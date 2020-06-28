Депозиты в ЕС выросли до 7,3 трлн евро: почему европейцы тратят меньше

После начала пандемии коронавируса в Европе внезапно увеличились сбережения домохозяйств, чего нельзя сказать об Украине, где буферы накоплений домохозяйств недостаточны. Об этом сообщает Euronews.

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В Европейском центробанке заявили, что рост накоплений вызван двумя причинами – во время карантина европейцы не тратили деньги и, помимо этого, многие жители ЕС приняли решение копить на "черный день".

Так, с февраля по май вкладчики в общей сложности отложили 214 миллиардов евро, таким образом на банковских депозитах европейцев хранится уже 7,3 трлн евро, что стало наиболее высоким показателем в истории.

В марте и апреле, когда карантинные мероприятия были особенно строгими, в странах зоны евро рост сбережений составил 136%.

При этом в Европе беспокоятся, что накопленные вкладчиками средства не пойдут на восстановление экономики.

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Глава Европейского Центробанка Кристин Лагард предупредила, что выход из рецессии будет сдержанным, так как торговля и производство не вернутся к докризисным значениям и потребуется время, чтобы феноменальные, по ее словам, сбережения европейцев, снова появились в сферах потребления и инвестиций. И это на фоне того, что прогнозируется рост уровня задолженности госбюджетов и компаний из-за кризиса, вызванного пандемией.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что мировая торговля в первом квартале 2020 года сократилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Международный валютный фонд также ухудшил оценку падения мировой экономики до 4,9% с 3%. Оценка снижения ВВП стран еврозоны ухудшена на текущий год на 2,7 п.п., до 10,2%. В 2021 году ожидается рост на 6% (предыдущая оценка составляла 4,7%). Самое глубокое падение по-прежнему ожидается в Италии и в Испании – на 12,8%, рост в этих странах в следующем году не превысит 6%. Во Франции снижение составит 12,5%, рост в следующем году ожидается на 7,3%. В Германии ожидается снижение экономики на 7,8%. А в 2021 году страну ожидает рост на 6,3%.

Напомним, во Всемирной организации здоровья полагают, что пандемия COVID-19 ускоряется, и ее последствия будут ощущаться в течение десятилетий.

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