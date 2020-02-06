Новые налоги закроют дефицит Пенсионного фонда за 10 лет

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

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В бюджете Пенсионного фонда Украины образовалась впечатляющая дыра, которую спровоцировали выплаты силовикам, да и не только они. Для того, чтобы и ее закрыть и ради наполнения бюджета Пенсфонда, государство должно усилить борьбу с выплатой зарплат в конвертах, ибо возможность повышения "минималки", как способа детенизации заработков, практически исчерпана. Это утверждает член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин,

"Это ведет ко все большей уравниловке в доходах: люди, занятые малоквалифицированным трудом – уборщицы, подсобные рабочие, сторожа и т. д. – получают ненамного меньше, чем, например, медсестры, соцработники, воспитатели детсадов. Поэтому единственный на сегодняшний день экономически обоснованный способ роста минимальных зарплат – повышение производительности труда", – объяснил Пендзин.

По мнению Виктора Колбуна, дефицит ПФ будет постепенно уменьшаться, так как в него сейчас поступает ЕСВ с зарплат силовиков, а также потому, что уменьшается число пенсионеров из-за увеличения трудового стажа, дающего право на пенсию.

"Можно ожидать, что лет через десять ПФ станет бездефицитным, – прогнозирует Колбун. – Но учитывая, что пенсии у нас растут регулярно, нужно, чтобы детенизация зарплат велась с двух сторон – как со стороны государства, так и со стороны работников, которые не должны соглашаться работать за зарплаты в конвертах".

Подробнее о том, что сейчас происходит с бюджетом Пенсионного фонда и способах избавиться от дефицита бюджета, читайте в статье: В Пенсионном фонде дыра в 146 млрд грн: куда уходят деньги

Ранее мы писали, что более трети украинских пенсионеров, общее количество которых в Украине составляет 11,3 млн человек, ежемесячно получают менее 2000 гривен.

Смотрите в сюжете, сколько людей в Украине получает пенсию выше 10 тысяч гривен:

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