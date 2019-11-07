Экспорт из Украины в ЕС упирается в потолок – Кулеба

Вице-премьер считает, что есть два пути к исправлению проблемной ситуации

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Украина намерена добиться пересмотра квот в рамках соглашения с ЕС. Однако при условии сохранения нынешней сырьевой структуры украинского экспорта его объем в Евросоюз уже вскоре может достичь своего "потолка", считает вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба.

"Учитывая то, что основная часть нашего экспорта – это аграрная продукция и сырье, мы уже видим, что темпы роста нашего экспорта постепенно тормозятся – а это означает, что возможность такого экспорта постепенно достигает своего потолка", – цитирует Кулебу "Экономическая правда".

Выходом из ситуации является расширение товарного ассортимента украинского экспорта в ЕС, отмечает Кулеба.

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"Именно поэтому мы возлагаем большие надежды на подписание соглашения о промышленном безвизе – это должно дать новые возможности для украинского экспорта. Еще один путь роста – увеличение количества украинских компаний, работающих с ЕС. Сейчас их около 14 тысяч, но это количество должно и в дальнейшем расти", – считает вице-премьер.

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Как сообщалось, Украина по состоянию на 9 октября 2019 года полностью использовала квоты на беспошлинный экспорт агропромышленной продукции в Евросоюз по 10 группам. Речь идет о квотах на мед, сахар, крупы и муку, обработанный крахмал, виноградный и яблочный соки, пшеницу, кукурузу, сливочное масло, обработанные томаты и мясо птицы. При этом в июле 2019 года Украина и ЕС подписали соглашение об увеличении квоты на мясо птицы. Предполагается, что годовая квота на мясо птицы и переработанное мясо птицы будет постепенно увеличена в 2,5 раза.

Также новости "Сегодня" рассказывали, что американцы скупают украинское подсолнечное масло по шесть долларов за литр:

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