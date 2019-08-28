Запуск рынка земли: на что Украине нужны деньги

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Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил намерение открыть рынок земли. Теперь – на встрече с президентом Группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом. При этом Всемирный банк предоставит Украине 200 млн долларов. Средства, в частности, пойдут на проведение инвентаризации земель госсобственности и соответственное обновление Государственного земельного кадастра, на спутниковое картографирование территории Украины.

Эта помощь – как нельзя кстати, поскольку позволит повысить эффективность сельского хозяйства после отмены моратория на продажу земли, говорит Дмитрий Яблоновский, заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии.

"Если вы хотите управлять собственными деньгами, вы должны знать, сколько и на каком счету у вас денег. Поэтому инвентаризация земель важна. Странно, что государство не знает, чем владеет, – недоумевает специалист. – По государственным предприятиям ситуация лучше – посчитали предприятия, и их оценка преимущественно известна".

По сути, финансы пойдут программное обеспечение и технику для такой ревизии. Однако, чтобы отдача от этих средств была больше, нужно обеспечить анализ данных, утверждают специалисты.

"Куда также стоило бы инвестировать – это мониторинг, – говорит замдиректора Украинского клуба аграрного бизнеса Роман Граб. – Нужна технология, аппаратная группа, которая могла бы обрабатывать данные из Реестра вещественных прав, из Госкадастра, спутниковые снимки... Оценивать использование земельных ресурсов. Для этого тоже нужно программное обеспечение".

Но не только реестры потребуют средств. Мелкие фермеры боятся, что с открытием рынка сельхозземель у них не будет денег, чтобы конкурировать за участки с крупным бизнесом.

"У крупного бизнеса есть возможность привлекать средства больших иностранных банков. Как правило, большие и средние компании более интересны для таких кредитных учреждений, они имеют более высокий рейтинг кредитоспособности, у них есть аудиторский отчет и т.д., чего нет у мелких производителей", – говорит Граб.

Таким образом, кредитование в украинских банках под 20% – неподъемное, говорят фермеры. Такой процент объясняется отсутствием "долгих" денег у банков, высокими девальвационно-инфляционными ожиданиями и большими рисками внутри экономики, говорит финансовый аналитик Алексей Кущ.

"Чтобы немного сгладить неравенство, идти административными способами – а именно разрешить покупать землю только мелким фермерам – это нерыночный метод регулирования и я как экономист против. Выравнивать условия нужно, предоставляя меньшим хозяйствам возможность за адекватными процентами купить землю в кредит", – отмечает Дмитрий Яблоновский.

Поэтому нужно создать специальную финансовую институцию. На этом а также на устранении коррупции, настаивают и сами мелкие фермеры.

"Нужно создать государственный земельный ипотечный банк или агенство с регулирования рынка земли в финансово-кредитной системе, нацеленное на создания условий для выкупа земли семейными фермерскими хозяйствами", – говорит председатель Союза украинского крестьянства Иван Томыч.

Такое учреждение, говорит Кущ, должно предоставлять кредиты от 20 до 30 лет, стоимостью не больше 5%. Добиться этого можно, объединив пенсионную и земельную реформу. По его словам, "долгие" деньги могли бы обеспечить негосударственные пенсионные фонды (НПФ) нового формата, заточенные на рынок земли. Таким образом, продолжает он, мы бы получили второй уровень пенсионной системы в виде НПФ, а с другой стороны решился бы очень важный вопрос – безопасных инвестиций для пенсий.

"Земля как раз и является тем активом, который нельзя украсть, вывезти за границу. Активы ПФ были бы защищены земельными участками, которые были бы в залоге. Земля как предмет залога компенсировала бы инфляционные-девальвационные риски", – объяснил Кущ.

По его мнению, на проведение этих мероприятий понадобилось бы 5 лет. В результате можно было бы добиться процента по кредиту 8-9% на старте, который снижался бы синхронно с инфляцией.

Однако отсутствие упомянутых механизмов, не должно вновь застопорить снятие моратория, отмечает Граб. Потому что, с одной стороны, не все фермеры к этому готовы.

"Даже если такое кредитное учреждение будет, есть вопрос самых потребителей – готовы ли они к прозрачной финотчетности… Часть, конечно, готовы и будут принимать участие, часть – готовятся", – говорит Роман Граб.

Кроме того, отмена моратория – это по сути легализация рынка, который и так есть в стране.

"В принципе рынок есть. Даже если говорить о подмораторных землях, только он серый – это видно по объявлениям в интернете. Вопрос – как сделать участников более защищенными. А защищенность зависит от того, насколько это работает в легальной плоскости. Поэтому фактически речь не о запуске рынка, а о его легализации, что всегда плюс для участников рынка", – сказал Яблоновский.

К тому же, после принятия соответстующего закона и до запуска рынка земли (примерно лето – осень 2020) будет переходный период – дополнительное время для подготовки всех стейкхолдеров, говорят эксперты.

"Все можно провести к средине следующего года. Наверное, с 1 января рынок не запустится, просто законодательство примут, скорее всего буде переходный период, но нет технических проблем, чтобы не запустить рынок в следующем году вообще", – резюмировал старший экономист Киевской школы экономики Олег Нивьевский.

Напомним, мораторий на продажу земель с/х назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Украины Петр Порошенков феврале-2019 (он действует до февраля 2020 года).

Если в Верховной Раде и решат снять мораторий, ситуацию это не изменит, так как парламент должен рассмотреть и принять закон "Об обороте земель", который бы урегулировал все аспекты продажи участков. Сейчас такой закон находится только на стадии разработки и обсуждения.

При этом президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Турцию анонсировал, что рынок земли в Украине будет создан в ближайшее время.

Более подробно о ситуации с мораторием на продажу земель с/х назначения можно прочитать в нашем материале: "Рынок земли в Украине: что почем продают и законно ли то".

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