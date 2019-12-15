В Польше задержали украинцев с рекордной партией янтаря

Польские пограничники задержали двух украинских граждан, которые пытались пронести на территорию страны рекордную партию контрабандного янтаря.

Вес изъятого "солнечного камня" составил 103 кг, а его стоимость – около 50 тысяч евро, говорится в заявлении Пограничной службы Польши.

В польском пограничном ведомстве называют конфискованную партию янтаря крупнейшей за 2019 год.

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Кроме того, у украинцев конфисковали и 4 тыс. пачек сигарет примерно на 13 тысяч евро.

Инцидент произошел на польско-украинской границе в Люблинском воеводстве еще 11 декабря, но известно об этом стало лишь 14 числа. Мужчины сумели переправить контрабандные товары на польский берег Западного Буга.

После задержания их передали украинским пограничникам.

Напомним, в ноябре у жителя Львовской области на украинско-польской границе изъяли 5 кг "солнечного камня".

Кроме того, в прошлом месяце Верховная Рада занялась вопросом добычи янтаря в Украине, приняв за основу законопроект № 2240, который предлагает урегулировать отношения по использованию недр для добычи камня, а также с целью повысить уровень жизни населения в таких населенных пунктах, прекратить незаконную добычу янтаря, обеспечить охрану окружающей природной среды и рекультивацию нарушенных земель.

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