Подробнее читайте в материале сайта: Украинцы получат электронные водительские права: что это и как будет работать.

Напомним, министр Кабмина Дмитрий Дубилет высказал мнение, что все министерства должны находиться в одном здании.

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украинцы Кабинет министров Государство в смартфоне Алексей Гончарук

Источник: УНИАН

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