В МВФ пояснили падение ВВП Украины: налоги и скромные денежные запасы домохозяйств

Низкий запас сбережений украинцев и ограниченная фискальная поддержка экономики стали причинами негативных прогнозов относительно внутреннего валового продукта (ВВП) Украины. По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), этот показатель может снизиться в 2020 году на 8,2%. Такое заявление сделал постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, сообщает "Интерфакс-Украина".

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"Есть два фактора, почему украинский ВВП падает больше, чем в других странах. Первый – у украинских домохозяйств нет таких (...) денежных буферов, как в других странах", – отметил он в ходе онлайн-конференции Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) "Business Outlook: Crisis Management Lessons".

Люнгман пояснил, что уровень потребления упал очень сильно и продолжит падать еще больше, если отсутствует запас денежных накоплений.

Представитель МВФ добавил, что еще одним фактором является ограниченная фискальная поддержка экономики из-за фискального и налогового поля.

Он уточнил, что в сравнении с другими странами Украина находится где-то посередине по уровню поддержки, оказываемой экономике в этом кризисе, которая вместе с тем ограничивается фискальным пространством и финансовой нестабильностью.

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Люнгман также отметил, что очень сложно прогнозировать дальнейшее развитие, пока не изобретут вакцину против COVID-19.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что МВФ одобрил программу кредитования stand-by на сумму в 5 миллиардов долларов.

Украина может получить от МВФ второй транш в рамках новой программы финансирования stand-by уже осенью. Так, МВФ оценит успехи Украины и примет решение о втором транше в сентябре.

24 июня Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил оценку падения мировой экономики до 4,9% с 3%.

В Украине считают, что такого масштабного падения, вероятно, получится избежать. Правительство заявило, что продвигается в прогнозных показателях выполнения госбюджета на 2020 год, по итогам которого ожидается падение ВВП приблизительно до 5%.

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Подробнее о том, как премьер-министр оценивает ситуацию в Украине, смотрите в сюжете:

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