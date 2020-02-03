Дефицит внешней торговли вырос: импорт до сих пор превышает экспорт

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В 2019 году дефицит внешней торговли товарами увеличился на 10% и составил почти 14 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

По итогам 2019 года баланс внешней торговли товарами и услугами Украины сведен с дефицитом 12,117 млрд долларов, что на 7% больше чем годом ранее.

Так, дефицит внешней торговли товарами за этот период вырос на 10% – до 13,947 млрд долларов, профицит внешней торговли услугами – на 36%, до 1,830 млрд долларов.

По итогам 2018 года баланс внешней торговли товарами и услугами Украины был сведен с дефицитом на уровне 11,492 млрд долларов, что на 32,9% выше дефицита за 2017 год.

Реклама

При этом в Украине растет объем оборота розничной торговли. В 2019 году рост составил 10,5%. а годом ранее – 6,2%.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что товарооборот между Украиной и Европейским Союзом в январе-ноябре 2019 года составил 42 млрд долларов, или 41,5% от общего торгового оборота нашей страны.

В тренде Курс доллара: экономист сделал прогноз на февраль и март

По итогам 10 месяцев 2019 года наибольший объем украинских товаров был продан в Польшу (2,8 млрд долларов, рост на 2,1%), благодаря чему экспорт в эту страну опередил продажи в РФ (2,7 млрд долларов, падение на 9,7%).

Также в топ-5 ключевых европейских экспортеров попали Италия (2,04 млрд долларов), Германия (2,03 млрд долларов), Нидерланды (1,5 млрд долларов) и Венгрия (1,3 млрд долларов). Вне ЕС значительные объемы экспорта фиксируются в Китай (2,9 млрд долларов) и Турцию (2,1 млрд долларов).

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал о том, что Рада сделала последний шаг к "промышленному безвизу" Украины и ЕС. Для этого необходимо изменить правила рыночного надзора и проверок бизнеса.

А новости "Сегодня" сообщали, что выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС и получение "промышленного безвиза" являются одними из ключевых приоритетов работы правительства.

Также новости "Сегодня" поговорили с экспертами и узнали, когда и в нашей стране может появиться промышленная стратегия и как она повлияет на жизнь граждан.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама