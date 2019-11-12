Добыча янтаря: Рада приняла важный проект в первом чтении

Верховная Рада приняла за основу проект закона (№ 2240) об урегулировании добычи янтаря в Украине.
Документ внесли в парламент 8 октября, а сегодня, 12 ноября, народные депутаты поддержали его в первом чтении 342 голосами.
Законопроектом предлагается урегулировать отношения по использованию недр для добычи янтаря, а также с целью повысить уровень жизни населения в таких населенных пунктах, прекратить незаконную добычу янтаря, обеспечить охрану окружающей природной среды и рекультивацию нарушенных земель.
Документ предусматривает:
- уголовную ответственность за незаконную добычу, сбыт, приобретение, хранение, передачу, пересылку, перевозку, переработку полезных ископаемых, законность происхождения которых не подтверждается соответствующими документами, и за уклонение от рекультивации земель;
- временный мораторий на вывоз необработанного янтаря за границу и требование применять сертифицированное оборудование для его комплексной добычи;
- механизм бронирования земельных участков для пользования недрами до начала проведения аукциона или конкурса;
- единое разрешение на разведку с правом добычи сроком на пять лет на участки до 10 га с определением начальной стоимости продажи на аукционе.
"Согласно проекту, начальная цена продажи на аукционе специального разрешения на добычу янтаря составит 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 грн. – Ред.) за один гектар земли", – добавила пресс-служба парламента.
Новости "Сегодня" писали, что 29 сентября Кабмин одобрил законопроект, который предполагает временный запрет на вывоз необработанного янтаря за границу. В правительстве сообщили, что все земельные вопросы по доступу к залежам янтаря будут урегулированы, а ряд дублирующих и архаичных согласований – ликвидированы.
8 октября Кабинет министров внес в Верховную Раду три законопроекта, которые касаются добычи янтаря (№ 2240, № 2241, № 2242).
Ранее полицейские Ровенской области пресекли работу преступной группировки. Во время обысков у них изъяли янтарь и оборудование для его обработки.
Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады
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