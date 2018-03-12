Долги "Газпрома" растут с каждым днем – Порошенко

Российский газовый монополист "Газпром" затягивает выплату украинскому "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, однако такая политика бесперспективна, а вся сумма будет выплачена "до копейки", подчеркнул президент Украины Петр Порошенко на встрече с представителями бизнеса в Киеве.

"Газпром" тянет с выполнением решения суда по выплате денег "Нафтогазу". Это абсолютно бесперспективно. Приведу вам одну цифру – полмиллиона долларов в день "Газпром" заплатит за невыполнение решения... Все будет выплачено до копейки", – заявил президент Украины.

По словам Порошенко, выигрыш "Нафтогаза" в судебном разбирательстве с "Газпромом" является новой ситуацией для энергетического сектора украинской экономики, которая должна быть учтена, в частности, в переговорах с Международным валютным фондом о повышении цены на газ.

Напомним, в конце февраля завершился длительный спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" заплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить украинцам 2,56 млрд долларов.

После этого Россия сорвала импорт газа в Украину, который должен был начаться во исполнение решение Стокгольмского арбитража по поставкам газа. При этом было снижено давление транзитного газа на входе в украинскую "трубу", что поставило под угрозу поставки топлива в ЕС.

Также "Газпром" заявил, что будет расторгать контракты на поставку и транзит газа, заключенные с Украиной. Это нарушает требования Стокгольмского арбитража, который постановил, что договоры остаются действительными до 2019 года.